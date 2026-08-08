En la historia de las finanzas modernas, pocos activos han sido objeto de tantos certificados de defunción prematuros como Bitcoin (BTC).

Desde su nacimiento en 2009 bajo la firma de Satoshi Nakamoto, la criptomoneda madre fue declarada "muerta" o sin valor en más de 400 oportunidades por analistas tradicionales, entidades bancarias y reguladores globales. Sin embargo, tras cada ciclo de corrección o liquidación masiva, el protocolo descentralizado no solo volvió a ponerse de pie, sino que logró estructurar una arquitectura de adopción cada vez más sofisticada.

En el período 2025-2026, el fenómeno ingresó en una fase cualitativamente distinta. La narrativa de la especulación minorista o la compra impulsiva fue desplazada por un proceso de maduración estructural: la llegada de capitales corporativos, la integración a balances de empresas cotizadas y la proliferación de instrumentos financieros que conectan al activo con la economía real.

Bitcoin en Argentina: cómo pasó de refugio contra la inflación a activo financiero

En el plano local, el camino hacia la masificación de Bitcoin respondió a factores de urgencia macroeconómica que aceleraron la curva de aprendizaje de los usuarios.

La devaluación sistemática del peso argentino, intensificada en el período 2018-2020 y consolidada en los años posteriores, funcionó como el catalizador primario para derribar las barreras de desconfianza.

"En Argentina se superó la barrera de desconfianza histórica en Bitcoin puntualmente por necesidad, por irse de los pesos que se estaban devaluando constantemente", explica Axel Becker, KOL Crypto y experto en finanzas, en diálogo con iProUP.

La nueva etapa de Bitcoin (imagen generada con IA)

El analista resalta que la irrupción de fintechs y plataformas locales simplificó el acceso para un público joven que ingresó al ecosistema casi sin fricción.

"Hubo mucha gente que empezó a acumular a través de tarjetas o aplicaciones que permitían tener cashback en Bitcoin. Empezaron a optar por Bitcoin como una recompensa por sus consumos y fueron viendo cómo crecía con el correr del tiempo", remarca Becker a este medio.

Esta adopción masiva a nivel de calle se combinó con una comprensión más profunda sobre las características monetarias del activo frente a las monedas de emisión fiduciaria.

"La confianza se sostiene debido al historial de más de una década de red operando sin interrupciones, con una oferta programada y verificable on-chain, algo que ninguna moneda emitida localmente puede ofrecer", afirma el experto en tecnología blockchain Mauro Liberman en diálogo con iProUP.

Para Liberman, el usuario argentino comprendió de forma temprana una lección clave del mercado: "Existe la comprensión de que la volatilidad de corto plazo no invalida la propuesta de reserva de valor de mediano y largo plazo, sobre todo comparada con un activo como el peso, que no solo es volátil sino que pierde valor de forma sistemática".

De reserva de valor a garantía bancaria: el nuevo rol de Bitcoin en la economía real

Por qué Bitcoin dejó de ser una apuesta especulativa para las empresas

Esa búsqueda individual de resguardo contra la pérdida de poder adquisitivo comenzó a trasladarse progresivamente hacia el tejido empresarial.

Durante los primeros ciclos de mercado, la volatilidad implícita de Bitcoin mantenía a los departamentos del Tesoro corporativo y a los fondos institucionales a una distancia prudencial. En la actualidad, ese escenario cambió de forma radical.

"Antes, cuando Bitcoin se movía mucho de precio, los grandes inversores institucionales (fondos, bancos, empresas) preferían quedarse afuera. Hoy esa volatilidad sigue existiendo, pero dejó de ser un motivo para no entrar: se convirtió en algo que se gestiona con herramientas profesionales, como hace cualquier empresa con otros activos riesgosos", analiza Liberman.

Este cambio de paradigma se refleja en la forma en que las corporaciones abordan la tenencia de activos digitales. La discusión ya no se limita al precio spot del momento, sino a la infraestructura requerida para operarlo a escala.

"Lo que cambia en esta etapa es que la conversación dejó de girar en torno al precio y empezó a girar en torno a la utilidad", argumenta Liberman, y agrega: "Antes las empresas 'compraban Bitcoin' como quien hace una apuesta. Hoy lo incorporan como una pieza más de su estrategia financiera, con las mismas preguntas que se hacen sobre cualquier otro activo: cómo lo custodio, cómo genero liquidez sin venderlo, cómo lo integro a mis pagos diarios. Ese cambio de pregunta es la diferencia más importante entre esta ola y las anteriores".

En la misma línea, el sector de las plataformas de intercambio globales detecta que la adopción ha trascendido la mera reserva de patrimonio para integrarse a la operativa cotidiana de las organizaciones.

"No creo que exista una única barrera de desconfianza histórica: la desconfianza siempre va a existir, de la misma manera que todavía hay quienes desconfían del dólar, del peso o de otras monedas. Lo que sí es innegable es que hoy la confianza en Bitcoin es mucho mayor que hace cinco o diez años", sostiene Patricio Mesri, Country Manager de Bybit para América Latina, en declaraciones a iProUP.

Al analizar la evolución de los ciclos de cuatro años marcados por los halvings, Mesri destaca la transformación del uso práctico: "Cada ciclo tuvo su propio 'producto de moda'. Hoy esa tendencia está marcada por las remesas, los pagos internacionales, las transferencias y los medios de pago, lo cual demuestra que la adopción no se limita a la inversión, sino que también forma parte activa de la economía real".

Bitcoin como reserva de valor: por qué empresas e inversores lo acumulan

A pesar de que las grandes instituciones financieras han mostrado pasajes de cautela frente a techos de cotización de u$s65.000 o correcciones periódicas de mercado, los datos operativos revelan una transferencia constante de activos desde usuarios individuales hacia billeteras corporativas e institucionales.

Becker enfatiza que, de cara al desarrollo del ciclo actual, se observa un proceso de acumulación por parte de los grandes jugadores del mercado.

"Sigue habiendo cautela en recomendaciones de bancos en no asignar una gran parte del portfolio en Bitcoin por su volatilidad, pero cada vez hay más certeza de que llegó para quedarse y que va a ser uno de los activos de refugio del futuro. Muchas instituciones están aprovechando para acumular en valores de consolidación", señala el especialista a iProUP.

Esta migración de tenencias sienta las bases para una reconfiguración más amplia del sistema bancario tradicional en los próximos años, donde la frontera entre las finanzas descentralizadas y la banca corporativa promete volverse cada vez más difusa.

"En el siguiente ciclo podemos ver un boom institucional donde muchas empresas no solo acumulen Bitcoin como reserva de valor, sino que empiecen a surgir productos financieros complejos. Incluso en un futuro la banca tradicional podrá tomar a Bitcoin como garantía para otorgar préstamos o armar estructuras crediticias", concluye Becker.

El ingreso de los fondos cotizados en Wall Street, sumado a la maduración de la infraestructura de custodia y la demanda persistente en economías emergentes, consolida a la red creada por Nakamoto no como un experimento pasajero, sino como un pilar fundamental del sistema financiero global.