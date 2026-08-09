El banco central de Brasil exigirá controles adicionales para algunos envíos de criptomonedas al exterior desde el año próximo. Los detalles

Los exchanges en Brasil deberán analizar riesgos y retener transferencias cripto hasta 24h para combatir el fraude financiero.

La regulación afectará transferencias de criptomonedas superiores a 10.000 dólares a exchanges extranjeros o billeteras personales.

El Banco Central de Brasil impondrá pausas obligatorias en transferencias de criptomonedas salientes desde 2027.

El Banco Central de Brasil avanza con una regulación que obligará a los exchanges a aplicar pausas preventivas sobre determinadas transferencias de criptomonedas dirigidas a destinos fuera del país o a billeteras personales.

La disposición forma parte de un paquete de medidas orientadas a combatir fraudes financieros y comenzará a regir el 1 de enero de 2027, según establece la Resolución BCB N.º 584/2026 publicada el 7 de agosto.

Cuándo podrán frenarse las transferencias de usuarios

La nueva regulación alcanzará a los usuarios que ingresen reales o criptomonedas en un exchange local y posteriormente intenten transferir esos activos hacia plataformas extranjeras o billeteras de autocustodia bajo su propio control.

Dentro de ese esquema, las operaciones que superen el equivalente a 10.000 dólares deberán atravesar una retención obligatoria, incluso cuando dicho monto resulte de varias transferencias efectuadas por un mismo cliente durante una jornada.

La disposición también contempla movimientos de menor volumen, ya que las plataformas podrán retrasar su ejecución cuando los sistemas internos determinen que existen elementos suficientes para considerarlos potencialmente riesgosos.

Según explicó el banco central, las criptomonedas, incluidas las stablecoins, son utilizadas con frecuencia para trasladar recursos provenientes de fraudes financieros antes de que las víctimas o entidades afectadas logren recuperarlos.

No obstante, la inmovilización prevista por la norma será temporal, dado que las plataformas podrán autorizar una transferencia antes de las 24 horas si sus controles no detectan señales de irregularidad.

En esos casos, las compañías deberán conservar documentación que respalde la evaluación realizada y, al mismo tiempo, informar a los clientes cuando una operación haya quedado retenida para revisión.

La medida amplía además las obligaciones de los exchanges, que deberán analizar riesgos vinculados al perfil del cliente, las características de la transacción, la contraparte involucrada y la jurisdicción de destino de los fondos.

Brasil les exige a las exchanges cripto las mismas reglas que a los bancos

Las exchanges de criptomonedas que operan en Brasil deberán cumplir las mismas reglas que las corredoras de valores tradicionales.

El banco central del país los reclasificó como instituciones financieras de alto nivel bajo la Resolución 580/2026, lo que les exigirá más capital, controles de riesgo más estrictos y mayor transparencia a partir del 1 de enero de 2027.

El peso del mercado justifica la decisión: entre mediados de 2024 y mediados de 2025, Brasil procesó cerca de u$s318.000 millones en transacciones con criptomonedas, lo que lo posiciona como uno de los mayores mercados cripto del mundo.

Con ese volumen en juego, el regulador decidió que las plataformas de activos digitales no pueden seguir operando con reglas más laxas que las del resto del sistema financiero.

En concreto, la medida implica que las plataformas cripto tendrán que mantener reservas de capital mínimas e implementar sistemas formales de gestión de riesgos.

Además deberán divulgar información financiera con los mismos estándares que otros intermediarios del sistema y cumplir con requisitos operativos más rigurosos en materia de gobernanza y controles internos.

La nueva clasificación ubica a los exchanges en la categoría de proveedores de servicios de activos virtuales de Tipo 3, la misma que aplica a las corredoras de valores.

Esto significa que quedan sujetos al mismo nivel de escrutinio regulatorio que firmas con décadas de presencia en el mercado financiero tradicional.