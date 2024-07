Las criptomonedas se mantienen en constante crecimiento, lo que generó un auge de operaciones en el mercado en el último tiempo, principalmente en América Latina.

Estas se dan a través de los exchanges, plataformas de intercambio que permiten la compraventa de Bitcoin (BTC) y otras criptodivisas.

A nivel regional, se dio a conocer que Binance y Bitso lideran la adopción por estos activos, con un volumen de mercado que llega hasta el 90% entre ambas plataformas.

Binance y Bitso dominan como principales exchanges en Latinoamérica

Mientras que la cuota de Binance llega al 49.7%, Bitso acumula el 40.7% en lo que va del 2024. Así lo reveló la investigación "The State of LATAM Crypto Markets Trends in Trading Activity", llevada a cabo por la consultora Kaiko.

La firma destacó que, "al igual que ocurre a escala mundial, Binance lidera en términos de volumen de operaciones su oferta en el mercado de LATAM". Al mismo tiempo, detalló que "operadores locales como Bitso y MercadoBitcoin se asoman como competidores en la cuota de mercado de Binance".

MercadoBitcoin aparece en el tercer lugar del mercado regional, con un 9.2%, mientras que la cuota del 0.4% restante se reparte entre los siguientes exchanges:

KuCoin

HTX

Bitfinex

OKX

Binance figura como el principal exchange de América Latina, con casi el 50% de la cuota de mercado en la región

La operatoria en estas plataformas llegó hasta un pico de u$s3.000 transaccionados en total durante marzo de este año, reveló el reporte, al tiempo que el volumen de intercambio mensual no baja de los u$s2.000 millones.

A nivel global, Binance se mantiene como el exchange cripto con mayor volumen de operaciones, con más de 200 millones de usuarios y u$s100.000 millones en activos gestionados.