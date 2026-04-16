El CEO de Blockstream alertó sobre la computación cuántica y Bitcoin, y propuso migrar a criptografía post-cuántica antes de que el riesgo sea real

Luego de ser nombrado días atrás como el hombre detrás de la figura de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin (BTC), Adam Back, CEO de Blockstream y referente cripto, volvió a ser noticia.

Esta vez, el especialista se metió en un tema que está en pleno auge: si la computación cuántica podría romper la seguridad de Bitcoin. Aunque la amenaza todavía parezca distante, los referentes del sector aseguran que será un problema.

¿Qué dijo Adam Back?

Back llamó a comenzar una transición gradual hacia sistemas criptográficos resistentes a la computación cuántica, con el objetivo de evitar decisiones apresuradas en el futuro y reducir riesgos para los usuarios de Bitcoin.

En esa línea, el especialista aseguró que las computadoras cuánticas actuales todavía están lejos de representar un peligro real y las describió como experimentos de laboratorio con capacidades limitadas, lo que ubica el riesgo en un horizonte de varias décadas.

Sin embargo, investigaciones recientes, inclusive un trabajo de Google y el California Institute of Technology, sugieren que estos avances podrían acelerarse más de lo previsto.

En escenarios teóricos, incluso se plantea que un sistema cuántico suficientemente potente podría vulnerar la criptografía de Bitcoin en cuestión de minutos.

Este posible acortamiento de los plazos es lo que motivó a parte de la industria a dejar de ver el problema como algo meramente teórico.

Preparación gradual y sin crisis

Frente a este panorama, la propuesta de Back no es alarmista sino estratégica: quiere avanzar en actualizaciones opcionales que permitan migrar hacia criptografía post-cuántica sin afectar a los usuarios actuales.

El objetivo es evitar un escenario en el que una amenaza concreta obligue a cambios urgentes y desordenados. Para eso, la industria deberá prepararse de forma controlada y no reaccionar en medio de una crisis.

En esa línea, su empresa, Blockstream, ya trabaja en soluciones como firmas basadas en hash y pruebas en redes secundarias, además de explorar cómo mejoras existentes, como Taproot, podrían facilitar la incorporación de nuevos esquemas criptográficos.

Por otro lado, este tema no es solo técnico sino también político: surgieron propuestas más polémicas, como congelar bitcoins considerados vulnerables ante futuros ataques cuánticos.

Sin embargo, esta iniciativa generó fuerte rechazo dentro de la comunidad, con críticas que la califican de "confiscatoria" por afectar la propiedad de los usuarios.