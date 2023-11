El CEO de Microstrategy, Michael Saylor, es un férreo defensor de Bitcoin a tal punto que su empresa es la que tiene más criptomonedas en su caja: 158.400 BTC, equivalentes a u$s6.000 millones. Y festejó el triunfo de Javier Milei en su cuenta de X (ex Twitter) con una mención a una frase del libertario.

"No hay fuerza en la tierra capaz de detener a una idea a la que le llegó su hora", escribió el ejecutivo, acompañado del hashtag #Bitcoin.

Así, parafraseó a la cita bíblica mencionada por Milei que se convirtió en consigna de La Libertad Avanza: "En una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo".

Así, Saylor festejó que el país tenga al segundo presidente bitcoiner del mundo, luego de Nahib Bukele, primer mandatario de El Salvador.

En repetidas ocasiones, el ejecutivo remarcó que el Bitcoin era la salida para los problemas endémicos de la economía argentina, como la inflación y la devaluación.

Hasta mantuvo reuniones con dirigentes locales, como el expresidente Mauricio Macri. Pero además fue víctima del corralito en Argentina

No force on earth can stop an idea whose time has come. #Bitcoin pic.twitter.com/WebSakMidR — Michael Saylor⚡️ (@saylor) November 20, 2023