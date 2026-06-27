Las reuniones para ver los partidos impulsan las ventas de alimentos, bebidas, televisores y pagos digitales, según un relevamiento reciente

El fútbol ocupa un lugar central en la vida de los argentinos, alcanzando una importancia de 7,6 en una escala de 1 a 10. A medida que se acercan las semanas más esperadas de la competencia más importante del año, las dinámicas de consumo y pago se transforman radicalmente en el país.

Un estudio realizado por Payway revela cómo bancos y billeteras digitales compiten durante el Mundial, mientras que los hábitos de compra se reorganizan alrededor del evento deportivo más emblemático.

El fútbol como catalizador de consumo y encuentro social

La expectativa es sumamente alta: el 73% de los argentinos declara estar muy o totalmente interesado en la mayor competencia futbolística. Este entusiasmo se traduce de forma directa en la organización social, donde la "juntada" adquiere un carácter sagrado.

El 79% de los encuestados afirma que organiza planes para ver los partidos de Argentina, siendo "la casa" el lugar predilecto por amplia mayoría, seguido por los bares y eventos al aire libre.

El fenómeno va más allá del debut de la albiceleste. El informe destaca que el 59% de los encuestados también hizo planes para seguir otros partidos, expandiendo las oportunidades de consumo a lo largo de todo el mes de competencia.

Entre los jóvenes de 18 a 24 años, este interés se eleva al 71%, multiplicando las reuniones sociales y generando una gran "excusa social" para ampliar el consumo en todos los rubros.

Picos de venta y compras impulsivas en el comercio argentino

Para el sector comercial, el torneo opera como un dinamizador de ventas sin precedentes. Los datos recopilados revelan que los días de partido aceleran el movimiento comercial impulsado por tres dinámicas sociales: una mayor circulación de personas, incremento de reuniones y aumento de consumo espontáneo.

En los comercios, los consumidores realizan compras planificadas pero agregan consumos impulsivos inesperados.

Como señaló un comerciante relevado en el estudio: "Vienen con poco tiempo, quieren resolver rápido y terminan llevando más cosas de las que tenían pensadas".

Los rubros de alimentos, bebidas y kioscos se posicionan como los principales beneficiados por este consumo inmediato centrado en transformar los partidos en un momento de disfrute.

Electrodomésticos y televisores: el recambio del espectáculo

Sectores como electrónica y hogar perciben un movimiento más planificado, impulsado por el recambio de televisores, sistemas de audio y equipamiento para el hogar que permiten disfrutar mejor el espectáculo deportivo. Durante eventos futbolísticos de envergadura, las ventas de Smart TV pueden crecer más del 20% respecto al período anterior, según registros históricos de durante mundiales anteriores.

La búsqueda por qué televisor comprar durante eventos deportivos impulsa a millones de argentinos a renovar sus equipos. La tendencia no es nueva: durante 2018, se alcanzó un récord histórico de 1.370.000 unidades vendidas en el segundo trimestre del año, período coincidente con el Mundial de Rusia.

La transformación digital de los medios de pago

El fenómeno de consumo masivo durante el Mundial coincide con un cambio estructural en la forma en que los argentinos pagan. Los pagos digitales ganan protagonismo en Argentina con 8 de cada 10 operaciones presenciales realizadas sin contacto. Esta transformación incluye el crecimiento explosivo de billeteras digitales, códigos QR y transferencias instantáneas.

Las billeteras digitales y tarjetas contactless avanzan mientras retrocede el efectivo, generando una experiencia de compra más ágil. Durante eventos de alto consumo como el Mundial, esta agilidad es crucial: los pagos sin contacto multiplican su adopción en momentos de alta circulación cuando la velocidad de la transacción es determinante.

Planes de cuotas y financiación: herramientas clave para el consumo

En un contexto económico donde el poder adquisitivo enfrenta desafíos, los planes de financiación se convierten en un factor decisivo para sostener el consumo. Un de cada tres pagos con crédito ya se realiza en cuotas, reflejando la necesidad concreta de las familias de distribuir sus gastos.

Plataformas como Payway ofrecen financiación para pequeños y medianos comercios, permitiendo que se ofrezcan pagos en 3 y 6 cuotas con tasas competitivas. Esta disponibilidad de financiación es especialmente relevante durante semanas de alto consumo, donde los comercios necesitan retener clientes permitiendo que distribuyan sus gastos.

El comercio electrónico durante el torneo

El comercio electrónico continúa ganando protagonismo durante eventos deportivos, ofreciendo comodidad, variedad de medios de pago y envío a domicilio. El canal online captura una porción cada vez mayor del consumo impulsivo, permitiendo que quienes no pueden trasladarse a comercios físicos puedan acceder a productos de las categorías más demandadas.

En términos de infraestructura de pagos, distintas plataformas compiten por ofrecer las mejores tasas para comercios, asegurando que el costo de transacción sea lo más bajo posible. Esta competencia beneficia tanto a vendedores como a consumidores, generando un ecosistema más eficiente durante períodos de demanda máxima.

El Mundial de Fútbol representa mucho más que un evento deportivo en Argentina: es un catalizador de transformaciones económicas y sociales. La forma en que los argentinos compran y pagan durante este período refleja cambios profundos en los hábitos de consumo, desde la adopción masiva de pagos digitales hasta la preferencia por planes de financiación que permitan distribuir gastos.

Con 7,6 puntos de importancia en la escala de valoración social, el fútbol durante el Mundial reorganiza completamente la dinámica comercial del país, generando oportunidades para comercios que logren adaptarse a estos cambios de comportamiento y preferencias de pago. La convergencia entre el espectáculo deportivo, el consumo masivo y la transformación digital de los pagos define el panorama económico de las próximas semanas.