La consultora HORSE utilizó IA para evaluar la reputación digital y narrativa, revelando que la brecha de género cayó a un mínimo histórico del 12%.

El informe Thought Leaders 100 América Latina 2026 destaca a la Argentina como gran exportadora de talento, con 20 ejecutivos entre los 100 mejores.

Un nuevo estudio de la consultora HORSE, especializada en el análisis de influencia corporativa a través de Big Data e inteligencia artificial, volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena empresarial regional.

Según reveló iProfesional, La quinta edición del informe "Thought Leaders 100 América Latina 2026" ubicó a tres ejecutivos argentinos en lo más alto del podio continental y casualmente son los fundadores de tres unicornios: Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá; Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant; y Marcos Galperín, fundador y exCEO de Mercado Libre.

El trabajo, que mide el nivel de influencia pública, la consistencia narrativa y el impacto comunicacional de los principales directivos de la región, confirmó además a la Argentina como el segundo país con mayor presencia en el ranking, apenas detrás de Brasil, y como uno de los principales exportadores de talento gerencial de América Latina.

Qué mide el ranking HORSE y por qué importa

El estudio no evalúa resultados financieros ni desempeño de gestión, sino la capacidad de un ejecutivo para instalar una narrativa propia y sostenerla en el tiempo a través de distintos canales: medios de comunicación, redes sociales, eventos corporativos y cámaras empresariales.

Para HORSE, esa influencia se volvió un activo estratégico tan relevante como cualquier otro indicador de negocio, en un contexto donde la reputación pública de un CEO impacta directamente en la percepción de la empresa que lidera.

La edición 2026 se destacó, sobre todo, por su nivel de recambio: más de la mitad de los nombres del ranking son nuevos respecto del año anterior, con 54 CEO y 24 compañías que ingresaron por primera vez a la lista.

Desde la consultora interpretaron ese dato como el reflejo de tres fenómenos que atraviesan a la región: el surgimiento de nuevas figuras de liderazgo, la dificultad de buena parte de los ejecutivos para sostener una estrategia de comunicación pareja en el tiempo, y una tendencia generalizada a privilegiar acciones de corto plazo por sobre un posicionamiento de largo alcance.

El podio argentino: Barbieri, Migoya y Galperín

Pierpaolo Barbieri se quedó con el primer puesto regional con 3.855 puntos, tras haber cerrado la edición anterior en el segundo lugar. Su fortaleza principal estuvo en el compromiso digital, donde ocupó el segundo puesto del sector, además de ubicarse entre los mejores posicionados en apariciones en eventos y en presencia dentro de medios periodísticos.

Martín Migoya, por su parte, se consolidó en el segundo lugar con 3.770 puntos. El cofundador de Globant obtuvo la puntuación máxima tanto en disertaciones en eventos como en su participación dentro de redes institucionales y cámaras empresarias, y también figuró entre los seis primeros en presencia mediática.

El podio lo completó Marcos Galperín, con 3.460 puntos. El fundador de Mercado Libre encabezó en soledad el primer puesto regional en dos de las dimensiones más relevantes del estudio: compromiso digital y presencia en medios, con el puntaje máximo posible en ambos rubros.

Un dato que destaca el propio informe es que solo cuatro de los diez ejecutivos del Top 10 lograron mostrar actividad sostenida en las cuatro dimensiones analizadas por HORSE, y Barbieri y Migoya están entre ellos, lo que explica en parte su ubicación en la cima del ranking.

Otros ejecutivos argentinos en la elite regional

Detrás del podio, Martín Galdeano, presidente de Ford para América Latina, fue el cuarto argentino en meterse en el Top 10: escaló al sexto puesto general con 3.360 puntos, tras un salto de 33 posiciones respecto del año anterior, impulsado sobre todo por su desempeño en redes institucionales y presentaciones públicas.

Más abajo en la tabla aparecen otros nombres con desempeño destacado: Pablo Lorenzo, titular de Carrefour, en el puesto 30; Julio Figueroa, representante de Citi, en el 38; Matías Campodónico, de Dow, en el 55; Marcos Bradley, de Syngenta, en el 83; Jaime Macaya, de QuintoAndar, en el 92; y Gustavo Marín, de Fiserv, en el 96.

La lista de argentinos en el Top 100 se completa con otras figuras como Marcos Westphalen (Pinterest), Eduardo López (Google Cloud), Claudia Boeri (SAP), Constanza Losada (BMS), Rodrigo Hermida (Thomson Reuters), Gabriel Oliva (Avianca), Guy Rodríguez (Nissan), Germán Rosón (Mastercard), Federico Greppi (Marriott), Mariano Lozano (Mondelez) y Rocío María Robledo (WeWork), que cierra la nómina en el puesto 100.

