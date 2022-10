Alarmante: así cayó la capitalización de mercado de las stablecoins en este año

Aunque durante el año el embate a las stablecoins fue menor que sus parientes como Bitcoin o Ethrereum, igual tuvieron récords en perdida de capitalización

Según informa en un reporte DefiLlama, las stablecoins perdieron una circulación de alrededor de u$s 38.000 millones desde mayo.

Otras cifras de estudio revelan que igualmente quedan u$s 148.700 millones en circulación.

De ellos u$S 68.200 millones corresponden a Tether USDT; u$s 46.700 millones a USD Coin; u$s 21.400 a Binance USD; u$s 6.330 a Dai; y 1.330 a Frax.

Al mismo tiempo cayeron los préstamos tanto de stablecoins como de DeFi, como los de Aave.

Mientras, las tasas anuales variables (TAE) de los préstamos de Binance USD, USD Coin y DAI se situaban en torno al 3.5%.

Pero las tasas de rendimiento bajaron hasta alcanzar un 1.5%.

Tether sigue siendo la stablecoin mejor posicionada del mercado

Acompañó a esto que las tasas de utilización, cayeron a aproximadamente un 30% al 40%, cuando los niveles óptimos para los protocolos son de alrededor del 80%.

Una de las razones es la desconfianza creada en el mercado por acontecimientos como la caída de la stablecoin algorítmica Terra USD.

A eso se le suma el caso de Acala USD (aUSD), que perdió su vinculación en agosto después de que un fallo de protocolo provocara la acuñación errónea de 3.022 millones de aUSD.

Te puede interesar Ya ni siquiera jugar se puede: así son las nuevas estafas para robar tus datos y vaciarte la cuenta del banco

Finalmente muchos evalúan el impacto que el proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que propone prohibir las stablecoins algorítmicas durante dos años tendría en el ecosistema, indicó Cointelegraph.