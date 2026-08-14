Las instituciones copan el 72% del mercado cripto pero operan pocos activos. El inversor minorista migra a la IA por la baja volatilidad de Bitcoin

La baja volatilidad de Bitcoin, ahora en 42%, desplaza al minorista a mercados especulativos, mientras los bancos masifican el uso de blockchain.

El volumen de activos operados por inversores minoristas creció un 76% desde 2024, superando el 24% de las instituciones, que priorizan pocos activos.

Las contrapartes institucionales alcanzaron el 72% del flujo de venta libre al contado en el primer semestre de 2026, según datos de Wintermute.

Las contrapartes institucionales representaron el 72% del flujo de venta libre al contado durante el primer semestre de 2026, la mayor proporción registrada, según datos del creador de mercado Wintermute.

Ese número por sí solo podría leerse como una buena noticia: es la adopción institucional que el sector persiguió durante años. Pero viene acompañado de un dato que cambia la interpretación: la cantidad de tokens que operan esos clientes institucionales aumentó solo un 24% entre el primer semestre de 2024 y el de 2026, mientras que entre los clientes minoristas creció un 76%.

Traducido, las instituciones mueven la mayor parte del volumen pero lo concentran en muy pocos activos.

Jasper De Maere, operador de venta libre de Wintermute, describió el patrón: "Con las instituciones son mucho más selectivas. No será una marea que levante todos los barcos, como vimos en ciclos anteriores. Unas pocas monedas lo harán excepcionalmente bien, y luego habrá un gran grupo de rezagadas."

¿Por qué se está yendo el inversor minorista?

La explicación tiene que ver con algo que suele presentarse como virtud pero que para cierto perfil de inversor es un problema: la volatilidad bajó.

Según el rastreador de datos Glassnode, la volatilidad anualizada a un año de Bitcoin cayó al 42% a principios de agosto de 2026, desde el 48% del año anterior y el 69% de 2022.

Los operadores minoristas tienden a buscar activos altamente volátiles con la expectativa de retornos rápidos. Cuando esa volatilidad se comprime, el atractivo especulativo se traslada a otros mercados. En 2026, esos mercados fueron la inteligencia artificial y las plataformas de predicción.

De Maere apuntó otro factor: las instituciones tienen "mucho más disciplina de capital" y persiguen las narrativas durante períodos significativamente más cortos. Eso drena liquidez de los rincones más especulativos del mercado mientras unos pocos activos siguen atrayendo capital.

Su conclusión define el escenario: "La gran pregunta que decidirá la dirección es si el minorista volverá."

¿Por qué los exchanges están vendiendo acciones y materias primas?

Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget (sexto exchange por volumen según CoinMarketCap), fue directa sobre el motivo: "Desde hace casi un año, la liquidez no vuelve, y no la veo volver."

La respuesta de la plataforma fue diversificar. Alrededor del 20% del volumen diario promedio de Bitget proviene hoy de activos no cripto, frente al cero del año pasado. "Así es como podemos sobrevivir al mercado bajista actual", afirmó Chen.

La ejecutiva explicó que la demanda viene del propio lado institucional: los clientes quieren operar activos tradicionales junto a criptomonedas, usar acciones como garantía y concentrar más tenencias en una sola plataforma. "No quiero competir solo con Binance; también consideramos a Robinhood más como un par", señaló.

Su diagnóstico sobre el momento del mercado fue crudo: "En 2026, se siente como 2022. Creo que lo peor de 2026 probablemente aún no llegó."

¿En qué están usando blockchain los bancos si no compran cripto?

Acá está la clave para entender la paradoja del momento: la adopción institucional de blockchain avanza por un carril distinto al del mercado de criptoactivos.

JPMorgan Chase usa la blockchain de Ethereum para depósitos tokenizados, lo que permite a sus clientes intercambiar fondos o publicar garantías con rapidez. State Street Investment Management y un socio ofrecen un fondo de liquidez privado tokenizado diseñado para gestión de efectivo en cadena las 24 horas mediante una stablecoin sobre Solana.

Nick Ducoff, jefe de crecimiento institucional de la Solana Foundation, aportó el dato de escala. Siete de los 29 bancos de importancia sistémica mundial construyen hoy sobre esa red, frente a dos o tres hace aproximadamente un año, en usos que incluyen financiación comercial, fondos y custodia.

Ducoff atribuyó el salto al cambio regulatorio en Estados Unidos y en particular a la ley de stablecoins conocida como Genius Act: "Con la aprobación de la Ley Genius, señalo eso como el pistoletazo de salida, y todos comenzaron a correr."

Stani Kulechov, fundador del protocolo de préstamos Aave, proyecta hacia dónde va esa tendencia: "Creemos que los RWA superarán a los criptoactivos tradicionales en cadena en los próximos tres años; hacia ahí creo que se dirige el espacio."