El optimismo que rodeaba a Bitcoin a principios de octubre se vio bruscamente interrumpido por el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

La criptomoneda más fuerte sufrió una caída del 4,7% tras los ataques de Irán a Israel, un revés que puso fin a las esperanzas de una escalada sostenida durante el tradicional mes de bonanza para el mercado.

Teniendo presente este contexto, expertos revelan qué hechos deberían seguir con atención los bitcoiners para no verse sorprendidos por alguna incidencia positiva o negativa en la cotización de este activo.

Precio de Bitcoin: qué sucesos pueden impactar

El conflicto en Oriente Medio, como primer factor de análisis, enfrió el entusiasmo de los inversores, recordando que la criptomoneda no es inmune a los eventos globales.

"Que no escalen los conflictos bélicos Rusia-Ucrania e Irán-Israel es fundamental para que no haya un cisne negro que complique el bull run de Bitcoin", comenta a iProUP Norberto Giudice, conocido como @criptonorber en Instagram y YouTube.

El experto suma otro acontecimiento que sin dudas impactará: "La elección del 5 de noviembre en Estados Unidos es importante. Si gana Donald Trump será más positivo. Echarían al titular de la SEC, para empezar".

Claves de Bitcoin para lo que resta del año

La creciente correlación entre Bitcoin y los mercados tradicionales, especialmente las acciones, hizo que la criptomoneda sea más vulnerable a los factores macroeconómicos. La política monetaria, las tensiones geopolíticas y el apetito por el riesgo de los inversores influyen cada vez más en el valor.

"El comercio y, para el caso, las inversiones, prosperan en un ámbito de paz. La potencialidad de una guerra abierta con final y amplitud incierta, no es buena noticia para los inversores", señala a iProUP Iván Bole, abogado fintech y especialista en inversiones.

El experto advierte que "no debería sorprendernos entonces que, combinado con las tensiones y volatilidad geopolíticas, los primeros días de octubre trajeran algo de debilidad y corrección en los activos".

Un "Uptober" que por ahora no hace honor a su fama

Históricamente, octubre fue un mes de buenos resultados para Bitcoin, con ganancias promedio del 20%. Sin embargo, su arranque no es muy prometedor que digamos.

"BTC sigue en un desarrollo correctivo lateral que ya nos tiene a todos agotados y que data desde el 11 de marzo de 2024. Todos esperamos su pronta finalización. Desde el análisis técnico, con una dosis de estacionalidad, pensábamos que eso ocurriría en octubre", menciona a iProUP Iván Bole.

No obstante, el experto es optimista: "Tenemos un sesgo alcista, y pensamos que, si bien Bitcoin puede visitar incluso la zona de los u$s 51.750 o similar, hay perspectivas para un repunte de precios y un nuevo ataque a la zona de los u$s67.500 en un futuro no lejano".

De nuevo, dependerá bastante de la evolución de los conflictos bélicos. Para Bole, si aparece algún driver o noticia de alivio a nivel volatilidad geopolítica, podríamos tener un repunte antes: "Tal vez promediando la noche del domingo madrugada del lunes", completa.

De la misma manera, el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio combinado con noticias macroeconómicas desalentadoras, podría extenderla unos días más.

Giudice suma otro hecho que ocurrirá dos días después de las elecciones en Estados Unidos: "El 7 de noviembre habrá otra reunión de la Fed que incidirá en función de cómo muevan la tasa de interés".

El analista también imagina un panorama halagüeño, pero que podría presentarse de dos maneras: "Un bull run típico o efectivo llevaría a BTC por encima de los u$s100.000. Si viene un súperciclo impulsado por los fondos cotizados (ETF) estaríamos más cerca de los u$s200.000", dispara.

Más allá de cuestiones estacionales o momentáneas, cuya importancia por supuesto no es menor, todos los expertos entrevistados por iProUP siguen entendiendo que el largo plazo traerá buenas noticias para Bitcoin. Qué factores que pueden parecer ajenos incidan de forma negativa, solo incluye en retrasar ese sol que viene asomando.