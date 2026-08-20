La contracción marca el tercer trimestre consecutivo de descenso, pero se trataría de una "liquidación ordenada" y no de un colapso abrupto como el de 2022

Especialistas definen este desapalancamiento como un ajuste saludable y ordenado, que reduce riesgos sistémicos frente a la volatilidad del sector.

El mercado acumula tres trimestres de descenso y se ubica un 40% por debajo de su máximo histórico de 2025, tras totalizar u$s78.690 millones.

Los préstamos de criptomonedas cayeron un 17% en el segundo trimestre de 2026, alcanzando los u$s56.160 millones según un informe de Galaxy Research.

Los préstamos de criptomonedas cayeron 17% en el segundo trimestre de 2026, hasta los u$s56.160 millones, según un informe de Galaxy Research.

La contracción marca el tercer trimestre consecutivo de descenso, pero los analistas destacan que se trata de una liquidación ordenada y no de un colapso abrupto como el de 2022.

El informe "The State of Crypto Leverage – Q2 2026" de Galaxy Research subraya que, a diferencia del ciclo bajista de 2022, cuando los préstamos respaldados por criptomonedas se desplomaron más de 55% en un solo trimestre, la actual reducción se da de manera gradual.

En los últimos tres trimestres, el mercado registró descensos de 10%, 5% y 17%, lo que refleja un proceso de desapalancamiento progresivo impulsado por la reducción de riesgos y no por liquidaciones forzadas o quiebras de contrapartes.

El derrumbe afectó a todas las categorías de préstamos cripto:

DeFi lending : los préstamos pendientes en aplicaciones descentralizadas se redujeron un 27,6%, hasta u$s20.430 millones, siendo el segmento más golpeado

CeFi lending : las finanzas centralizadas retrocedieron 9,6%, hasta u$s22.980 millones. Tether perdió cuota de mercado, mientras que plataformas como Galaxy, Coinbase, Ledn, Arch, Sygnum y Milo expandieron sus carteras

Stablecoins CDP: la porción colateralizada de stablecoins cayó 7,8%, reflejando menor demanda de deuda respaldada por criptoactivos

En total, el mercado se encuentra 40% por debajo del máximo alcanzado en el tercer trimestre de 2025, cuando llegó a u$s78.690 millones.

El interés abierto en futuros de ETH cayó 26% en el trimestre, mientras BTC mostró mayor resiliencia

Préstamos cripto en u$s56.000 millones y acumulan tres trimestres de caída

El proceso de desapalancamiento también se vio reflejado en el ámbito corporativo. Strategy, la mayor tenedora institucional de Bitcoin (BTC), completó en mayo una recompra de deuda por u$s1.500 millones y redujo el total de pasivos vinculados a estrategias de tesorería con criptoactivos a u$s16.100 millones, un nivel similar al de 2025.

En paralelo, el mercado de futuros mostró una caída moderada: el interés abierto se redujo 3% en el trimestre, con retrocesos más marcados en ETH (-26%) que en BTC (-6%), aunque ambos repuntaron hacia fines de julio.

La contracción de los préstamos cripto representa un ajuste saludable en el ecosistema, con menos exposición a riesgos sistémicos y mayor disciplina en la gestión de colateral.

Este proceso sentaría las bases de un mercado más resiliente, evitando potencialmente los colapsos abruptos que caracterizaron al ciclo bajista de 2022.

Cómo funcionan los créditos cripto que ya pueden pedirse en la Argentina

Las plataformas de préstamos cripto se consolidan como una vía para financiarse. Protocolos como AAVE y Compound permiten acceder a préstamos descentralizados con tasas dinámicas entre 0,05% y 4% anual, respaldados por colaterales en ETH o USDC.

En el plano nacional, Binance Loans ofrece créditos con tasas que van del 1,6% al 13%, mientras que plataformas como Nexo y Ledn financian con respaldo en Bitcoin con ratios de préstamo a valor de hasta el 50% y tasas desde el 1,9%.

Así funcionan los créditos cripto y cómo pedirlos en Argentina

Pablo Casadío, CFO y cofundador de Bit2Me, señala a iProUP que la principal ventaja de este modelo es que el préstamo se otorga sobre las unidades cripto que el usuario ya tiene invertidas."Funciona bajo un modelo de colateralización: el activo digital queda en garantía y, en caso de incumplimiento, se ejecuta automáticamente".

Javier Mateos, Docente de Tecnología Blockchain en la Universidad Nacional de Mar del Plata, resalta que la mayoría de plataformas cripto reemplazan el análisis de identidad, ingresos e historial bancario por una evaluación de riesgo de mercado sobre el colateral.

"La pieza central es la sobrecolateralización: el prestatario deposita activos en un smart contract por un valor mayor que el préstamo que toma. Esa relación se llama Loan-to-Value (LTV) y se calibra por la volatilidad del activo: hasta 80-90% si la garantía es una stablecoin (USDC o USDT), y entre 50% y 70% si es Bitcoin o Ethereum", profundiza. Sobre esa base –prosigue– operan tres capas:

Los oráculos de precios (Chainlink o Pyth) inyectan en la cadena el valor en tiempo real de cada activo . Sin ese dato externo, el contrato no podría calcular nada

(Chainlink o Pyth) inyectan en la cadena el . Sin ese dato externo, el contrato no podría calcular nada Un "factor de salud" recalcula de forma continua el ratio entre colateral y deuda : si cae por debajo de 1, la posición queda habilitada para liquidación

: si cae por debajo de 1, la posición queda habilitada para liquidación Bots independientes ("keepers") pagan la deuda del usuario y se quedan con su colateral aplicando un descuento del 5% al 15%, para asegurar que el sistema se autorregule sin intervención

El experto sostiene que las plataformas suelen emitir una serie de avisos previos al usuario, alertando sobre la caída del valor del Bitcoin o el incumplimiento en los pagos. De esta manera, el sistema ofrece transparencia y previsibilidad: "El prestatario sabe que, si no cumple con las condiciones, su garantía será liquidada".

El atractivo principal es que pueden obtener liquidez sin vender sus criptomonedas, utilizando sus activos como garantía. En muchos casos, los préstamos se aprueban en minutos y sin verificación crediticia.

Además, muchas de estas plataformas ofrecen rendimientos pasivos sobre depósitos, ya sea en stablecoins o Bitcoin, lo que permite bajar la tasa del crédito.