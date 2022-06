¿Podría Ethereum seguir los pasos de bitcoin y caer aún más?

Los analistas no se ponen de acuerdo, pero hay indicadores que muestran que Ethereum podría caer un 60 % y llegar a los u$s 420 en el futuro cercano

Ethereum no se salva de la situación general de las criptomonedas, y en estos últimos días había caído hasta ir por debajo de los u$s 1.000, a u$s 975, su valor más bajo desde enero del 2021.

Eso significa una perdida de casi el 80% del su valor desde su récord en noviembre del 2021, cuando en su momento la Reserva Federal de Estados Unidos había cambiado los tipos de interés, justamente como ha hecho ahora.

Gráfico semanal de precios del par ETH/USD

Parece no haber límite a la caída de Ethereum

Siendo la segunda criptomoneda por tamaño de mercado, y cuya red blockchain es una de las más utilizadas, Ethereum está en la vista de todos los analistas del mercado, y existe el temor de que siga bajando.

Acciones como las de la Reserva Federal de Estados Unidos, acontecimientos como los de Terra/luna, las movidas de Babel Finance y Celsius Network impidiendo el retiro de préstamos de criptomonedas, o lo realizado por Three Arrow Capital, que no pudo cubrir las participaciones puntuales.

Esto se reflejó en una escapada de Ethereum y un retiro masivo de capital de su ecosistema. El TLV de Ethereum en los proyectos DeFi cayó en u%s 94.000 millones en mayo a unos actuales 30.000 millones.

Valor total de Ethereum bloqueado en DeFi

"El evento de desapalancamiento que está en marcha es observablemente doloroso, y se asemeja a una forma de crisis financiera en miniatura", señalaron CheckMate y CryptoVizArt, un par de analistas de Glassnode, que añadieron "Sin embargo, con este dolor viene la oportunidad de expulsar el apalancamiento excesivo, y permitir una reconstrucción más saludable por otro lado".

¿Puede seguir cayendo Ethereum?

Si no cambian las cosas, se podrían producir nuevas caídas de la criptomoneda.

El par ETH/USD puede caer hasta los u$s 420 si la corrección de Ether resulta ser algo parecido a su ciclo bajista de 2018, cuando la caída alcanzó más del 90%. Llamativamente, el objetivo bajista de 420 dólares fue fundamental como soporte en abril-julio de 2018 y resistencia entre agosto-septiembre de 2020, indicó Cointelegraph.