El crecimiento de la digitalización de monedas, la tokenización de activos y la adopción masiva de criptos, así como el aumento de ciberataques, las estafas digitales y el phishing, han llevado a una mayor preocupación por la seguridad de los activos digitales. En este marco, las hardware wallets se presentan como una alternativa a tener en cuenta.

Se trata de herramientas, similares a un pendrive o una memoria portátil, que se conectan vía USB a una computadora y permiten almacenar la información de las criptomonedas en línea.

De esta manera, es posible llevar consigo toda esa información, así como la data que las respalda y acredita como propiedad privada: contraseñas personales, seed phrases, código de frases y el valor que representan dentro del ecosistema.

Tener el 100% del patrimonio dentro de uno de estos dispositivos significa tener descargada la clave privada y todas las transacciones realizadas desde el inicio de la cripto que se posee y hasta la fecha.

Esos datos se deben sincronizar con la ayuda de una computadora. Tras esto, se puede operar de la misma forma que se hace con los exchanges.

Las hardware wallets permiten llevar con uno sus criptomonedas y la información que las respalda

"Tener una billetera virtual o digital es uno de los primeros requisitos para operar con criptomonedas y, para no cometer errores, es muy importante entender los diferentes formatos, sus pros y sus contras", afirma Ramiro Raposo de Bitwage, plataforma líder en pagos con cripto y dólares digitales.

En línea, Tania Lea, experta en Bitcoin y directora de Latam Azteco, plataforma internacional que permite adquirir BTC en comercios o de forma online en efectivo o con tarjeta de crédito, expresa a IProUP que "es crucial entender las diferencias entre los diversos tipos de wallets para tener una visión más clara de la seguridad en el mundo digital".

Las diferencias entre una hardware wallet y una software wallet

La forma de operar más popular, mediante exchanges con billeteras virtuales gestionadas desde dispositivos como PC de escritorio, notebooks, tabletas o smartphones, se conoce como hot wallet.

Estas son ideales para el manejo diario. Se puede ingresar utilizando usuario y contraseña, aunque la custodia y protección de estos datos dependen del proveedor del servicio, permitiendo al propietario de la cuenta llegar a sus criptomonedas a través de una simple interfaz de seguridad, por lo que es crucial tener precaución para evitar ataques informáticos.

Similares son warm wallets, aplicaciones que también se pueden descargar en diversos dispositivos pero en el que se debe usar una contraseña de 12 palabras clave o un PIN numérico para la autenticación, siendo responsabilidad exclusiva del usuario la custodia de estos datos.

La similitud entre las billeteras calientes y las tibias es que están constantemente conectadas a Internet, a diferencia de las hardware wallets, o cold wallets, que permanecen desconectadas hasta que se sincronizan los datos.

Es importante conocer las diferencias entre los diversos tipos de wallets antes de tomar una decisión

Respecto a estas últimas, las frías, se destacan por un alto nivel de seguridad, ya que operan sin conexión en red, lo que elimina el riesgo de ser hackeadas.

Aunque toda la responsabilidad sobre la custodia de las claves que dan acceso a los activos almacenados en el monedero recae en la persona que los posee, ya que no hay intermediación por parte de un proveedor de servicios o entidad bancaria.

"La forma más fácil de empezar a guardar activos digitales es por medio de una hot wallet en el celular. Pero a medida que se almacenan más tokens, es recomendable migrar a billeteras frías, ya que son más seguras", asegura Lea a IProUP.

En este sentido, sostiene: "Lo importante es recordar que, a la hora de comparar proveedor, no debería requerir que tengas activos en su plataforma ya que uno no tendría el control de los mismos. En varios países de Latinoamérica hemos vivido la experiencia de entidades centralizadas que se quedan con los fondos y eso no ocurriría si cada uno guardara sus valores sin intermediarios".

Hardware wallets: dónde se consiguen y cuánto cuestan

Entre las billeteras frías, una de las marcas referentes es Ledger, que en su plataforma de e-commerce ofrece el Nano S Plus, catalogado como su billetera "más popular".

"Revisa tus transacciones con facilidad y toma el control, estés donde estés, todo a partir de una seguridad sin concesiones", resalta la descripción del producto.

La hardware wallet de Ledger, una de las más populares del mercado

La misma cuesta u$s79, o $117.236, si calculamos al valor del dólar tarjeta, viene en cinco colores distintos, se puede operar en él desde MacOs, Windows, Ubuntu y Android mediante la aplicación Ledger Live, cuenta con USB-C y es compatible con más de 5000 monedas.

Otra marca reconocida es Trezor, que en su sitio web ofrece su Model One desde u$59, o $87.500, y su recientemente anunciada, y en pre-order previo a su definitivo lanzamiento en julio, Safe 5, a partir de los u$s169, o unos $250.800, si la encargamos desde Argentina

Esta última cuenta con pantalla táctil y permite administrar transacciones con más de 1000 tipos de coins y tokens, así como realizar un seguimiento del saldo de la cartera y generar múltiples copias de seguridad para mejorar la protección de recuperación de datos.

"Ya seas nuevo en las hardware wallets o un usuario experimentado de criptomonedas, Trezor Safe 5 ofrece seguridad y conveniencia incomparables para almacenar, administrar y usar activos", expresa la compañía.

Así es la Trezor Safe 5

Mas allá de estos casos puntuales, los valores, en general, pueden llegar hasta los u$s300 e incluyen, según el caso, diversas funcionalidades como integraciones con exchanges para la compra de activos y acceso a bibliotecas de contenido educativo, entre otras cuestiones.

"Las hardware wallets son compradas normalmente de manera online desde los sitios web oficiales de las compañías. Estos productos aún son de nicho así que no son de encontrarse en supermercados o tiendas retail", aclara Tania Lea, de Latam Azteco, a IProUP.

Sin embargo, remarca: "Lo más importante es tomar una decisión informada del producto que estás comprando y así entender cuál sería la mejor opción para las necesidades en particular".