Kim Kardashian pagará millonaria multa por promocionar el fraude cripto "Ethereum Max"

Muchas celebridades promueven criptomonedas a través de comerciales en televisión y en internet. La modelo y empresaria recibió u$s250.000 por la promoción

La modelo y empresaria Kim Kardashian pagará u$s1,26 millones para resolver las acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de que promocionó una criptomoneda en Instagram sin revelar que le habían pagado 250.000 dólares para hacerlo.

Kardashian tenía en su contra cargos federales por recomendar una criptomoneda a sus 330 millones de seguidores en Instagram sin dejar en claro que le habían pagado.

Además, deberá entregar los u$s250.000 que recibió por la publicación de Instagram sobre tokens de Ethereum Max, más intereses, según un acuerdo alcanzado con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés).

Kardashian es la más reciente celebridad en enfrentar las regulaciones que requieren que la gente revele si se le paga para promover productos financieros.

En 2020, el actor Steven Seagal acordó pagar más de u$s300.000 como parte de un acuerdo similar con la SEC, que también le impidió promover inversiones por tres años.

acordó pagar más de u$s300.000 como parte de un acuerdo similar con la SEC, que también le impidió promover inversiones por tres años. En 2018, la SEC llegó a un acuerdo con Floyd Mayweather Jr. y el productor musical DJ Khaled por no revelar pagos que recibieron por promover inversiones en una moneda digital.

Muchas celebridades suelen promover criptomonedas a través de comerciales en televisión y en internet de maneras que no violan la ley. Matt Damon, Tom Brady, Reese Witherspoon y Gwyneth Paltrow son algunos de los que han usado su fama para expandir el entusiasmo por las criptomonedas.

El presidente de la SEC, Gary Gensler dijo en un comunicado que el acuerdo legal con Kardashian "sirve como un recordatorio para las celebridades y otras personas sobre que la ley requiere que se revele al público cuando y cuánto se les paga par promover una inversión en valores".

Kim Kardashian deberá entregar los u$s250.000 que recibió por la publicación de Instagram

Qué es Ethereum Max

Es un token ERC-20 basado y programado para funcionar en la red Ethereum.

Promete dar a los titulares de los tokens una parte de todas las transacciones, en este caso el 3%, según publicó el medio Bolsamanía.

Lanzó dos tokens de cuatrillones, que se han negociado por fracciones de un centavo desde la presentación el 14 de mayo. Principalmente se negocia contra ether, la moneda nativa de la red Ethereum en Uniswap, un intercambio descentralizado que permite a cualquier persona listar un token.

Los expertos advirtieron sobre la fiabilidad de este token al momento de su presentación ya que en su web no figuran nombres de desarrolladores ni claridad sobre el objetivo del mismo.

La SEC dijo que Kardashian accedió a cooperar con una investigación en desarrollo, aunque no reveló detalles sobre esa investigación.

Un abogado de Kardashian, Patrick Gibbs, dijo que ella "cooperó completamente con la SEC desde el comienzo y que ella sigue dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a la SEC en este asunto".

Kardashian es famosa por realities como "Keeping Up With the Kardashians", también es una exitosa empresaria de moda y marcas de belleza.