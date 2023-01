Crisis cripto: este gigante despedirá al 20% de su planta a nivel mundial

Luego de la estrepitosa caída de FTX, se sumó la plataforma Crypto.com, quien reducirá el 20% de su planta debido a los "reveses económicos actuales"

La plataforma de criptomonedas Crypto.com, con sede en Singapur, informó que va a reducir el 20% de su personal mundial, a raíz del colapso de la plataforma FTX el año pasado.

"Hoy hemos tomado la difícil decisión de reducir nuestra plantilla global aproximadamente un 20 por ciento", comentó el fundador de la compañía, Kris Marszalek, en un comunicado.

Y añadió que el "personal impactado" fue notificado. Marszalek afirmó que la decisión "no está en ningún caso relacionada con nuestros resultados", y especificó que suman más de 70 millones de usuarios en todo el mundo y mantienen "un balance de cuentas fuerte".

A su vez, explicó que es debido a los "reveses económicos actuales" y a los "impredecibles eventos de nuestra industria".

La decisión actual responde, asegura, "a una gestión financiera prudente" y al objetivo de "posicionar a la compañía para el éxito a largo plazo".

Crypto.com se sumará a otras compañías del sector de las criptomonedas que decidieron reducir personal tras la estrepitosa caída de FTX, entre ellas Coinbase Global, que el martes anunció el recorte de 950 empleos, también el 20% de su planta

¿Otra crisis cripto?

Crypto.com es una de las mayores exchange del mundo por volumen de operaciones, donde confirmó a sus usuarios en Canadá que eliminará el comercio de USDT.

¿El motivo? La exchange de criptomonedas Crypto.com decidió cortar lazos con la popular moneda estable Tether (USDT), vinculada al dólar estadounidense; al menos en Canadá.

USDT es una de las criptomonedas denominadas stablecoin a raíz de la paridad que posee con el dólar estadounidense.

Crisis de FTX: la quebrada firma encontró más de u$s5.000 millones en activos

La plataforma de criptomonedas FTX, que entró en quiebra en noviembre pasado, encontró más de u$s5.000 millones en dinero liquido o en criptoactivos que utilizarán para pagar a su acreedores.

Así lo confirmó uno de los abogados de la empresa al juez que tramita su bancarrota, según la agencia Bloomberg.

"La empresa trabaja para monetizar u$s4,6 millones", precisó el abogado Andrew Dietderich a la Corte Federal ubicada en Wilmington, Estado de Delaware.

FTX entró en quiebra en noviembre del año pasado

También se encontró otra suma en forma de criptoactivos que, al no ser líquidos, serán más difíciles para vender.

Cerca de un 1.000.000 de acreedores quedaron atrapados en el colapso en noviembre pasado de FTX Group, una de las peores bancarrotas de la historia, según datos de los documentos judiciales presentados ante el juzgado.

FTX era una de las tres plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, estaba valuada en unos u$s32.000 millones y su caída generó un efecto contagio en toda la industria.

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX publicó en su blog a modo de defensa de su gestión y comentó: "No robé fondos y ciertamente no me guardé miles de millones".