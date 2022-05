Cómo saber si un proyecto cripto puede ser una estafa: estos indicadores te ayudarán

Eventos como los que se vivieron con Terra, o con Wonderland, hacen que haya que ser muy cuidadoso al momento de seleccionar un proyecto cripto

Incluso en un ecosistema que en estos momentos no está viviendo sus mejores momentos, el mundo cripto brilla por la cantidad de criptomonedas y tokens existentes y que se van creando. Pero hay que saber fijarse en qué conviene más invertir, y no dejarse llevar porque todo lo que brilla no es oro en este mundo virtual.

Hay por lo menos tres indicadores básicos a la hora de seleccionar la inversión o compromiso con un proyecto cripto.

Ser anónimo puede tener una razón, o no

Aunque el proyecto original de Bitcoin tiene en su marco el ser anónimo, como han evolucionado las criptomonedas y el negocio a su alrededor, esto puede ser un problema para los nuevos desarrollos.

Aunque una de las razones esgrimidas es la de la seguridad, el anonimato también puede esconder malas acciones anteriores o planean cubrir sus huellas en caso de futuras faltas.

Un ejemplo de ello fue Squid Game (SQUID), la memecoin inspirada en un programa de Netflix que se disparó un 45,000% a los pocos días de su lanzamiento, sólo para desapar ecer y no poder comercializarse después, lo que llevó a grandes pérdidas por parte de los inversores.

Otro caso de un desarrollador anónimo que se perdió el rumbo fue cuando se reveló que el anónimo gerente de tesorería de Wonderland (TIME), 0xSifu, resultó ser un presunto criminal financiero, junto con el cofundador de QuadrigaCX, Michael Patryn.

1/ Today allegations about our team member @0xSifu will circulate. I want everyone to know that I was aware of this and decided that the past of an individual doesn’t determine their future. I choose to value the time we spent together without knowing his past more than anything. — Daniele never asks to DM (@danielesesta) January 27, 2022

La revelación provocó el colapso de varios proyectos, como Wonderland y Popsicle Finance, y el creador de Abracadabra.Money, Daniele Sestagalli, recibió muchas críticas.

Ojo con los gurúes

Hay que tener cuidado ante las personalidades de culto, o que se presentan como tales.

Un caso fue el de Roger Ver, que se denominaba el "Bitcoin Jesús", como el líder de la bifurcación de Bitcoin Core y la creación de Bitcoin Cash (BCH). El multimillonario Dan Larimer también es un ejemplo, y los inversores recordarán que ayudó a EOS (EOS) a recaudar u$S 4.000 millones durante las ICO de 2017 a 2018, con muchos seguidores en cada proyecto.

Un ejemplo más reciente es el colapso de los precios de los tokens del ecosistema Fantom luego de que el desarrollador de finanzas descentralizadas (DeFi) Andre Cronje desactivara su cuenta de Twitter e informara a la comunidad de que abandonaba por completo el espacio de las criptomonedas.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Previously, Fantom's brand/marketing was Andre Cronje.<br>Now we don't have that identity.<br>It's not a suggestion to focus on branding/marketing right now, it's an absolute neccessity.</p>— Jack The Oiler (@Jacktheoiler) <a href="https://twitter.com/Jacktheoiler/status/1523030900224655361?ref_src=twsrc%5Etfw">May 7, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Es decir, hay que estar atentos cuando se considera que un desarrollador no puede hacer nada malo y que los seguidores de un culto pueden ser dañiños.

Descentralización y comunidad

Otra señal a la que hay que prestar atención es a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) y a los protocolos DeFi que operan de una manera que parece más centralizada de lo que indican.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Due to a major AWS outage, dYdX exchange is currently down. We are experiencing greater latency across services and impaired functionality with endpoints not working and the website not loading. <br><br>For the most up to date status updates, subscribe to: <a href="https://t.co/EvjpZdRyby">https://t.co/EvjpZdRyby</a></p>— dYdX (@dYdX) <a href="https://twitter.com/dYdX/status/1468293558360805381?ref_src=twsrc%5Etfw">December 7, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Otro ejemplo es cuando un proyecto que dice ofrecer a los holders de tokens derechos de gobernanza toma una decisión importante sobre el protocolo sin consultar a la comunidad.

Es fundamenta en el sector de las criptomonedas la adhesión a la descentralización, y su incumplimiento suele conducir a una red comprometida y a inversores insatisfechos, indicó Cointelegraph.