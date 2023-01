Qué no hay que hacer cuando invertís en un plazo fijo: recomendaciones de expertos

Aunque no lo creas, se pueden cometer errores a la hora de realizar una inversión en plazo fijo. ¿Cuálres son, y cómo lograr no realizarlos?

El plazo fijo, junto al atesoramiento de dólares, es una de las formas de ahorro favoritas de los argentinos. Esto se debe a múltiples factores: la facilidad de constituir uno, conocer de antemano la tasa de interés que obtendremos, su nula volatilidad, entre otros. Sin embargo, existe una gran cantidad de riesgos que se suelen pasar por alto.

Plazo fijo: ¿cuáles son los riesgos de este tipo de inversión?

Fernando Villar, asesor de banca privada Inversiones Sura Uruguay, explica que "hoy en día el principal riesgo que veo de hacer colocaciones a plazo fijo es que se puede sufrir una licuación. Es decir, que los pesos colocados a una tasa nominal del 75% anual no sea suficiente para cubrir una eventual suba del dólar".

Por otra parte, el experto destaca el "riesgo inflacionario", ya que se estima que la inflación anual podría superar el 100% anual.

"Considero que otro de los riesgos para tener en cuenta es la inflación, ya que si esta supera los rendimientos que se obtienen al hacer un plazo fijo, entonces nuestro dinero estaría perdiendo poder adquisitivo", advierte Villar.

Por otro lado, el experto señala que hay un tercer riesgo que mucha gente no considera y es la liquidez.

Uno de los principales problemas del plazo fijo es su poca liquidez en el muy corto plazo

"La realidad es que un depósito a plazo fijo común o tradicional tiene como tiempo mínimo 30 días, por lo que no se podrá disponer de manera anticipada el dinero. En el caso del plazo fijo UVA el tiempo mínimo se ubica en los 90 días, pero no hay riesgo inflacionario", señala el experto.

Sin embargo, en ambos casos, el especialista sostiene que el riesgo de "perder" contra el dólar es constante.

En paralelo, Abel Cuchietti, contador público y asesor financiero, concuerda con Fernando Villar en que el principal problema del plazo fijo es que no tiene cobertura frente a una posible suba del dólar.

"Siempre digo que tener más de $150.000 a plazo fijo no es una muy buena opción, ya que se supone quien tiene más de ese dinero y está teniendo el hábito de ahorro en principio no debería necesitar pesos, salvo alguna emergencia. En este sentido, creo que hay instrumentos de inversión más interesantes", selaña Cuchietti.

Plazo fijo: ¿qué errores suelen cometer los ahorristas?

En esta línea, Abel Cuchietti comenta a iProfesional los errores más comunes que suelen cometer los ahorristas.

"Como asesor financiero suelo enviar un formulario a las personas que desean recibir mi asesoramiento. En este sentido, un problema que suelo tener es que el 90% de las personas no suele responder el apartado '¿cuánto dinero estás dispuesto a invertir?'", señala el especialista.

Según el experto, esto se debe principalmente a tres "tipos de inversores": la persona es desempleada o sin ingresos constantes y el dinero que va a invertir se trata de ahorros o una indemnización, alguien sin capacidad de ahorro o una persona que desconoce que debe invertir constantemente su dinero para tener un buen capital a futuro.

Muchos de los inversores no suelen destinar un porcentaje mensual de sus ingresos a sus inversiones

En este sentido, el especialista comenta que muchas de esas personas suelen hacer plazo fijo y gastar los intereses que obtiene. Por ese motivo, este público no suele concebir tener que fondear una cuenta de forma habitual todos los meses con un plazo de 10, 15 o 20 años.

"Es decir, más allá de que una persona tenga 10 millones de pesos que, a una tasa nominal anual del 75% se traduce en un 6,25% mensual, es decir, $625.000 que es una suma importante, la gente se deja llevar por el valor nominal entonces lo toma como un 'sueldo' y se lo gasta", advierte el experto.

Cuchietti señala que, en el caso de las personas que obtuvieron dicho capital por un retiro voluntario, la situación es aún más grave, ya que depende de este dinero para vivir.

