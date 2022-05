Vitalik Buterin crea dos experimentos para que no vuelva a pasar lo mismo que con Luna/Terra

Vitalik Buterin publicó dos experimentos para crear stablecoins sostenibles y que no colapsen como lo hizo recientemente Terra. ¿Qué es lo que propuso?

Vitalik Buterin presentó dos experimentos de pensamiento sobre cómo evaluar si una stablecoin algorítmica es sostenible.

Buterin señaló que el aumento del escrutinio de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi) desde la caída de Terra es «muy bienvenido». Pero advirtió que no se deben descartar todas las stablecoins por completo.

Esto es lo que presentó el creador de Ethereum:

Experimento mental 1: ¿puede la moneda estable, incluso en teoría, "reducirse" de manera segura a cero usuarios?

En el mundo real no criptográfico, nada dura para siempre. Las empresas cierran todo el tiempo, ya sea porque nunca logran encontrar suficientes usuarios en primer lugar, porque la demanda de su producto, que alguna vez fue fuerte, ya no existe, o porque son desplazadas por un competidor superior. A veces, hay colapsos parciales, descensos desde el estado principal al estado de nicho (por ejemplo, MySpace). Tales cosas tienen que suceder para dar cabida a nuevos productos. Pero en el mundo no criptográfico, cuando un producto se cierra o se rechaza, los clientes generalmente no se lastiman tanto. Ciertamente, hay algunos casos de personas que pasan desapercibidas, pero en general los cierres son ordenados y el problema es manejable.

Pero, ¿qué pasa con las monedas estables automatizadas? ¿Qué sucede si observamos una moneda estable desde la perspectiva audaz y radical de que la capacidad del sistema para evitar el colapso y la pérdida de grandes cantidades de fondos de los usuarios no debería depender de una afluencia constante de nuevos usuarios?

¿Puede Terra relajarse?

En Terra, el precio del volcoin (LUNA) proviene de la expectativa de tarifas de la actividad futura en el sistema. Entonces, ¿qué sucede si la actividad futura esperada cae a casi cero? La capitalización de mercado de volcoin cae hasta que se vuelve bastante pequeña en relación con la moneda estable. En ese punto, el sistema se vuelve extremadamente frágil: solo un pequeño impacto a la baja en la demanda de la moneda estable podría hacer que el mecanismo de orientación imprima muchas volcoins, lo que hace que la volcoin se hiperinfle, momento en el cual la moneda estable también pierde su valor.

El colapso del sistema puede incluso convertirse en una profecía autocumplida: si parece que es probable que se produzca un colapso, esto reduce la expectativa de tarifas futuras que son la base del valor del volcoin, empujando hacia abajo la capitalización de mercado del volcoin, haciendo que el sistema incluso más frágil y potencialmente desencadenando ese mismo colapso, exactamente como vimos que sucedió con Terra en mayo.

Buterin no quiere que vuelva a pasar lo mismo que sucedió con la caída de Terra/Luna

Experimento mental 2: ¿qué sucede si intenta vincular la moneda estable a un índice que sube un 20% por año?

Actualmente, las monedas estables tienden a estar vinculadas al dólar estadounidense. RAI se destaca como una pequeña excepción, porque su paridad se ajusta hacia arriba o hacia abajo debido a la tasa de redención y la paridad comenzó en 3,14 u$s en lugar de 1 u$s (el valor inicial exacto fue una concesión para ser amigable con las normas, como un verdadero nerd de las matemáticas) habría elegido tau = 6,28 u$s en su lugar). Pero no tienen que serlo. Puede tener una moneda estable vinculada a una canasta de activos, un índice de precios al consumidor o alguna fórmula arbitrariamente compleja ("una cantidad de valor suficiente para comprar {concentración promedio global de CO2 menos 375} hectáreas de tierra en los bosques de Yakutia"). Siempre que pueda encontrar un oráculo para probar el índice y personas que participen en todos los lados del mercado, puede hacer que una moneda estable funcione.

Como experimento mental para evaluar la sostenibilidad, imaginemos una moneda estable con un índice particular: una cantidad de dólares estadounidenses que crece un 20% por año. En lenguaje matemático, el índice contempla la hora actual en años yla hora en que se lanzó el sistema. Una alternativa aún más divertida es el u$s, por lo que comienza actuando como una moneda estable denominada en USD, pero la tasa de retorno denominada en u$s sigue aumentando un 4 % cada año.

Obviamente, no existe una inversión genuina que pueda acercarse al 20 % de rendimiento anual, y definitivamente no existe una inversión genuina que pueda seguir aumentando su tasa de rendimiento en un 4 % anual para siempre. Pero, ¿qué pasa si lo intentas?

Afirmaré que hay básicamente dos formas para que una moneda estable que intente rastrear dicho índice resulte:

Cobra algún tipo de tasa de interés negativa a los tenedores que se equilibra para cancelar básicamente la tasa de crecimiento denominada en u$sintegrada en el índice.

Se convierte en un Ponzi, brindando a los poseedores de monedas estables rendimientos increíbles durante algún tiempo hasta que un día colapsa repentinamente con una explosión.

Para Buterin hay que repensar el transfondo de las stablecoins

Debería ser bastante fácil entender por qué RAI hace (1) y LUNA (2), por lo que RAI es mejor que LUNA. Pero esto también muestra un hecho más profundo e importante sobre las monedas estables: para que una moneda estable automatizada garantizada sea sostenible, debe contener de alguna manera la posibilidad de implementar una tasa de interés negativa. Una versión de RAI impedida programáticamente de implementar tasas de interés negativas (que es lo que básicamente era el DAI de garantía única anterior) también se convertiría en un Ponzi si estuviera atado a un índice de precios que se aprecia rápidamente.

Incluso fuera de las hipótesis locas en las que construyes una moneda estable para rastrear un índice Ponzi, la moneda estable debe ser capaz de responder de alguna manera a situaciones en las que, incluso con una tasa de interés cero, la demanda de tenencia supera la demanda de préstamos. Si no lo hace, el precio sube por encima de la paridad y la moneda estable se vuelve vulnerable a los movimientos de precios en ambas direcciones que son bastante impredecibles.

Qué podemos aprender, según Buterin

En general, el espacio criptográfico debe alejarse de la actitud de que está bien lograr la seguridad confiando en un crecimiento sin fin. Ciertamente no es aceptable mantener esa actitud diciendo que "el mundo fiduciario funciona de la misma manera", porque el mundo fiduciario no está tratando de ofrecer a nadie rendimientos que suban mucho más rápido que la economía regular, fuera de casos aislados que ciertamente deberían ser criticado con la misma ferocidad.

En cambio, si bien deberíamos esperar un crecimiento, deberíamos evaluar qué tan seguros son los sistemas observando su estado estable, e incluso el estado pesimista de cómo les iría en condiciones extremas y, en última instancia, si pueden o no relajarse de manera segura. Si un sistema pasa esta prueba, eso no significa que sea seguro; aún podría ser frágil por otras razones (por ejemplo, índices de garantía insuficientes), o tener errores o vulnerabilidades de gobernanza. Pero la solidez en estado estacionario y en casos extremos siempre debe ser una de las primeras cosas que verificamos.