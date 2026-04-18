Bitcoin enfrenta una tormenta perfecta: amenazas tecnológicas, presión económica y cambios estructurales que ponen en duda la sostenibilidad de la minería

Los mineros de Bitcoin atraviesan una etapa compleja marcada por la convergencia de tres riesgos simultáneos: el avance de la computación cuántica, la migración de infraestructura hacia inteligencia artificial y la debilidad de la actividad en red.

Nick Hansen, CEO de Luxor, sintetizó el escenario con una frase contundente: "En resumen, no está bien", y aseguró que actualmente no identifica catalizadores alcistas que justifiquen nuevas inversiones en minería.

El ejecutivo agregó que su nivel de preocupación se ubica en un "seis o siete", reflejando la incertidumbre creciente en un sector que enfrenta márgenes ajustados y competencia por recursos tecnológicos estratégicos.

La situación adquiere relevancia sistémica porque los mineros sostienen la creación de nuevos Bitcoin y la seguridad del protocolo, en una red valorada en aproximadamente USD $1,5 billones.

La amenaza cuántica gana terreno

El primer foco de preocupación está vinculado a la computación cuántica, una tecnología en desarrollo que podría comprometer los sistemas criptográficos que actualmente garantizan la seguridad del protocolo Bitcoin.

Aunque el riesgo no se considera inmediato, su impacto potencial es lo suficientemente significativo como para que desarrolladores, empresas e inversores comiencen a incorporarlo dentro de sus estrategias de planificación a mediano plazo.

Según estimaciones de Chaincode Labs, hasta el 60% del suministro total de Bitcoin podría quedar expuesto si un actor malicioso lograra controlar una computadora cuántica capaz de vulnerar el cifrado actual.

En términos económicos, ese escenario implicaría la posibilidad de capturar cerca de USD $800.000 millones en BTC mediante el acceso a billeteras comprometidas, lo que generaría un shock sin precedentes en el mercado.

Hansen advirtió que alrededor de BTC 1.700.000 ya se encuentran potencialmente expuestos, incluyendo fondos antiguos que podrían no adaptarse fácilmente a nuevos esquemas criptográficos resistentes a tecnología cuántica.

El consenso sobre los plazos cambió recientemente, cuando un equipo de Google proyectó la llegada de esta capacidad para 2029, adelantando un escenario que antes se estimaba entre dos y ocho años.

Ante este contexto, algunas propuestas contemplan congelar Bitcoin vulnerables, incluidos los atribuidos a Satoshi Nakamoto, para evitar que ingresen al mercado de forma abrupta y desestabilicen el ecosistema.

La minería pierde terreno frente a la inteligencia artificial

El segundo frente de presión es más inmediato y responde a incentivos económicos, ya que la infraestructura utilizada para minar Bitcoin comienza a migrar hacia aplicaciones vinculadas a inteligencia artificial.

Tras el halving de 2024, la recompensa por bloque se redujo a BTC 3,125, lo que impactó directamente en la rentabilidad de los mineros y redujo los márgenes operativos del sector.

De acuerdo con analistas de Bernstein, los principales mineros de Estados Unidos ya iniciaron procesos de reconversión hacia la IA, priorizando actividades con retornos más previsibles y sostenidos.

Este cambio implica que recursos clave como energía, centros de datos y capacidad computacional se redirigen hacia nuevas industrias, debilitando potencialmente la base de seguridad de la red Bitcoin.

La seguridad del sistema depende de mantener altos niveles de poder de cómputo distribuido, por lo que una reducción sostenida en la actividad minera podría incrementar la vulnerabilidad frente a ataques.

Hansen ya había advertido en diciembre de 2024 que resistir la migración hacia inteligencia artificial sería uno de los principales desafíos para los mineros en 2026, escenario que ahora comienza a materializarse.

Menos actividad, menos ingresos para los mineros

El tercer problema radica en la caída de la actividad dentro de la red, lo que reduce los ingresos por comisiones que complementan la recompensa por bloque en el modelo económico de los mineros.

Con la expansión de productos financieros como los ETF de Bitcoin, parte del volumen de operaciones se trasladó fuera de la cadena hacia grandes instituciones del mercado tradicional.

Entre los actores destacados aparecen firmas como BlackRock, que canalizan inversiones sin necesidad de interactuar directamente con la red, reduciendo así la presión transaccional sobre la blockchain.

Esta dinámica genera menos comisiones disponibles para los mineros, afectando una de sus principales fuentes de ingresos en un contexto donde la rentabilidad ya se encuentra tensionada.

El fenómeno resulta paradójico, ya que la adopción institucional fue vista como una validación del activo, pero al mismo tiempo contribuye a debilitar el flujo económico interno del sistema.

De este modo, los mineros enfrentan simultáneamente una amenaza tecnológica futura, incentivos económicos para abandonar la actividad y un mercado de comisiones que no logra compensar esas presiones.

Hourglass: una propuesta para mitigar el impacto

Frente a este escenario, Hansen presentó Hourglass, una estrategia que asume un escenario adverso donde los fondos vulnerables serán robados, proponiendo mitigar ese daño en lugar de intentar evitarlo completamente.

El planteo se apoya en una lógica pragmática: si las monedas expuestas inevitablemente serán robadas, resulta más eficiente diseñar un sistema que limite la velocidad del ataque y redirija esos recursos hacia actores que fortalezcan la red.

La propuesta establece un límite técnico para los atacantes, permitiéndoles robar solo BTC 1 por bloque en lugar de vaciar billeteras completas, lo que equivale aproximadamente a unos BTC 144 diarios bajo condiciones normales de operación.

Este esquema introduciría una dinámica competitiva entre hackers, quienes deberían disputar las mismas monedas vulnerables ofreciendo comisiones cada vez más altas para lograr que sus transacciones sean priorizadas y confirmadas dentro de la red Bitcoin.

Como resultado, dichas comisiones terminarían siendo percibidas por los mineros, generando un flujo adicional de ingresos que modificaría los incentivos económicos dentro del sistema, especialmente en un contexto de presión sobre la seguridad futura.

Hansen sostiene que, en este modelo, para cuando un atacante logre imponerse en la "subasta" por una moneda vulnerable, habrá pagado en comisiones una cifra cercana al valor total de ese Bitcoin.

El cálculo indica que drenar los BTC 1.700.000 potencialmente expuestos bajo este mecanismo demandaría alrededor de 32 años, extendiendo significativamente el impacto temporal de los ataques y evitando un colapso abrupto del mercado.

Durante ese período prolongado, los mineros recibirían ingresos adicionales que contribuirían a sostener la red a largo plazo, en línea con la premisa de Hansen: "Las monedas van a ser robadas de todos modos", afirmó.

Y finalizó "Si van a fluir hacia algún lado, quizá dejemos que fluyan hacia los mineros, que son los tenedores de Bitcoin con incentivos más alineados".