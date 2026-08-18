La firma de Michael Saylor lleva varios días sin comprar ni vender sus Bitcoin, y el mercado analiza cuál será la próxima jugada de la compañía

Strategy, la empresa que es actualmente el mayor holder corporativo institucional de Bitcoin (BTC), decidió volver a priorizar la acumulación de dólares antes que aumentar su exposición a la criptomoneda.

Durante la última semana, la compañía consiguió aproximadamente u$s333,7 millones mediante la venta de acciones de MSTR.

En lugar de usar esos fondos para salir a comprar Bitcoin, Strategy destinó una parte al fortalecimiento de su reserva de efectivo y otra a la recompra de acciones preferentes STRC.

Con estas operaciones, la reserva en dólares de Strategy aumentó en unos u$s150 millones y alcanzó los u$s4.800 millones.

Según la compañía, ese monto resultó suficiente para cubrir aproximadamente 2,8 años de dividendos de sus acciones preferentes.

¿Strategy puso sus compras de Bitcoin en pausa?

El dato que más llamó la atención al mercado fue que Strategy no compró ni vendió Bitcoin durante la semana que terminó el pasado 16 de agosto.

De esta manera, su tenencia quedó en unos estables 840.447 BTC, adquiridos a un precio promedio de aproximadamente u$s75.385 por unidad.

La pausa se produce después de varias semanas en las que la compañía había recurrido incluso a la venta de una pequeña parte de sus BTC para obtener liquidez.

A comienzos de agosto, por ejemplo, Strategy había vendido 1.638 BTC por unos u$s104,7 millones, lo que llamó la atención de muchos inversores del mercado.

El cambio de comportamiento es relevante porque durante años la estrategia de la empresa estuvo basada en transformar la mayor cantidad posible de capital disponible en Bitcoin.

Además, se debe recordar que Michael Saylor, cofundador y presidente ejecutivo de Strategy, cambió su narrativa de no vender jamás sus BTC.

Sin embargo, el escenario actual obligó a prestar mayor atención a la estructura financiera de la compañía y a las obligaciones asociadas a sus instrumentos de deuda y acciones preferentes.

La nueva prioridad de Strategy

El movimiento forma parte de un cambio más amplio en la administración del capital de Strategy, ya que en junio pasado, la empresa presentó un nuevo Digital Credit Capital Framework, que contempla una política específica de reserva en dólares, una política de dividendos para STRC, programas de recompra de acciones y un mecanismo que permite monetizar parte de sus bitcoins cuando las condiciones financieras lo requieran.

La política estableció que la reserva de dólares puede utilizarse principalmente para afrontar dividendos de acciones preferentes y gastos de intereses, y que la compañía debe mantener un nivel mínimo equivalente a 12 meses de esas obligaciones, salvo autorización del directorio.

En paralelo, Strategy uso parte del capital obtenido en el mercado para recomprar acciones preferentes STRC y la compañía consideró que estas recompras podrían contribuir a reducir sus obligaciones futuras de dividendos y mejorar la estructura de capital.

¿Strategy dejó de apostar por Bitcoin?

La empresa continúa considerando a Bitcoin como su principal activo de reserva y su nuevo esquema financiero fue presentado explícitamente como una manera de preservar la exposición de largo plazo a BTC mientras se incrementa la liquidez disponible.

El propio Saylor había reconocido recientemente que Strategy ya no necesariamente tendrá una asignación de capital exclusivamente concentrada en Bitcoin, ya que la compañía apunta ahora a una combinación entre BTC, efectivo y una estructura más activa de gestión de deuda y acciones preferentes.

De esta forma, Agustín Crivelli, economista UBA y CONICET explicó que la empresa sí apuesta todavía por BTC pero que su credibilidad quedó fisurada, y que Saylor es consciente de eso.

Para el especialista, el problema radicó en que Saylor habló en primera persona cuando aseguró que no vendería sus BTC, ya que había asegurado que él nunca vendió sus activos, por lo que muchos inversores siguieron sus pasos.

Además, Crivelli recordó que Strategy es una empresa pública, no una wallet, por lo que su estrategia y narrativa actual son técnicamente válidas pero políticamente débiles.

Durante años, Saylor construyó su marca personal y la de Strategy, hizo hincapié Crivelli, como una sola narrativa, y ahora intentó separarlas cuando lo apretó la presión financiera.

En este contexto, la acumulación de dólares no debe interpretarse simplemente como un abandono de la estrategia Bitcoin, sino como un intento de ganar un margen financiero para atravesar períodos de mayor volatilidad sin verse obligada a vender grandes cantidades de BTC.