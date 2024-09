Los delitos llevados a cabo dentro del ecosistema cripto, como la sustracción de activos digitales, el hackeo de wallets y las estafas, están en aumento, lo que genera gran preocupación por su crecimiento.

Un informe reciente de CertiK reveló que, solo en agosto, se perdieron más de u$s300 millones en estafas y hackeos.

Frente a este panorama, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI) de Buenos Aires realizó una capacitación intensiva sobre investigaciones criminales relacionadas con criptomonedas.

¿A qué apuesta la UFECI?

Según el sitio web oficial del Ministerio Público Fiscal, la capacitación se enfocó en delitos dentro del ecosistema fintech y el uso de activos digitales.

Esta actividad, dirigida a empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal, tuvo como objetivo formar en el análisis y comprensión del funcionamiento de las criptomonedas y la blockchain.

Además, estuvo destinada a entender el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la participación de las fuerzas de seguridad en investigaciones de ilícitos con criptomonedas, la colaboración entre los sectores público y privado, y cómo se abordan estos delitos en otros países.

En un comunicado oficial, Horacio Azzolin, titular de UFECI, destacó que el organismo trabaja diariamente en este tema y que los casos están en aumento.

"El Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa no pueden ser ajenos a este fenómeno. Como operadores del sistema de justicia, no podemos poner una barrera tecnológica y no avanzar, porque todo pasa por ahí; siempre hay un punto que termina en cripto, por lo que debemos estar a la altura del desafío", expresó.

Capacitación en delitos cripto: una necesidad crucial

Para entender mejor la importancia de estas capacitaciones, iProUP consultó a Celeste Plee, directora de compliance de Bitso, quien afirma que se trata de una industria nueva y técnicamente compleja, por lo que cualquier tipo de formación, especialmente en organismos judiciales, es muy valorada.

"Es clave que quienes participan en investigaciones comprendan conceptos como blockchain, para poder realizar un trabajo más efectivo", enfatiza Plee.

En cuanto al protocolo de Bitso ante un posible ataque, la directora de compliance señala que la plataforma, con 10 años de experiencia, eligió apegarse a la regulación.

"Somos una plataforma que cuenta con herramientas tecnológicas muy efectivas, como técnicas de biometría, alertas en tiempo real, detección de dispositivos y geolocalización, entre muchas otras que nos ayudan en la prevención", concluye Plee.