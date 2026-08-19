La cumbre pro cripto en Washington y la recompra de deuda del Tesoro configuraron el escenario ideal para el salto más alto de Bitcoin desde marzo

* Ethereum, XRP y Solana registran alzas de hasta 9%; foco en ley Clarity Act y tokenización de activos.

* Bitcoin supera los $68,000, su mejor jornada en semanas, impulsado por guiño de la Casa Blanca.

El mercado cripto tuvo este miércoles su mejor jornada de las últimas semanas. Bitcoin (BTC) rompió el rango de precios en el que estuvo encerrado durante meses y llegó a dispararse hasta 7,7%, mientras Ethereum (ETH), XRP y Solana (SOL) acompañaron la suba con avances de entre 6% y 9% gracias a un guiño de la Casa Blanca.

El motor de este repunte no fue solo técnico: coincidió con una cumbre cripto en Washington, una nueva propuesta regulatoria de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y un giro en la política de recompra de bonos del Tesoro.

La combinación de estos tres factores generó lo que varios analistas describieron como el mayor salto de Bitcoin desde marzo, con el precio superando la barrera de los u$s68.000 y acercándose a los u$s69.750 en las horas de mayor volumen.

Qué pasó: Bitcoin volvió a superar los u$s68.000

Bitcoin abrió la rueda del miércoles en u$s64.681, apenas 0,3% por encima del cierre previo, pero con el correr de las horas aceleró la marcha hasta alcanzar un máximo de u$s68.400, con una suba de 5,51% según el análisis técnico de Traders Union, aunque otros relevamientos la ubicaron más cerca del 6% y hasta 7,7% en los picos intradía.

Hacia las 16 hora de la Argentina, las principales criptomonedas cotizaban a los siguientes precios:

Bitcoin: u$s68.257,60 (5,49%)

Ethereum: u$s2.087,43 (9,06%)

BNB: u$s616,94 (2,31%)

Ripple: u$s1,06 (5,90%)

Solana: u$s81,50 (5,70%)

Cardano: u$s0,18 (3,15%)

Polkadot: u$s0,78 (3,63%)

Dogecoin: u$s0,07 (3%)

El salto llevó a Bitcoin a su nivel más alto desde el 1 de junio y representó, según agencias como Bloomberg, la mayor suba diaria desde principios de marzo. En paralelo, se liquidaron posiciones cortas por más de u$s1.400 millones, lo que amplificó el movimiento alcista al forzar a los traders que apostaban a la baja a cerrar sus posiciones de golpe.

Las razones que impulsaron el precio de las cripto tras apoyo de la Casa Blanca (generado con IA

A la señal política se sumó un factor macroeconómico. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que duplicaría el tamaño de sus operaciones de recompra de deuda de largo plazo, una medida que impulsó al alza tanto a Wall Street como a los activos de mayor riesgo, entre ellos las criptomonedas.

La combinación de mejores condiciones de liquidez y el respaldo regulatorio terminó de configurar el escenario ideal para que los inversores volvieran a apostar por Bitcoin.

Por qué la Casa Blanca respalda a Bitcoin: la cumbre cripto con Trump

El principal disparador de la suba fue una reunión de alto perfil en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump convocó a ejecutivos de las principales empresas del sector –entre ellas Coinbase, Ripple, Robinhood, Gemini, Kalshi y Polymarket– junto a representantes de gigantes financieros tradicionales como Nasdaq, la Bolsa de Nueva York (NYSE), CME Group y la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).

También participaron el presidente de la SEC, Paul Atkins, y el titular de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), Michael Selig, lo que subraya el peso institucional del encuentro. Según Bloomberg, el mensaje de fondo fue que la administración Trump busca sostener el impulso regulatorio favorable a las criptomonedas incluso mientras el Congreso sigue trabado con la ley de estructura de mercado conocida como Clarity Act.

Nate Geraci, presidente de la firma de gestión de activos Nova Dius Wealth, interpretó la cumbre como una señal de que el Ejecutivo no está dispuesto a esperar a que el Senado destrabe la legislación para seguir advancing con una agenda cripto favorable a la industria.

