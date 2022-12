Los Supersónicos nos adelantaron el futuro

Eric Leuemberger, CEO Flip!, adelanta lo que viene en 2023 en materia de innovación y anticipa un futuro cada vez más parecido a la ficción

Hace algunos meses luego de la fusión entre Warner Bros. y Discovery circuló en Twitter un rumor, que luego fue desmentido, que Cartoon Network iba a desaparecer.

Una noticia que para muchos podía pasar desapercibida me generó un sentimiento de nostalgia de una infancia mirando programas como Los Supersónicos y Los Picapiedras.

Ambos programas de Hanna Barbera nos alimentaban la imaginación respecto a cómo sería vivir en la edad de piedra conviviendo con Dinosaurios y cómo sería la vida a mediados del siglo XXI.

Los Supersónicos se ambienta en un futuro lejano, en el año 2062, en una ciudad futurista llamada OrbitCity y cuenta las aventuras de la familia Jetson, una familia típica de clase media que vive en una casa voladora y que tiene que lidiar con los problemas y conflictos cotidianos de la vida moderna.

Seguramente para muchas generaciones, desde 1962 hasta el día de hoy que se sigue retransmitiendo, es una de las primeras experiencias del mágico mundo de la ciencia ficción.

Ciencia ficción que anticipó importantes innovaciones tecnológicas. Recuerdo a Rosie, uno de los personajes e innovación que más curiosidad y expectativa me generaba.

Rosie era un robot de aspecto humanoide potenciado por inteligencia artificial, que se desempeñaba como asistente personal de la familia Jetson.

Rosie era divertida y eficiente en sus tareas, y solía ayudara los miembros de la familia en el trabajo doméstico, tareas escolares y resolver conflictos laborales muy absurdos entre George Jetson y su jefe Mr. Spacely.

Hoy Rosie en mi hogar se llama Ben, mi iRobot Roomba, quien junto al flamante y sorprendente ChatGPT, me están ayudando a escribir este artículo y limpiar mi casa.

Con tan solo dos temporadas en 1962 y 1963, el listado de innovaciones tecnológicas que el programa anticipó es impresionante considerando que se creó hace más de 60 años.

Hogares futuristas

Soluciones de hogar conectado, Smart Clothing como la chaqueta conectada que Levi´s lanzó en 2017, luego se sumaron Garmin, Ralph Lauren y Tommy Hilfiger.

Las videollamadas que finalmente terminaron de funcionar y adoptarse en pandemia. Realidad virtual, baterías recargables y la lista sigue:

impresora 3D

vehículos autónomos

drones

¿Cuál es la próxima innovación tecnológica que los Supersónicos nos anticiparon? Probablemente la tecnología de clonación humana que el show nos mostraba ya sea aplicable, pero el conflicto moral y religioso que implica lo haga difícil de materializar.

Veíamos nuevas formas de transporte y comunicación, aún no existe la tecnología de comunicación instantánea inter-espacial pero el tubo supersónico que conectaba toda la ciudad está muy cerca de pasar de prototipos a una realidad.

El hyperloop es un sistema de transporte de alta velocidad y graneficiencia energética que utiliza un tren de levitación magnética que viaja a través de un tubo de bajapresión.

Con la posibilidad de viajar a 1.300 km/hs es 4 veces más que un tren y mayor a la de un aviónque viaja a velocidad crucero entre 900 y 1.000 km/hs.

Dos empresas, Virgin Hyperloop One y HyperloopTransportation Technologies, desde hace más de 10 años avanzan a paso firme y ya cuentan con decenas de acuerdos con gobiernos y empresas en todo el mundo para implementar este sistemade transportación.

La única certeza que tengo es que la vida que nos mostraron puede ser una fuente de inspiración para dirigirnos hacia un futuro más sostenible de la mano de la tecnología y la ciencia."Jetsonificando" nuestra forma de vida y la manera de hacer negocios.

En noviembre de 2022 llegamos a la astronómica cifra de 8.000 millones de habitantes en el planeta tierra. Más que el doble que en 1970 (3.600 millones) que era la población máxima aproximada paras ostener el modelo de vida actual dándole la posibilidad a los ecosistemas del planeta regenerar los recursos que consumimos.

Mi mirada sobre el asunto es sumamente positiva, una forma de simplificar el problema es que nos enfrentamos a este desafío paradójicamente gracias al éxito colectivo del ser humano.

De acuerdo condatos consolidados en Our World in Data, desde la época que se creó los Supersónicos y punto de quiebre pocos años más tarde, se lograron los siguientes progresos: La esperanza de vida aumentó de 59 a 73 años. Los niveles de pobreza extrema bajaron de 49% a 10%.

Aumentó de 60% a 86% los niveles de alfabetización, grandes avances de la humanidad logrados en los últimos 50 años, un progreso para ser optimistas al hacer frente a las injusticias y desigualdades que aún existen y ayudar a resolver la situación de más de 700 millones de personas que aún viven por debajo de la línea de pobreza.

Así como estamos avanzando en términos de calidad de vida e inclusión, la contrapartida es que somosmás, con mayor poder de consumo y el planeta tierra sigue siendo el mismo.

Un mundo sosteninble

Lamentablemente no tiene capacidades mágicas de regenerarse al mismo tiempo que incrementamos los niveles de contaminacióny deforestación, algunos datos de la ONU nos indican que en los últimos 50 años incrementamos 2.3 veces la emisión de dióxido de carbono y otros gases.

Solo entre 1990 y 2020 se deforestaron alrededor de 100.000.000 de hectáreas, el equivalente ala superficie de Perú. Actualmente generamos por año 1.300 millones de basura sólida de las cuales se estima que la mitad no son tratadas correctamente.

Imaginemos basura equivalente a 1.300 edificios de 10 pisos desechados en el mar, contaminando el suelo o quemados a cielo abierto. Afortunadamente nosotros como consumidores ya estamos cambiando nuestra forma de consumir yelegir con qué marcas relacionarnos.

De acuerdo con el estudio de Havas Group, Meaninfull Brands2021, el 73% de la población está muy preocupado por la situación actual y considera que las marcas deben actuar ya (Act Now) para el bien de la sociedad y el planeta.

Los Jetsons no anticiparon el rol de los seguros para un futuro más sostenible. La industria menos pensada puede ser la gran impulsora del cambio: "Green is the new black", o blue, por el color predominante en las marcas de la industria aseguradora.

¿Por qué la industria del seguro es especialmente portadora de soluciones y herramientas quecontribuyen a la defensa del planeta, a la sostenibilidad y, en definitiva, a salvar a la humanidad de lasconsecuencias del cambio climático?

La industria comprendió que lo más inteligente era prevenir las millonarias pérdidas a causa de las consecuencias de los desastres naturales relacionados con el clima y que mitigar estos riesgos no solo es estratégico sino también una oportunidad de transformar el propósito de los seguros, industria que tiene en esencia el mismo propósito desde hace más de 350 años.

Imaginemos en mundo "Supersónico" donde todos los Seguros no solo protejan el impacto económico de un bien ante un imprevisto, sino también el impacto que tienen en el medio ambiente y al mismo tiempo brinden premios y beneficios para promover el consumo responsable, acciones por el clima y elcrecimiento económico inclusivo.

Desde 2012 a la actualidad ya son 139 asegurados y reaseguradoras que dieron el primer paso decomprometerse a estos principios de sostenibilidad. Ahora es momento de actuar, los héroes menos esperados serán protagonistas para asegurar un futuro sustentable e inclusivo.

*Por Eric Leuemberger, CEO Flip!