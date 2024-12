El bloque BRICS, liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, busca resistir a la hegemonía del dólar en las finanzas y el comercio internacional con la creación de su propia moneda digital, cuya representación física en papel incluye banderas de países aliados, como Argentina, aunque el Gobierno de Milei rompió toda posibilidad de adhesión.

Esta oposición coincide con la visión de Donald Trump, quien instó a países miembros del bloque BRICS a no desarrollar una divisa que compita con el billete verde. De lo contrario, advirtió, enfrentarán aranceles del 100% sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos.

Sin embargo, el grupo de naciones emergentes avanza en la creación de un sistema de pagos sin efectivo para transformar las transacciones internacionales dentro del bloque.

La dura batalla por la hegemonía del dólar

El dólar, dominante en el comercio y las finanzas globales, enfrenta unos cuantos desafíos de Rusia y China, dos de los principales miembros de los BRICS. Estos países procuran reducir la dependencia del billete verde como moneda de reserva global, una propuesta que fue discutida en la cumbre del BRICS de 2022 en Sudáfrica.

"Exigimos garantías claras de que no se creará una nueva moneda BRICS ni se respaldará ninguna alternativa al poderoso dólar estadounidense. De lo contrario, estos países pueden despedirse de la posibilidad de vender en la economía más maravillosa del mundo", expresó Trump a través de su plataforma Truth Social.

Patricio Giusto, Director Ejecutivo del Observatorio Sino-Argentino y docente universitario, afirma a iProUP que "la acción del republicano es más un gesto de impotencia frente a una alternativa. No se trata de una propuesta para reemplazar al dólar".

Cómo será la moneda de los BRICS

"Muchos países del BRICS ven con gran atractivo utilizar monedas alternativas, que estarían respaldadas por el oro de Rusia. Es una tendencia que por más que Trump quiera restringirla es muy sólida", agrega Giusto.

Para el experto, las naciones del bloque "están en pleno proceso de expansión y en el epicentro de temas figura una nueva canasta de monedas con nuevas formas de pago".

Trump desestimó estos esfuerzos: "Los BRICS pueden buscar otro 'tonto' porque no hay ninguna posibilidad de que reemplacen al dólar en el comercio internacional. Si lo intentan, pueden olvidarse de cualquier relación comercial con Estados Unidos".

BRICS Pay: cómo es la moneda digital

BRICS Pay es mucho más que una simple tarjeta de débito. Apunta a construir un sistema financiero global más equitativo, en el que los países en desarrollo tengan una mayor voz y puedan realizar transacciones sin las restricciones impuestas por las potencias occidentales.

"La tarjeta fue probada durante el foro. Funciona a través de una aplicación móvil y permite realizar pagos en establecimientos que aceptan BRICS Pay", revela a iProUP el especialista en tecnología Héctor Lucero.

El dorso del billete de los Brics incluye la bandera Argentina

Según el experto, "la tecnología blockchain garantiza la seguridad y transparencia de las transacciones. La posibilidad de establecer relaciones directas entre bancos participantes promete agilizar los pagos internacionales".

Para Diego Gutiérrez Zaldívar, pionero en tecnología blockchain y uno de los argentinos que forma parte del Salón de la Fama de Bitcoin, "estamos en medio de un proceso de cambio respecto a quién controla el dinero. Hay tres poderes: Estados-Nación (status-quo), criptomonedas y corporaciones".

Gutiérrez Zaldívar entiende que este proyecto "no es un CBDC (moneda digital de banco central), es un híbrido. Cada país mantiene su sistema de pagos interno, no se meten dentro de la frontera, no tienen una moneda de referencia y puede funcionar con monedas locales". Algunas de las características más destacadas de BRICS Pay son:

Interoperabilidad : permite realizar pagos en diferentes monedas nacionales de los BRICS

Tecnología QR : utiliza códigos QR para abonar de forma rápida y segura

Inclusión financiera : busca ampliar el acceso a servicios financieros a sectores de la población que tradicionalmente estuvieron excluidos.

Integración con otras plataformas: será compatible con otras plataformas de pago como Visa, Mastercard y WeChat Pay

"Aunque dicen que es descentralizado, la única forma sería con un mecanismo de prueba de trabajo (como Bitcoin). Por lo tanto, no deja de tener control de un miembro o colaborativo. Puede ser distribuido pero no descentralizado", remarca Gutiérrez Zaldívar.

Uno de los puntos centrales de la cumbre del bloque emergente fue la presentación de BRICS Bridge, un sistema de mensajería de pagos basado en blockchain y monedas digitales, diseñado como alternativa al sistema SWIFT que utiliza la banca para las transferencias internacionales.

"Aunque Rusia impulsa con fuerza esta iniciativa, el entusiasmo entre los demás miembros del bloque, como India y Sudáfrica, parece limitado", explica a iProUP el analista de política internacional José Liendo- La postura de Trump frente a los BRICS se suma a una serie de amenazas comerciales contra otros países, como México, Canadá y China.

Con su reciente victoria electoral, el republicano refuerza su agenda proteccionista y nacionalista, lo que presagia una política comercial más agresiva durante su mandato.

La advertencia a los BRICS es un recordatorio del papel clave del dólar en la economía global y de los desafíos geopolíticos que enfrenta Estados Unidos en su esfuerzo por mantener su hegemonía económica.