La SEC sumó otro impulso: nueva propuesta regulatoria

En paralelo a la cumbre, la SEC presentó una propuesta bautizada como "Regulation Crypto Assets", que crea un marco a medida para que las empresas de activos digitales puedan captar capital sin cumplir con todos los requisitos tradicionales de registro de valores.

La norma define dos exenciones para contratos de inversión vinculados a criptoactivos y contempla que proyectos maduros –como Bitcoin y Ethereum– puedan salir de la clasificación de "valor negociable" una vez que cumplan determinados compromisos de gestión.

El propio Atkins remarcó que el objetivo es blindar los avances regulatorios logrados hasta ahora frente a un eventual cambio de rumbo político más adelante. Analistas de mercado coincidieron en que la propuesta funciona como un respaldo adicional, casi en paralelo al respaldo político expresado en la Casa Blanca.

Cómo reaccionaron Ethereum, XRP y Solana

El resto del mercado no se quedó atrás. Según datos de mercado relevados por Stocktwits, Ethereum lideró el rally entre las principales criptomonedas con una suba cercana al 9%, superando la barrera de los u$s2.000 por primera vez desde mayo.

Solana avanzó más de 7% hasta ubicarse por encima de los u$s81, un nivel que no tocaba desde julio, mientras que XRP subió cerca de 6,7% y recuperó el umbral psicológico de u$s1.

Las acciones vinculadas al ecosistema cripto también acompañaron la fiesta: papeles como los de Coinbase, MicroStrategy, Circle y Bitmine Immersion Technologies registraron subas de dos dígitos durante la rueda, en lo que el mercado interpretó como una confirmación de que el apetito institucional por el sector sigue firme.

Qué dicen los analistas sobre la sostenibilidad de la suba

No todas las lecturas del mercado fueron igual de optimistas. Anton Kharitonov, analista de Traders Union, planteó una mirada cautelosa: remarcó que la tendencia de fondo de Bitcoin sigue siendo bajista y que la resistencia técnica ubicada en torno a los u$s69.000 podría frenar el impulso en el corto plazo. Según su lectura, la volatilidad por encima del 8% registrada en la jornada podría anticipar una corrección.

En la vereda opuesta, Viktoras Karapetjanc, también de Traders Union, sostuvo que los flujos institucionales renovados –sobre todo hacia los ETF de Bitcoin al contado, con BlackRock a la cabeza– confirman que los fundamentos de la criptomoneda se están fortaleciendo. Mientras el precio se mantenga por encima de sus medias móviles clave, agregó, la estructura alcista debería seguir intacta.

Bitwise destacó, además, que la tokenización de activos tradicionales podría ser uno de los grandes temas detrás de la cumbre en la Casa Blanca, dado que varias de las firmas invitadas –Nasdaq, NYSE y CME entre ellas– vienen impulsando la convergencia entre los mercados financieros clásicos y la infraestructura blockchain.

Qué se espera de cara al voto en el Senado en septiembre

El trasfondo político de todo este movimiento es la Digital Asset Market Clarity Act, la ley que busca establecer de una vez por todas qué activos digitales quedan bajo la órbita de la SEC y cuáles bajo la de la CFTC. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Representantes en julio de 2025 y avanzó en el Comité Bancario del Senado en mayo de 2026, pero sigue sin lograr los votos necesarios para pasar al recinto.

El Senado retomará el debate recién el 15 de septiembre, cuando se realizará una votación procesal clave que necesita 60 votos para avanzar. Con los republicanos controlando apenas 53 bancas, el resultado sigue siendo incierto, y las diferencias éticas en torno a los negocios cripto del propio Trump –que declaró ingresos por más de u$s1.400 millones vinculados a criptoactivos durante 2025– continúan siendo uno de los principales obstáculos para destrabar un acuerdo bipartidario.

Mientras tanto, el mercado parece haber decidido operar con la lógica de que, con o sin ley aprobada, la Casa Blanca seguirá empujando una agenda regulatoria favorable a las criptomonedas. Esa lectura, sumada al alivio de liquidez que trajo el anuncio del Tesoro, fue suficiente para que Bitcoin, Ethereum, XRP y Solana volvieran a mostrar la clase de sincronía alcista que no se veía desde hace meses.