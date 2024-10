Mercado Libre, PayPal, Société Générale y Standard Chartered son solo algunos de los gigantes que se sumaron recientemente al mundo de las criptomonedas .

Lo hicieron a través de las stablecoins, que son divisas digitales cuyo valor está vinculado a un activo subyacente, como una divisa fiduciaria (dólar o euros), materias primas o incluso otros tokens.

Por qué las empresas quieren su propio dólar cripto

Con más de 300 stablecoins en circulación, la tendencia tiene un denominador común: facilitar intercambios entre pares de criptomonedas y fomentar la adopción.

Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina, afirma a iProUP: "Buscan participar de un mercado que crece a niveles récord, con cada vez más usuarios percibiendo el valor de estos activos para ahorro e inversión. Están convencidas de que, a futuro, serán usadas para pagos cotidianos".

El último gigante en subir a la ola ha sido BlackRock, la principal gestora de activos del mundo, a través de su fondo USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). La firma anunció su respaldo a USTB, un dólar cripto desarrollado por Ethena Labs en colaboración con Securitize, una plataforma de tokenización de activos del mundo real (RWA).

Sus USTB se componen de dólares y letras del Tesoro de EE.UU. Pablo Monti, ejecutivo de BingX, señala a iProUP que la tendencia "responde a un interés netamente financiero tanto para ellos como para sus usuarios". Y marca una diferencia:

" Blackrock genera un nuevo activo del que se pueden beneficiar sus inversores "

"PayPal o Mercado Pago brindan una opción de pago extra a sus usuarios con mayor facilidad de uso y menores tarifas, a la vez que generan ganancias para la compañía emisora en cada transacción"

Las razones por las cuales las grandes empresas crean su propio dólar cripto

Aparece además el caso de Revolut, la fintech londinense con licencia bancaria, que planea lanzar su token a fin de este año y así ampliar su oferta de criptomonedas. También se ha sumado el banco BBVA que, en alianza con Visa, lanzará su cripto estable en 2025.

Matías Reyes, Country Manager de Trubit, remarca a iProUP que "la participación de gigantes financieros supone un fuerte impulso y mejorará la experiencia del usuario mediante pagos más rápidos y seguros, además de reducir la dependencia de intermediarios".

"Las stablecoins fortalecen su control transaccional en sus plataformas y les permiten crear ecosistemas financieros adaptados a un mercado global en constante evolución".

El experto ejemplifica con el caso deVisa Tokenized Asset Platform (VTAP), una plataforma de tokenización de activos globales basada en Ethereum, que posibilitará a los bancos emitir stablecoins respaldadas por monedas fiat y optimizar sus operaciones digitales.

¿Cómo son auditadas y reguladas las criptomonedas estables?

La transparencia es una de las grandes preocupaciones de la industria. Por ello, Monti remarca: "Es fundamental que las firmas emisoras tengan respaldo para sus stablecoins y, más aún, permitan a los usuarios consultar dicho respaldo".

"Hay muchos métodos, pero el más común es trabajar con auditorías externas que constaten esta información y publiquen reportes periódicos. Es algo que las exchanges realizan hace tiempo y que, en el caso de BingX por ejemplo, ofrecen online las 24 horas en su sitio", resalta.

Reyes resalta que "estas auditorías tienen como finalidad chequear que los activos de respaldo coincidan con la cantidad de stablecoins emitidas". Al ser públicas, "aseguran que inversores y usuarios puedan verificar la solvencia del token", añade.

A esto le suma la tecnología blockchain como herramienta fundamental para facilitar la transparencia, "permitiendo un registro inmutable de transacciones y reservas en tiempo real, lo que agrega una capa adicional de seguridad y confianza".

Colombo distingue proyectos como Circle (USDC) o Tether (USDT), que cuentan con el aval y garantía de auditorías internacionales. En cambio, las nuevas iniciativas son, en su mayoría, "tokens que agregan valor dentro de sistemas cerrados, es decir, no pueden transferirse a través de la blockchain ni están listados en exchanges".

Pero enfrentan un desafío: existen propuestas para regular el uso de criptos estables en varias partes del mundo. En Europa, entrará en vigor en 2025 el Reglamento de Mercados en Criptoactivos (MiCA), que exige la segregación de activos y auditorías regulares para garantizar que las reservas sean suficientes para respaldar las monedas emitidas.

"Las empresas que no cumplan con estos requisitos se enfrentarán a sanciones y pérdida de confianza, que impactarán en su reputación y capacidad para operar", dice Reyes. La legislación impone a emisores cripto requisitos estrictos que USDT no cumple, por lo que no cuenta con autorización para operar como entidad financiera en la Unión Europea.

Además, la ley exige que un 30% de las reservas de las stablecoins estén depositadas en bancos europeos, una postura sobre la que Tether no cede. Como consecuencia, Coinbase, el segundo mayor exchange cripto, decidió retirar USDT del territorio europeo.

¿Criptomonedas privadas o públicas? la diferencia entre stablecoins y CBDC

Las empresas no son las únicas que buscan tener sus stablecoins: los gobiernos también trabajan en la versión cripto de sus divisas oficiales, conocidas como monedas digitales de bancos centrales (CBDC). Monti las diferencia de la siguiente forma:

" Las CBDC son criticadas por ir en contra del principal ideal de las criptomonedas: la descentralización . Son emitidas y respaldadas por un Banco Central"

"Las stablecoins se destacan por la privacidad, por eliminar a intermediarios y derrumbar fronteras geográficas para realizar transacciones. Su respaldo depende de las decisiones de la empresa que las desarrolla y su activo subyacente"

Colombo agrega que la mayoría de las CBDC están en etapas en desarrollo y no cuentan con adopción masiva. Hasta hoy, solo tres países implementaron una:

Bahamas: Sand Dollar

Nigeria: eNaira

Jamaica: Jam-Dex

"A diferencia de las stablecoins, las CBDC están diseñadas para garantizar la estabilidad económica a nivel nacional, mejorar la inclusión y permitir un mayor control sobre la política monetaria. Están más enfocadas en la administración centralizada de los sistemas financieros, mientras que las stablecoins operan en el ámbito privado", resume Reyes.

En cambio, USDC, USDT y sus rivales "cuentan con respaldo auditable, tienen años de trayectoria y una adopción masiva a nivel global. Están en el ranking de criptomonedas más usadas del mundo", sintetiza el ejecutivo de Bitso.

En el país ambas ganan protagonismo, siendo el de mayor adopción de la región. En el primer semestre, USDC y USDT representaron seis de cada diez cripto adquiridas por argentinos, frente al 12% de Bitcoin, de acuerdo al último Panorama cripto en América Latina de Bitso.