La gestora sostiene que tres fuerzas de largo plazo están cambiando el lugar de Bitcoin dentro del sistema financiero y las inversiones

Blockchain ya mueve más de u$s34.000 millones tokenizados y el 73% de los inversores institucionales elevará su exposición.

La deuda de EE.UU. llegó a u$s39,91 billones y la firma cree que favorece el interés por activos escasos a largo plazo.

Grayscale identifica tres factores que impulsarán la adopción de Bitcoin: deuda pública, blockchain y cambio generacional.

La volatilidad de Bitcoin continúa marcando el pulso del mercado, pero Grayscale sostiene que la evolución de su adopción dependerá de tendencias estructurales mucho más profundas que las oscilaciones diarias del precio.

Zach Pandl, director de investigación de la firma, resumió esa visión en una frase: "Independientemente de cómo evolucione la cotización a corto plazo, vemos varias razones clave por las que la adopción de bitcoin puede seguir aumentando a medio y largo plazo".

Esos impulsores son tres: la presión fiscal de Estados Unidos, la integración de blockchain en las finanzas reguladas y el cambio generacional en la forma de construir carteras.

La deuda pública impulsa la búsqueda de activos escasos

El primer pilar de la tesis de Grayscale parte de una lectura macroeconómica que trasciende el mercado cripto y analiza cómo los desequilibrios fiscales pueden alterar las decisiones patrimoniales durante las próximas décadas.

Según la firma, los déficits persistentes y el crecimiento sostenido de la deuda estadounidense crean un escenario donde los activos con oferta limitada adquieren mayor relevancia como herramientas de diversificación y preservación de valor.

Las cifras oficiales respaldan esa preocupación, ya que al 12 de agosto la deuda pública total de Estados Unidos alcanzaba u$s39,91 billones, de acuerdo con los registros publicados por el Tesoro.

De ese monto, u$s32,18 billones correspondían a deuda en manos del público, mientras otros u$s7,73 billones permanecían como tenencias intragubernamentales, reflejando el peso creciente del endeudamiento sobre las finanzas federales.

Grayscale sostiene que la verdadera preocupación no reside únicamente en la fotografía actual, sino también en la trayectoria prevista para la próxima década por los organismos presupuestarios del propio gobierno estadounidense.

La Oficina Presupuestaria del Congreso proyecta un déficit federal de u$s1,9 billones durante el ejercicio fiscal 2026, cifra que aumentaría progresivamente hasta u$s3,1 billones hacia el año 2036.

Al mismo tiempo, la deuda en manos del público escalaría del 101% al 120% del Producto Interno Bruto, consolidando una presión estructural que podría extenderse incluso bajo distintos escenarios de crecimiento económico.

Para Grayscale, ese contexto no garantiza una mayor demanda de Bitcoin, pero sí puede fortalecer el interés por activos escasos cuya emisión permanece completamente independiente de las decisiones monetarias y fiscales gubernamentales.

La tecnología blockchain entra de lleno en las finanzas reguladas

El segundo impulsor identificado por Grayscale desplaza el foco desde la cotización de Bitcoin hacia la rápida incorporación de la tecnología blockchain como infraestructura utilizada por el sistema financiero regulado internacional.

La firma considera que las stablecoins y los activos tokenizados están integrando herramientas nacidas en el ecosistema cripto con bancos, gestores patrimoniales, emisores y mercados financieros tradicionales de forma acelerada.

Ese cambio ya puede medirse en cifras, porque el mercado de activos tokenizados superó los u$s43.000 millones en junio, frente a menos de 3.000 millones registrados durante 2024.

Dentro de ese universo, los productos respaldados por bonos del Tesoro estadounidense representan aproximadamente u$s16.000 millones, consolidándose como el segmento más desarrollado y de mayor crecimiento dentro de la tokenización financiera.

En paralelo, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos comenzó a establecer definiciones concretas para estos instrumentos, aportando un marco jurídico más claro sobre su funcionamiento y supervisión.

La SEC considera que los valores tokenizados son títulos financieros cuya propiedad puede registrarse total o parcialmente mediante redes blockchain, contemplando estructuras patrocinadas por emisores, modelos de custodia y esquemas sintéticos regulados.

Las stablecoins avanzan bajo un proceso similar, ya que una propuesta del Tesoro extiende los requisitos de la Ley GENIUS a los emisores autorizados de stablecoins destinadas a pagos digitales.

Esa iniciativa trataría a los emisores como instituciones financieras bajo la Ley de Secreto Bancario, incorporando obligaciones contra el lavado de dinero, sanciones económicas y mayores estándares operativos para blockchain.

El recambio generacional redefine las carteras de inversión

El tercer motor de adopción señalado por Grayscale tiene un componente demográfico, ya que las nuevas generaciones muestran una mayor predisposición a incorporar activos digitales junto con inversiones financieras tradicionales dentro de sus carteras.

La firma espera que ese cambio de preferencias influya directamente sobre bancos, plataformas de inversión y gestores patrimoniales, que deberán adaptar productos y modelos para clientes más familiarizados con Bitcoin.

La transformación ya comenzó a reflejarse en las decisiones institucionales, porque una encuesta realizada entre 351 inversores reveló que el 73% planea aumentar su exposición a activos digitales durante 2026.

Los participantes atribuyeron esa mayor asignación principalmente a una regulación más clara, una oferta creciente de productos financieros regulados y una infraestructura tecnológica considerablemente más sólida que ciclos anteriores.

Los bancos también están ampliando los canales mediante los cuales pueden realizarse esas inversiones, facilitando el acceso institucional a Bitcoin sin modificar las plataformas tradicionales utilizadas por millones de clientes.

El Índice de Adopción Bancaria del Bitcoin, elaborado por Strategy Inc., ubicó la adopción global en 32%, con Fidelity liderando el relevamiento con 71%, seguido por BNY con 46% y Goldman Sachs con 45%.

Los ETF de Bitcoin al contado fortalecen esa tendencia, ya que permiten invertir mediante la infraestructura bursátil habitual mientras los fondos crean y rescatan participaciones respaldadas por criptomonedas mantenidas bajo custodia regulada.

La adopción también avanza desde las tesorerías corporativas, donde las empresas financian compras de Bitcoin con efectivo, deuda o capital propio y convierten la política de custodia en una decisión estratégica del directorio.