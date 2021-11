El valor de la cripto de "El juego del calamar" se desploma casi un 100% en 5 minutos: ¿es o no una estafa?

La popular serie coreana emitida por Netflix sigue generando repercusiones, entre ellas una criptomoneda que para muchos es parte de una gran estafa

La criptomoneda "Squid" (calamar), inspirada en la serie coreana de Netflix "El juego del calamar", llegó a un máximo este lunes y en tres horas pasó de u$s89 por unidad a u$s2.861 por unidad.

Sin embargo, en solo cinco minutos tuvo una caída del 99,99% por unidad, y llegó a mínimos de u$s0,0007926 por unidad, lo que aumentó las sospechas de que todo es parte de una estafa, según los datos de CoinMarketCap.

¿Es una gran estafa?

Según la web Gizmodo, los creadores anónimos de la criptodivisa parecen haber "bajado la persiana" al proyecto, llevándose consigo la nada despreciable cifra de más de u$s2 millones.

Este tipo de robo se conoce "tirón de alfombra" y se produce cuando los creadores de una criptomoneda cambian sus activos por dinero real, drenando por completo el fondo de liquidez de la bolsa.

La popular serie coreana sigue teniendo repercusiones en la cultura popular

Como si esto fuera poco, este lunes el sitio web de la criptomoneda (SquidGame.cash) aparece offline y sus cuentas de redes sociales aparecen como no disponibles. La última publicación en su canal de Telegram simplemente menciona que "alguien está tratando de hackear estos días" su proyecto.

"Estamos tratando de protegerlo, pero el precio sigue siendo anormal. Los desarrolladores de 'Squid Game' no quieren continuar con el proyecto, ya que estamos deprimidos por los estafadores y abrumados por el estrés. Nos vemos obligados a eliminar todas las restricciones y reglas de transacción", agrega el comunicado.

Restricciones

La semana pasada, CoinMarketCap informó que los propietarios de esta nueva moneda no la podían vender en la plataforma Pancakeswap, por lo que la mayoría de ellos no habrían tenido más remedio que contemplar impotentes la subida de su valor antes de desplomarse. Además, la plataforma no tiene ninguna relación con Netflix.

Las preventas de la divisa se iniciaron el pasado 20 de octubre y se agotaron en un segundo. Sus creadores anunciaron que el token sería la moneda de un nuevo videojuego en línea que arrancaría en noviembre y que iba a estar basado en la serie, según informó el sitio actualidad.rt.com