Argentina, exportadora de talento ejecutivo

Con 20 ejecutivos dentro del Top 100, la Argentina se consolida como la segunda nacionalidad con mayor representación del ranking, solo por detrás de Brasil. Sin embargo, el dato más llamativo tiene que ver con dónde despliegan su carrera: apenas ocho de esos veinte dirigen su compañía desde suelo argentino, mientras que los otros doce lo hacen desde el exterior.

Estados Unidos, México y Brasil aparecen como los destinos elegidos por buena parte de esos directivos. Para HORSE, ese patrón de movilidad confirma a la Argentina como una de las principales canteras de management de la región, capaz de formar ejecutivos que luego terminan liderando operaciones globales fuera del país.

El fenómeno, de hecho, no es exclusivo de los argentinos: según el informe, más de la mitad de los CEOs del Top 100 regional conduce su empresa desde un país distinto al de su nacionalidad, con Brasil como principal receptor de ese talento migrante y Panamá como base preferida de multinacionales como Mastercard y P&G.

Mercado Libre, Ualá y Globant, entre las empresas mejor posicionadas

El ranking corporativo de HORSE también tuvo protagonismo argentino. Mercado Libre se quedó con el primer puesto regional por segundo año consecutivo, con 5.372 puntos, apoyado en más de 15.000 menciones en medios de la región, 525.000 seguidores en LinkedIn y presencia activa en 13 cámaras empresarias.

Ualá se ubicó en el puesto 19 del ranking corporativo con 3.895 puntos, mientras que Globant alcanzó el lugar 30 con 3.367 puntos. A nivel sectorial, Tecnología se impuso como la industria con más CEOs dentro del listado –23 de los 100– y también como la de mejor desempeño relativo frente a Servicios Financieros.

Los tres pilares del liderazgo de opinión, según HORSE

Para la consultora, la influencia ejecutiva no es producto del azar ni depende exclusivamente del carisma personal de cada directivo. El informe identifica tres condiciones clave para construir un posicionamiento sólido:

Una narrativa consistente , que conecte las prioridades del negocio con temas de interés general como innovación, sustentabilidad, talento y desarrollo comercial.

, que conecte las prioridades del negocio con temas de interés general como innovación, sustentabilidad, talento y desarrollo comercial. Presencia equilibrada en múltiples canales , sin concentrar los esfuerzos comunicacionales en una sola plataforma, ya sea LinkedIn, X, medios digitales, eventos o cámaras empresarias.

, sin concentrar los esfuerzos comunicacionales en una sola plataforma, ya sea LinkedIn, X, medios digitales, eventos o cámaras empresarias. Continuidad en el tiempo, dado que las acciones de comunicación aisladas pierden efectividad si no se sostienen durante varios años.

Cómo se construye el ranking: metodología basada en IA

El estudio analizó información pública generada entre julio de 2025 y julio de 2026 en más de 15 países de la región, a través de un software de inteligencia artificial desarrollado por la propia consultora. La herramienta procesó más de 800.000 artículos periodísticos, 120.000 publicaciones en LinkedIn y X, 350.000 interacciones en redes sociales y la participación de directivos en más de 200 eventos empresariales y 100 cámaras de comercio.

Con esa información, HORSE arma un puntaje que combina seis dimensiones clave: posicionamiento del CEO (hasta 2.000 puntos), compromiso digital (hasta 1.500), presencia en medios (hasta 1.000), redes institucionales y cámaras (hasta 500), presentaciones en eventos (hasta 500) y patrocinio de actividades (hasta 250 puntos).

Los hallazgos más llamativos de la edición 2026

Uno de los datos más fuertes del informe tiene que ver con la brecha de género: la participación femenina cayó al 12%, el nivel más bajo registrado desde que existe el ranking, luego de haber rondado el 24% en 2023 y 2024.

Solo doce mujeres integran el listado y una sola –Paula Bellizia, de Amazon– logró meterse en el Top 10. Según HORSE, las ejecutivas mujeres muestran su mejor desempeño relativo en la dimensión de networking, mientras que en medios, redes sociales y apariciones públicas su participación no llega al 10% frente a sus pares varones.

El informe también remarca el dominio absoluto de LinkedIn como plataforma de posicionamiento ejecutivo: más del 95% de los líderes analizados tiene actividad allí, mientras que en X más del 85% no registra ningún movimiento. A esto se suma una falta de consistencia generalizada entre los CEOs mejor rankeados, que en su mayoría concentran su comunicación en LinkedIn y medios, con escasa presencia en eventos y cámaras empresariales.

Finalmente, el estudio detecta una fuerte concentración de la influencia: el Top 10 de empresas se queda con el 17% del puntaje total del ranking, y los sectores de Servicios Financieros y Tecnología juntos explican el 29% del score regional.

Para los responsables del estudio, el mensaje de fondo es que el liderazgo de opinión ya no distingue únicamente a "ejecutivos carismáticos", sino a quienes logran combinar coherencia, datos y participación activa en las conversaciones relevantes de su industria.