La propuesta de Strategy consiste en otorgar préstamos a compañías que depositen BTC como garantía, con un sistema que ajusta el nivel de exposición

Strategy, con más de 843.000 BTC, busca que estos créditos sean un puente entre el ecosistema cripto y finanzas.

El modelo usa BTC como colateral, ajustando la exposición a la volatilidad para reducir el impacto de caídas en el mercado.

Strategy lanzó créditos respaldados en Bitcoin, una solución innovadora de financiamiento corporativo alineada al riesgo de capital.

Strategy, la empresa con más unidades de Bitcoin (BTC) en todo el mundo, anunció el lanzamiento de un modelo de créditos respaldados en BTC, diseñado para alinearse con el riesgo de capital y ofrecer una alternativa innovadora de financiamiento corporativo.

La iniciativa busca transformar la manera en que las empresas acceden a liquidez, con la utilización de BTC como colateral bajo parámetros de seguridad y gestión de riesgo más estrictos.

La propuesta de Strategy consiste en otorgar préstamos a compañías que depositen Bitcoin como garantía, con un sistema que ajusta el nivel de exposición según la volatilidad del mercado.

A diferencia de los modelos tradicionales de préstamos cripto, este esquema incorpora métricas de riesgo de capital que permiten calibrar automáticamente el ratio de colateralización, reduciendo el impacto de caídas abruptas en el precio de BTC.

El modelo apunta principalmente a empresas tecnológicas y financieras que buscan liquidez sin desprenderse de sus tenencias de Bitcoin.

Desde Strategy sostuvieron que esta modalidad puede convertirse en un puente entre el ecosistema cripto y el sistema financiero tradicional, al ofrecer créditos respaldados por un activo digital pero gestionados bajo estándares de riesgo similares a los de la banca.

La iniciativa llega en un contexto de alta volatilidad para Bitcoin, que en 2026 acumula retrocesos cercanos a 30%.

Sin embargo, Strategy considera que el modelo de créditos alineados con riesgo de capital permitirá mitigar pérdidas en escenarios adversos y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades de financiamiento para empresas que operan en mercados emergentes.

Strategy vendió Bitcoin para recomprar sus propias acciones y su CEO aclaró que va a comprar más BTC pronto

Recientemente, la compañía sorprendió al mercado al vender parte de sus tenencias de BTC para financiar un programa de recompra de acciones.

Strategy utilizó parte de sus reservas para recomprar títulos propios en el mercado, buscando enviar una señal de confianza a los accionistas y reforzar el precio de la acción en medio de la presión bajista.

Según trascendió, la recompra se realizó a través de un esquema directo, con un volumen que superó los u$s100 millones.

Sin embargo, Phong Le, CEO de la empresa, llevó tranquilidad a accionistas e inversores y confirmó que la compañía prepara nuevas adquisiciones de BTC en el corto plazo.

Phong Le, CEO de Strategy, reveló que la compañía prepara más adquisiciones de BTC a corto plazo

Le destacó que el objetivo es aprovechar la liquidez generada para recomprar BTC en niveles más bajos, como parte de la creencia de que la criptomoneda se convertirá en el principal activo de reserva corporativa entre miles de empresas en la próxima década.

Strategy mantiene actualmente más de 843.000 BTC, equivalentes a más de u$s53.000 millones, y planea ampliar esa cifra en los próximos meses.