"En esta línea viene el problema y gran error del plazo fijo y es que, dentro de 3 años, con una inflación acumulada del 200%, siendo generosos, el capital de esos $10.000.000 va a ser casi 3 veces menos, es decir, su poder de compra será tan solo del 33,33% de lo que puede comprar en la actualidad. En ese caso, la rentabilidad que obtenga por el plazo fijo no le permitirá tener el nivel de vida que tiene en estos momentos", advierte.

Según Cuchietti, la inflación acumulada a 3 años podría superar el 200%

"En pocas palabras, como seguro en pesos no hay nada mejor que el plazo fijo en pesos, pero si las personas sacan los intereses se descapitalizan y, por ende, van a perder dinero con el paso del tiempo. En este sentido es importante corregir la parte financiera y no tanto a apuntar al rendimiento", añade.

¿Qué recomiendan los expertos al ahorrista promedio?

En este sentido, Fernando Villar sostiene que lo mejor es estar lo menos posible en instrumentos en pesos, no por el riesgo en si que conlleve estos instrumentos, sino porque no suelen rendir.

"En el caso de una persona que esté 'obligada' a estar en pesos por alguna razón como, por ejemplo, tener que pagar deudas en pesos en el futuro, entonces puede suscribirse a fondos comunes de inversión y, en algunos casos sumando un poco más de riesgo, puede sumarse alguna letra del tesoro de muy corto plazo que rinde por encima del plazo fijo", destaca el especialista.

En esta línea, los fondos comúnes de inversión money market, como por ejemplo el FCI de Mercado Libre, otorga una tasa del 62,4%, bastante inferior a la del plazo fijo. Sin embargo, como menciona el especialista, si estás "obligado" a estar en pesos por tener que pagar el resumen de la tarjeta de crédito, por ejemplo, los FCI son una gran alternativa, ya que, a diferencia del plazo fijo, no inmoviliza tu capital por 30 días, permitiéndote obtener rendiminetos por el tiempo que necesites.

Por otra parte, una de las letras del tesoro que rinden por encima del plazo fijo son las LECER. Estas pagan el índice de inflación, que es igual o mayor a la tasa de un plazo fijo, más un interés, superando al rendimiento del tradicional plazo fijo. En este caso, deberías buscar una LECER a corto plazo para que, a su vencimiento, puedas cobrar el capital más los intereses en un período relativamente corto. Estas se representan con una X, luego sigue el día, el mes y el año de vencimiento. Por ejemplo X25F3 (X: LECER, 25: día, F: febrero, 3: año 2023).

Las LECER siguen la evolución de la inflación

Para los casos de mediano a largo plazo, el experto argumenta que se debe pensar en alternativas en "moneda dura", es decir, en dólares.

"Una de esas alternativas son bonos corporativos que están rindiendo entre un 7% a 10% anual en dólares con un nivel alto de seguridad y, para perfiles un poco más sofisticados, se puede invertir en instrumentos del exterior como Cedears. El mejor de los casos es diversificar, combinando una cartera local con activos del exterior", afirma.

En el caso de los bonos corporativos, también conocidos como obligaciones negociables, es importante verificar a la empresa emisora, como también las ofertas que van apareciendo en el mercado. Por ejemplo, las obligaciones de YPF suelen ser las que ofrecen un mayor retorno de inversión, pero, según los especialistas, una de las más riesgosas.

En cuanto a los Cedears, estos no garantizan un rendimiento, ya que son representaciones de acciones y su precio es sumamente volátil. Por ejemplo, uno de los Cedears más populares es el de Apple. Este Cedear gozó en el 2022 un rendimiento cercano al 24% anual. Sin embargo, es un "falso rendimiento", ya que fue producto de la devaluación del peso. Si observamos a las acciones de Apple medida en dólares (su valor real), lleva una pérdida de casi el 24% en dólares, un número alarmante, ya que el 2 de enero cotizaba en u$s 171 aproximadamente por acción y hoy se ubica en torno a los u$s 130, indicó iProfesional.