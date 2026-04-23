Durante años, el universo de las finanzas descentralizadas (DeFi) estuvo dominado por una lógica casi cerrada sobre sí misma. El volumen, la liquidez y la narrativa giraban alrededor de tokens, stablecoins y estrategias nativas del ecosistema cripto. Pero eso empieza a cambiar.

DeFi se abre al mercado real

Según datos Crypto Research sobre el volumen de HIP-3 por categoría muestra un giro mucho más profundo: en marzo de 2026, el mayor volumen on-chain ya no pasó por activos cripto, sino por commodities, índices, fondos cotizados (ETF) y acciones tokenizadas.

El dato es relevante no solo por el tamaño del movimiento, sino por su velocidad. Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el volumen total escaló desde niveles casi marginales hasta rozar los u$s70.000 millones.

Lo más llamativo es que ese crecimiento estuvo liderado de forma abrumadora por commodities, que explicaron la mayor parte del salto, seguidos por índices y ETF, mientras que la categoría cripto quedó con una participación mínima dentro del total.

La lectura de fondo es incómoda para la narrativa más purista del sector, pero cada vez más evidente: DeFi empieza a dejar de ser exclusivamente cripto para convertirse en una infraestructura financiera donde lo que importa no es tanto el activo original, sino la capa de negociación, liquidación y acceso.

En otras palabras, parecería que la blockchain deja de funcionar solo como terreno para tokens nativos y empieza a operar como cañería para mover exposición a activos tradicionales.

El avance de los activos del mundo real en DeFi

Detrás de este movimiento hay varios factores. El primero es operativo. La posibilidad de acceder a commodities, acciones o canastas indexadas en formato on-chain ofrece velocidad, disponibilidad permanente y menos fricción que la operatoria tradicional.

El segundo es estratégico. En un contexto global donde los inversores buscan cada vez más cobertura macro, inflación hedge o exposición diversificada, los activos tokenizados aparecen como una forma de capturar esas apuestas sin salir del ecosistema digital.

El tercero es estructural: la expansión de los real-world assets, o RWA, ya no es una promesa teórica, sino un proceso que empieza a traccionar volumen real.

El auge de los commodities cripto

Todo explica también por qué commodities lideran el crecimiento. En un mercado internacional todavía atravesado por shocks geopolíticos, tensiones energéticas y una macro más fragmentada, la demanda por exposición a petróleo, metales o materias primas tiene una lógica más inmediata que la apuesta especulativa a nuevos tokens. El mercado parece estar usando la infraestructura cripto para expresar una visión macro, no solo una visión cripto.

Mariquena Otermin, CMO de Bitwage, plantea en diálogo con iProUP que los datos no dejan margen para dudas. La experta plantea que el volumen de activos del mundo real en DeFi se disparó en lo que va de 2026 y confirma que la "tokenización de todo" dejó de ser una narrativa para convertirse en un mercado de decenas de miles de millones de dólares.

En ese contexto, sostiene que lo que ocurre es más profundo que un cambio de tendencia. Estamos presenciando la capitulación del sistema financiero tradicional ante la superioridad técnica de la blockchain.

Según explica, Wall Street ya no está en fase de prueba, sino de adopción activa, utilizando esta infraestructura para operar commodities e índices con menores costos, mayor velocidad y sin el riesgo de intermediación que hoy limita a los mercados tradicionales.

Para Otermin, esta expansión de activos tradicionales o "betas" dentro de DeFi redefine el lugar de Bitcoin. "En un ecosistema inundado de activos vinculados a deudas y empresas, la divisa digital líder se despega como el único activo sin riesgo de contraparte", afirma.

Desde esa óptica, su relevancia ya no pasa por competir en volumen transaccional frente a commodities o acciones tokenizadas, sino por consolidarse como el activo de liquidación final que respalda la solvencia de esta nueva arquitectura financiera.

En ese contexto, la pregunta sobre Bitcoin vuelve a escena, pero desde otro lugar. A primera vista, que el volumen on-chain migre hacia activos no cripto podría parecer una mala noticia para BTC, porque implica que parte de la atención y de la liquidez deja de concentrarse en el activo insignia del ecosistema.

"Si la blockchain se llena de commodities tokenizados, ETF y acciones, Bitcoin pierde centralidad narrativa. Ya no es el único gran vehículo de entrada al mundo digital", plantea Otermin.

Sin embargo, el efecto no es necesariamente bajista. También puede jugar en sentido contrario. "Si la infraestructura on-chain gana profundidad, escala y legitimidad gracias al ingreso de activos tradicionales, Bitcoin puede salir beneficiado como activo de reserva del sistema cripto ampliado", plantea la experta.

Y es que "cuanto más institucional y funcional se vuelve el ecosistema, más sólido luce BTC como colateral, activo de tesorería o benchmark del universo digital. La ironía es evidente: la tokenización de activos tradicionales puede restarle protagonismo táctico a Bitcoin, pero al mismo tiempo fortalecer el terreno donde Bitcoin opera", agrega la experta.

"La clave pasa entonces por distinguir entre atención de corto plazo y validación estructural. En el corto plazo, parte del flujo puede desviarse desde BTC hacia productos tokenizados que ofrecen exposición a narrativas macro más concretas, como energía, metales o equity global. En ese marco, Bitcoin compite por capital. Pero en un plano más amplio, el avance de estos mercados on-chain refuerza la tesis de que la blockchain ya no depende solo del entusiasmo especulativo, sino de usos financieros más amplios. Y eso, para Bitcoin, también puede ser una buena noticia", dice Otermin.

Lo que muestra este cambio es que DeFi está entrando en una nueva etapa. Ya no se trata solo de reinventar las finanzas dentro de una burbuja cripto, sino de absorber partes crecientes del sistema financiero tradicional y rearmarlas en formato on-chain<