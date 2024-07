Ethereum Argentina 2024 llega a Buenos Aires el próximo 2 de agosto para una nueva edición llena de eventos, conferencias, educación, workshop y networking.

El proyecto, que busca fomentar el intercambio de conocimientos y fortalecer las redes entre los usuarios de Ethereum, está próximo a llegar a la ciudad.

Más de 2.000 apasionados por el ecosistema Ethereum, criptomonedas y Web3 se reunirán en el evento gratuito más importante para compartir conocimientos y experiencias sobre tecnologías blockchain y el mundo digital.

Información importante del evento

El punto de encuentro será en el Golden Center, ubicado en Av. Int. Guiraldes y Av. Cantilo.

Las fechas más destacadas son::

2 de agosto: conferencia desde las 10 hasta las 19, con charlas y speakers de alto nivel, espacio de networking y workshops

2 de agosto al 4 de agosto: The Level Up Hackathon by Ethereum Argentina y Scroll. Pueden inscribirse haciendo clic acá

1 de agosto Staking Day + Privacy reunión

+ 29 de julio al 1 de agosto: Workshop Week, Privacy Reunion y Staking Day

¿Que se realizará en cada fecha?

Durante la semana previa, del 29 de julio al 1 de agosto, habrá workshops virtuales y eventos presenciales girando alrededor del evento principal: Workshop Week, Privacy Reunion y Staking Day.

En estos encuentros, los desarrolladores profundizarán en la creación de tecnologías blockchain. Serán guiados por profesionales y partners del hackathon.

Se hará una transmisión en vivo del evento para todos aquellos que no puedan participar de manera presencial

Un día completo estará dedicado a la privacidad y explorarán los avances en tecnología zk.

El 2 de agosto se realizará la conferencia principal para la cual se espera que asistan 2.000 personas. La misma tendrá lugar desde las 9 hasta las 19, con charlas y speakers de alto nivel, espacio de networking y workshops.

A partir del 2 de agosto serán tres días en los que se llevará adelante el The Level Up Hackathon by Ethereum Argentina y Scroll.

Más de 400 participantes formarán equipos para investigar y desarrollar soluciones a problemas reales y competirán por u$s50.000 en premios.

Los grupos recibirán apoyo de expertos y mentores que los acompañarán a lo largo del proceso.

Se les brindará a los participantes espacio de trabajo cómodo y relajado con el objetivo de garantizar un ambiente colaborativo y lleno de energía.

Las categorías de los proyectos que se pueden presentar son:

Finanzas descentralizadas (DeFi): aplicaciones y servicios financieros utilizando tecnología blockchain

(DeFi): y utilizando Privacidad (Privacy): proyectos que buscan mejorar la privacidad y seguridad en el uso de criptomonedas y blockchain

(Privacy): proyectos que buscan mejorar la privacidad y seguridad en el uso de criptomonedas y blockchain Juegos (Gaming): desarrollo de videojuegos que integren blockchain y criptomonedas

(Gaming): desarrollo de que y General: otros proyectos que no entren en las categorías anteriores

La red social oficial de Ethereum en la Argentina -donde los interesados pueden obtener más información- es @EtherArgentina

Dividir el proyecto en categorías permite a los participantes enfocarse en las distintas áreas existentes dentro del ecosistema cripto y blockchain, fomentando la creación de soluciones innovadoras y diversificadas.

Las inscripciones para el hackathon ya están abiertas y es posible anotarse desde este vínculo.

Por su parte, las entradas para la conferencia son gratuitas y se adquiren desde la web oficial de Ethereum Argentina.

Más información sobre los eventos en: