Un algoritmo de inteligencia artificial mejora el proceso de producción de alimentos

Madeleine Valderrama, cofundadora y CEO de Altum Lab, presentó BOSS, una plataforma que optimiza las mezclas para harina de pescado

La firma llegará a EEUU en julio con apoyo de un fondo de inversión. Valderrana, ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, contó que desarrolló una primera versión del software junto a Ismael Valenzuela, experto en informática y lo vendieron a la pesquera Camanchaca en 2015. Luego lo perfeccionaron con un capital semilla de Corfo y luego con Imagine Lab, de Microsoft.

"Desarrollamos un producto más potente y lo lanzamos al mercado en mayo de 2018, con el nombre BOSS y en noviembre iniciamos una prospección en Perú, uno de los mercados grandes de harina de pescado a nivel mundial", afirma Valderrama. La plataforma BOSS optimiza el Self Partition Problem que afecta a las empresas que trabajan con mezclas no homogéneas, como la harina de pescado.

El algoritmo logró aumentar hasta en un 5% el stock de las productoras de harina de pescado, lo que se traduce en "mucho dinero", afirma Valderrama. A fines de 2018 incorporaron machine learning para detectar variables que escapan al ojo humano mejorando en un 12% de alza en stock de producción.

El próximo paso de Altum Lab es incursionar en la industria agrícola ya que según Valderrama "estamos testeando la herramienta en este sector, donde cada fruta o producto es distinto, por lo tanto, los requerimientos son diferente". A la vez invierten 50% en investigación y desarrollo para prestar servicios en diferentes industrias.

La emprendedora afirma que tiene a China en la mira. Valderrama cuenta que el país asiático compra casi el 70% de la demanda mundial de harina de pescado para alimento de otros animales.

"Con China nos queremos poner al otro lado de la cadena, no sólo ayudar a los productores, sino también a los compradores, diciéndoles qué comprar, lo más barato posible, y yo te digo cómo refinarlo. No hemos encontrado nada parecido para esta industria", afirma.