La entidad detalló los distintos escenario que baraja para la criptomoneda líder de cara a los próximos ciclos del mercado cripto global

La firma vincula la suba a la devaluación monetaria, con deuda de EEUU por encima de u$s40 billones.

Bernstein proyecta que bitcoin toque u$s150.000 en 2027 y escale a u$s300.000 en el pico de 2029.

Bitcoin podría tocar u$s150.000 a mediados de 2027 y escalar hasta u$s300.000 en el pico del próximo ciclo en 2029, según una nueva proyección de Bernstein.

La firma de investigación de Wall Street, liderada por el analista Gautam Chhugani, presentó un escenario base que ubica a Bitcoin en torno a u$s125.000 hacia fines de 2026, con un salto a u$s150.000 en la primera mitad de 2027 y una cima cercana a u$s300.000 en 2029. Bernstein mantiene además su objetivo de largo plazo de u$s1.000.000 para fines de 2033.

La devaluación monetaria como nuevo motor de la suba

El informe sostiene que la era de 40 años de tasas de interés en baja llegó a su fin, mientras la deuda soberana de Estados Unidos superó los u$s40 billones.

Según los analistas, ese contexto genera un ciclo de mayores gastos por intereses, déficits fiscales más altos y necesidades crecientes de endeudamiento, lo que vuelve cada vez más difícil sostener la deuda en el tiempo.

Bernstein anticipa que los gobiernos terminarán priorizando la devaluación de sus monedas antes que un ajuste fiscal profundo, un escenario que podría favorecer a activos escasos y difíciles de diluir como BTC.

Esa lectura macro también se refleja en el mercado de fondos cotizados: el analista de Bloomberg Eric Balchunas señaló que la operatoria vinculada a la devaluación monetaria empieza a desplazar al entusiasmo por la inteligencia artificial, con el ETF spot de Bitcoin de BlackRock, IBIT, y el ETF de oro GLD reingresando al top 10 de fondos más negociados, en reemplazo de vehículos ligados a semiconductores.

Bernstein remarcó que el 59% de la oferta de BTC no se movió en los últimos 12 meses, un dato que interpreta como señal de tenencia de largo plazo.

El activo acumula una suba del 28% en los últimos diez días, tras un retroceso de aproximadamente 50% desde su máximo histórico de octubre de 2025.

Los analistas destacaron que la mayor participación de ETF spot y de tesorerías corporativas habría contenido parte de esa caída, en comparación con los desplomes de entre 75% y 90% registrados en ciclos anteriores de la criptomoneda. Bernstein contempla incluso un escenario más agresivo, en el que una demanda institucional más intensa lleve a Bitcoin a:

u$s200.000 a mediados de 2027

a mediados de 2027 u$s500.000 en el pico de 2029

Por qué Bernstein bajó el precio objetivo de Strategy

Pese al optimismo sobre bitcoin, la firma recortó su precio objetivo para Strategy, la mayor tenedora corporativa del activo, de u$s450 a u$s350, aunque mantuvo la recomendación Outperform.

El ajuste responde a la actualización del ciclo de Bitcoin y a una dilución accionaria más acelerada. Aun con el recorte, el nuevo objetivo implica un potencial de suba del 176% frente al cierre de u$s126,83 que la acción registró el martes.

Strategy posee 840.447 BTC, equivalentes a cerca del 4% de la oferta total de BTC. Bernstein calculó que el balance fortalecido de la compañía le da unos 3,9 años de cobertura de caja para afrontar sus obligaciones anuales de intereses y dividendos preferentes.

Los analistas agregaron que una fortaleza sostenida de Bitcoin, sumada a una recuperación de las acciones preferentes STRC hacia los u$s100, podría llevar a la empresa a retomar con más fuerza sus compras del activo.