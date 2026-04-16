La gestora de activos consiguió un trimestre récord en captación de fondos y esto permitió que su situación financiera mejorara de forma exponencial

BlackRock, el gigante financiero que lidera Larry Fink, exhibió una solidez sin precedentes durante el primer trimestre de 2026.

La compañía alcanzó un nivel récord de activos bajo administración (AUM), y cerró el periodo con aproximadamente u$s13,9 billones. La cifra representa un incremento de 20% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

El motor principal de este crecimiento radica en la revalorización y en los potentes flujos de capital.

Durante este intervalo, la firma captó ingresos netos por u$s130.000 millones, y marcó uno de sus mejores desempeños históricos.

Estos flujos positivos mitigaron parcialmente los efectos de la volatilidad de los mercados internacionales actuales.

En contextos de incertidumbre económica, el capital global tiende a concentrarse en los jugadores institucionales más grandes y confiables.

BlackRock ya gestiona suma millonaria en activos de capital gracias a su ETF de Bitcoin (BTC)

Dominio de los ETF iShares y expansión en mercados privados

Dentro de la estructura de activos, el ETF iShares Bitcoin Trust se posicionó nuevamente como el pilar fundamental.

Este vehículo de inversión batió récords de captación gracias a su combinación de alta liquidez y bajos costos operativos.

Los inversores institucionales y minoristas utilizan estos fondos como la principal puerta de entrada a los mercados financieros diversificados.

Simultáneamente, BlackRock avanzó con éxito en su estrategia de expansión hacia los denominados mercados privados.

Este sector registró entradas cercanas a los u$s9.000 millones, enfocándose en activos de mayor margen como el crédito privado.

La integración de infraestructura y activos alternativos permite a la firma sostener su crecimiento en entornos macroeconómicos desafiantes.

El modelo de negocio se ve fortalecido, ya que mayores activos gestionados derivan en comisiones recurrentes más elevadas y previsibles.

Resultados financieros y visión estratégica de Larry Fink

La solidez operativa se tradujo en un aumento de 27% en ingresos totales y 17% en ganancias netas.

En términos monetarios, la compañía reportó ingresos por u$s6.698 millones y beneficios que alcanzaron los u$s2.068 millones, respectivamente.

Fink destacó que estos resultados reflejan una plataforma diseñada para el crecimiento sostenido en cualquier escenario de mercado.

La combinación de escala en mercados públicos, presencia en privados y tecnología financiera es el valor diferencial de la firma.

BlackRock se posiciona como un destino confiable para el capital que busca reevaluar sus fundamentos ante nuevos paradigmas.

La relación con los clientes se fortaleció y permitió a la empresa actuar como un operador integral de escala global.

Esta dinámica asegura ingresos por tarifas de desempeño que complementan la estructura de costos de administración tradicional.

Competencia con Strategy por la tenencia de Bitcoin

A pesar del dominio general de BlackRock, surge un rival impensado en el ecosistema cripto: la firma Strategy.

La empresa dirigida por Michael Saylor se encuentra a solo 10.375 BTC de superar las tenencias del fondo IBIT.

Se estima que Strategy podría adquirir más de 25.000 BTC en el transcurso de esta semana mediante su instrumento de capital preferente.

Mientras tanto, las entradas al ETF de BlackRock mostraron una dinámica moderada, sumando apenas 3.000 BTC.

Strategy sigue una política de acumulación directa en su balance corporativo, manteniendo la criptomoneda como un activo de reserva a largo plazo.

En contraste, BlackRock gestiona el mayor ETF de Bitcoin del mundo, diseñado para canalizar la inversión institucional regulada.