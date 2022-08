Así funciona la primera startup regional que permite invertir en real estate con "dólares digitales"

Se trata de una firma argentina que decidió permitir el uso de monedas estables como herramienta de inversión en uno de los sectores de mayor crecimiento

El real estate es uno de los sectores que, históricamente, mayor cantidad de operaciones concreta a partir de transacciones vía uso del dólar estadounidense.

En un contexto complejo a partir de las diversas restricciones impuestas por el Gobierno, la startup regional Simplestate, confirmó que permitirá invertir en real estate con dólares digitales (o stablecoins), uno de los tipos de criptomonedas con mayor nivel de adopción por parte de los inversores locales.

Desde principios de año, el mercado de las criptodivisas acumula caídas significativas, situación que pone en riesgo su credibilidad.

El desplome de UST y LUNA fue un duro golpe para el mundo inversor y luego de estos acontecimientos se volvió un desafío hacer que las personas recuperen la confianza.

No obstante, de a poco, surgen y evolucionan diferentes instrumentos financieros para dar nuevas soluciones a los inversores.

En este contexto, Simplestate -compañía con presencia en Miami, Uruguay y Paraguay- se transformó en la primera firma de Latinoamérica en ofrecer a inversores un respaldo estable y tangible como es una propiedad..

Simplestate se convierte en la primera compañía en la región que permitirá invertir en real estate con stablecoins

Simplestate permitirá el uso de "dólares digitales"

Gonzalo Abalsamo, CEO de Simplestate, explicó: "Justamente en estos modelos la criptomoneda mantiene su valor estable al anclarla al valor de un bien, como es una propiedad".

"Nuestra principal motivación de entrar en este mercado es dar un refugio a los inversores en momentos de tanta volatilidad", añadió.

Según una encuesta realizada por la compañía a 200 clientes, el 47% manifestó que no invierten en criptos por la volatilidad del mercado y las variaciones de precios y el 33% no lo hacen por no tener el respaldo de un bien real.

La mayoría de los consultados consideraron la inversión respaldada en inmuebles como algo muy atractivo.

Con la tecnología como pilar fundamental tanto de Simplestate como de las criptomonedas que las respaldan, esta propuesta de inversión en el mercado del real estate aporta una seguridad técnica única.

"Desde Simplestate reinventamos la manera de invertir en real estate. Para el sector inmobiliario surgen nuevas posibilidades gracias al mundo cripto y dando la posibilidad de invertir sumas chicas a personas que no podrían hacerlo de otra manera", concluyó Abalsamo.

El uso de stablecoin como método de pago es cada día más frecuente en diferentes sectores

Dólares digitales: ¿qué son y para qué sirven?

Las "dólares digitales" (o stablecoins) son criptomonedas que pueden ser eventualmente convertidas a moneda fiduciaria.

Se originaron para reducir la volatilidad del valor para el intercambio de cripto activo.

Sebastián Resano, senior Consultant Sales and Trading de OSL, las define como: "dinero programable".

Su uso para la realización de pagos, como las inversiones, es cada vez más frecuente, en meses en que la digitalización de las criptomonedas se incrementa.

Resano recomienda que el primer paso para comenzar con las criptomonedas es tener una billetera electrónica: "Con el simple hecho de tener billeteras se puede comenzar a realizar pagos como si se estuviera operando con Mercado Pago".

Resano remarca que hay una gran variedad de alternativas de inversión y subraya que, fundamentalmente, se pueden utilizar como una forma más segura de entrar a Bitcoin.

"Esto es un dólar digital, como Celo dólar, podés invertir en Ethe, Bitcoin hay una gran variedad. Creo que se vienen grandes iniciativas al respecto, en especial, de parte de los municipios que busquen dinamizar la economía", advierte.