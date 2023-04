Criptomonedas: llegá la actualización más esperada de Ethereum

Los entusiastas de las criptomonedas esperan que pueda producirse sin inconvenientes. Cómo es este nuevo hito que está llegando a Ethereum

Ethereum está empezando a cambiar. Si bien ya dió un gran paso con The Merge el año pasado, ahora llega Shanghái.

Sin embargo, los ajustes tan esperados no estarán exentos de complicaciones.

Shanghái, sigue a la revolucionaria "Fusión" del año pasado, que determinó un cambio de paradigma.

Reemplazó las computadoras con altos consumos de energía por un proceso que involucra tokens ether apostados, o comprometidos, y los llamados validadores para ordenar las transacciones en la red de criptomonedas de mayor éxito comercial.

Ahora, Shanghái permitirá retirar dinero por primera vez a los propietarios de ether que hayan apostado sus monedas desde diciembre de 2020.

Los propietarios de la criptomoneda que apuesten obtendrán una rentabilidad que se paga en tokens ether adicionales.

Vitalik Buterin se prepara para seguir innovando en su red

Shangái y la incógnita de la actualización

Actualmente, alrededor de 18 millones de ether están apostados, con un valor de alrededor de u$s36.000 millones, según Etherscan.

De esta cantidad, se estima que 1,2 millones de ether, valorados en u$s2.200 millones a los precios actuales, se retirarán en los cinco días posteriores a Shanghai, según el investigador Coin Metrics.

La gran incógnita es si la actualización provocará un éxodo más amplio de los tenedores con el tiempo o causará una afluencia de nueva demanda cuando se desbloqueen los tokens.

Un panorama regulatorio poco claro aumenta la incertidumbre: la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos advirtió en los últimos meses que los servicios de apuestas ofrecidos por algunas plataformas de negociación constituyen esencialmente una venta ilegal de valores.

"El mercado se moverá de un lado a otro mientras intenta analizar cómo será el aumento de los retiros", mencionó Henry Elder, jefe de finanzas descentralizadas de Wave Digital Assets. "No tengo ninguna duda de que vamos a ver muchos retiros".

"Muchos titulares de ether pueden simplemente cambiar entre diferentes servicios de staking, o apuestas, o pasar de operar su propio equipo de staking a subcontratar el trabajo a un servicio de staking que opere el equipo por ellos", acotó Elder.

Ethereum evoluciona en su transformación post. The Merge

Posibles dificultades

Podría llevar semanas o incluso meses retirar tokens porque los retiros estarán limitados para mantener la seguridad de Ethereum. Las pruebas previas a la actualización fueron relativamente bien.

"Tengo bastante confianza en los retiros", dijo en una entrevista Tim Beiko, quien coordina a los desarrolladores de Ethereum. "No hay ni una sola cosa que me quite el sueño".

Una dificultad adicional: se espera que el proveedor de staking Lido, que representa aproximadamente un tercio de todos ether apostados, comience a habilitar retiros en mayo.

Otro problema potencial podría afectar a algunos de los diversos nodos informáticos que respaldan los servicios de billetera de apuestas de ether.

Una vez que se habiliten los retiros, los operadores de nodos deberán recuperar las claves necesarias para desbloquear los depósitos de los usuarios.

Te puede interesar Con la jubilación no alcanza: cuál es el plan b que crece entre argentinos y qué sueldazo se aseguran para la vejez

Si se extravó o no pueden localizarlos por algún motivo, los servicios de replanteo a los que pertenecen los nodos podrían resultar insolventes. "Eso podría ejercer presión sobre los tokens asociados a estos servicios", advirtió Elder.