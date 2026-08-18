Ethereum podría ganar terreno frente a Bitcoin, ya que el ratio ETH/BTC rompió una tendencia bajista y refuerza la apuesta por tokenización e IA

El mercado de criptomonedas podría estar entrando en una nueva etapa en la que Ethereum (Ether) gane terreno frente a Bitcoin, según la visión de Tom Lee, presidente de BitMine Immersion Technologies y cofundador de Fundstrat.

Según el especialista, el ratio ETH/BTC se ubicó recientemente en torno a 0,02994 y logró superar una tendencia bajista de largo plazo que se había mantenido durante varios años.

Para el presidente de la exchange, el movimiento marcó una señal de que el mercado comenzó a valorar una serie de nuevos casos de uso vinculados con Ethereum y su red.

El punto de Lee no se limitó a una cuestión técnica, ya que el ejecutivo sostuvo que Ethereum podría beneficiarse de dos grandes tendencias que comienzan a ganar importancia en los mercados financieros como la tokenización de activos y el desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial agéntica.

La tokenización apunta a llevar activos tradicionales, como acciones, bonos u otros instrumentos financieros, a redes blockchain y Ethereum aparece como una de las principales infraestructuras para ese proceso debido a su ecosistema de contratos inteligentes.

En paralelo, Lee consideró que los agentes de inteligencia artificial podrían necesitar infraestructura de pagos y liquidación capaz de operar de manera autónoma.

¿Qué significa que suba el ratio ETH/BTC?

Ethereum podría convertirse en una de las redes utilizadas por estos sistemas para realizar transacciones sin intervención humana constante.

Además, Lee recordó que las ofertas iniciales de monedas (ICO) tuvieron un papel central en 2017-2018, mientras que los NFT fueron protagonistas del siguiente gran ciclo, mientras que las stablecoins se convirtieron en uno de los principales catalizadores del ecosistema recientemente.

La relación ETH/BTC mide cuántos BTC vale un ether y es por eso que su evolución permite analizar el desempeño de Ethereum en términos relativos frente a Bitcoin, independientemente de que ambas criptomonedas suban o bajen frente al dólar.

Cuando el ratio aumenta, significa que Ethereum está ganando valor frente a Bitcoin y para los inversores, una ruptura de una tendencia bajista prolongada puede ser una señal de un posible cambio en la dinámica del mercado.

El indicador ya mostró señales de recuperación en julio pasado, cuando ETH llegó a aproximadamente 0,02858 BTC y superó una resistencia que se había mantenido durante varias semanas.

Sin embargo, el nivel actual todavía se encuentra lejos de los máximos históricos del ratio, algo que significa que, aunque la tendencia haya comenzado a cambiar, todavía existe una distancia considerable antes de que Ethereum alcance niveles de dominio relativo similares a los de anteriores ciclos.

Por qué BitMine refuerza su apuesta por Ethereum

La visión de Lee tomó una relevancia particular por su posición al frente de BitMine, ya que la compañía convirtió a Ethereum en el eje de su estrategia de tesorería y continúa acumulando ETH, similar al modelo de Strategy con BTC.

La última actualización de la empresa mostró que BitMine elevó sus tenencias hasta aproximadamente 5,82 millones de ETH, equivalentes a cerca del 4,8% de todo el suministro de Ethereum, y durante la última semana reportada, la compañía incorporó otros 9.926 ETH.

Esta cifra acercó a la exchange a su objetivo de controlar el 5% del suministro total de Ethereum, que, de acuerdo con la propia compañía, actualmente se encuentra aproximadamente en 96%.

La ruptura del ETH/BTC no garantiza que Ethereum vaya a superar a Bitcoin de manera sostenida, ya que para que la tesis de Lee se confirme, el movimiento debería estar acompañado por una mayor adopción real de Ethereum, crecimiento de la actividad en la red y un aumento de la demanda por sus aplicaciones.

Además, Bitcoin mantiene una posición dominante como principal activo del mercado cripto y continúa funcionando para muchos inversores como reserva de valor y activo institucional.

Por eso, el ratio ETH/BTC será uno de los indicadores más relevantes para observar durante los próximos meses, ya que una continuidad de la tendencia alcista podría confirmar un cambio en el liderazgo relativo del mercado.

Sin embargo, una nueva caída de activo debilitaría la tesis del presidente de la exchange de que Ethereum está iniciando una etapa de mayor fortaleza frente a Bitcoin.