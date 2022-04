Algunas cosas que te sorprenderán sobre las criptomonedas

Pese a sus vaivenes, las criptomonedas son activos digitales que todo indica que han llegado para quedarse. y que aún pueden sorprender a más de uno

Cuando veo que los críticos siguen diciendo que es una moda pasajera o que las NFT no tienen sentido, me río. Las mentes ingenuas nunca tienen acceso a las mejores oportunidades. Lo que empezó Bitcoin nunca va a desaparecer. De hecho, ha creado algunas cosas increíbles que probablemente te hayas perdido por todo el ensordecedor ruido online.

En estos 90 días algo grande está sucediendo

Ethereum es el segundo criptoactivo más grande del mundo. El problema es que es complejo, por lo que muchos lo descartan y optan por escuchar a la sociedad sobre si es bueno o no.

Nunca escuches a las multitudes. Investiga siempre para que no te laven el cerebro.

Ethereum es una moneda que actualmente tiene una tasa de inflación de aproximadamente 4,2%. Esto significa que cada año se crean y añaden a la red un 4,2% más de fichas (monedas) de Ethereum.

Dentro de 90 días la tasa de inflación de Ethereum se reduce en un 90%. Y una vez que todas las actualizaciones de la nueva versión de Ethereum se pongan en marcha, será realmente deflacionaria. Eso significa que la oferta de monedas totales bajará.

La escasez en los activos financieros que tienen un valor significativo y un propósito real significa precios más altos. Esto me sorprende. La mayoría de la gente va por la calle y no sabe de este cambio fundamental en Ethereum.

Bitcoin tiene una oferta limitada de 21 millones de monedas. Ethereum está a punto de tener un suministro total que baja cada año. La diferencia es sutil, pero va a crear niveles insanos de riqueza para aquellos que lo entiendan.

Bitcoin llegó para quedarse

Los boomers y las generaciones más jóvenes están divididos

La generación de mis padres sólo quiere poseer cosas físicas -como bienes inmuebles- que les ayuden a limitar las pérdidas.

Las generaciones más jóvenes no están interesadas en poseer activos físicos. Queremos activos digitales escasos que podamos almacenar en nuestros computadores. Los activos físicos limitan nuestra ventaja, y no queremos eso.

La división es asombrosa. La generación de los «boomer» tiene su riqueza atada a instituciones que han demostrado ser deshonestas. La generación más joven tiene su riqueza almacenada en su teléfono, de forma anónima y descentralizada para garantizar la confianza.

Un grupo tendrá razón. Un grupo se equivocará.

La guerra de Ucrania se libra con una nueva arma

La guerra se ha centrado en los tanques en las calles y en la violencia.

Detrás de las puertas cerradas hay una guerra financiera. Los EE.UU. trataron de imponer sanciones a Rusia para obligarles a retirarse. Rusia esperaba sanciones, así que justo antes de la guerra legalizaron las criptomonedas.

Ahora dicen que podrían usar criptodivisas para aceptar el pago de su gas y petróleo. En el otro lado de la guerra, el presidente ucraniano ha recibido más de 100 millones de dólares en criptomonedas de la comunidad para luchar contra sus invasores rusos. Es la primera vez que una guerra se libra con criptodivisas. Es alucinante si lo piensas.

El cambio en la economía es increíble de ver

El experto en criptografía Balaji Srinivasan dice que durante cada década hay un recurso escaso.

La década de 2000 comenzó con el ancho de banda, luego en la de 2010 fue la atención, y en la de 2020 ha sido el espacio de bloques gracias al auge de blockchain. Él cree que el recurso escaso de 2030 será la lealtad.

Yo creo que el recurso escaso de 2030 será la comunidad, amplificada por la lealtad. Ahora mismo, construir una comunidad es difícil. Las plataformas que permiten la creación de comunidades controlan las reglas y desvían la mayor parte del valor para sí mismas. Ni siquiera nos dan acceso a los datos de las comunidades que hemos construido. Dolor. En. El. Culo.

No hay duda de que esto cambiará. Tradicionalmente, las empresas han tenido que utilizar anuncios para pagar el acceso a sus comunidades. La Web3 y la tecnología blockchain han desbaratado esa tonta idea.

Ethereum también daría una sorpresa durante los próximos 90 días

La nueva economía se construirá sobre las comunidades. Estos usuarios se autoidentificarán y no serán controlados por nadie. La comunidad sobrevivirá a las empresas que pueden o no servirles productos/servicios. La mayoría de la gente no se ha dado cuenta de esto. Si te gusta la creación de comunidades, como a mí, has terminado con las grandes empresas tecnológicas y los juegos a los que juegan.

Derriba el Muro de Berlín de Internet. Haz que las comunidades online vuelvan a ser libres.

Las criptomonedas permitirán esta revolución a través de activos digitales escasos, NFTs que prueban la propiedad y una red descentralizada de usuarios.

La cuenta de ahorros ha muerto

Estamos cansados de ganar el 0% de nuestros ahorros.

Me sorprende que la gente no sepa que puede ganar un 10% de interés por sus dólares americanos con aplicaciones como Crypto.com.

En el mundo de las criptomonedas se llama staking o yield, que en realidad significa interés. Yo he estado apostando mi Ethereum y mis dólares americanos durante años.

En el futuro la gente migrará lentamente del viejo sistema financiero que les roba a ciegas, al nuevo sistema financiero que les paga justamente. Ya ha empezado. El boca a boca se está acelerando.

¿Por qué ganar el 0% de su dinero?

Crypto es un país digital

Naval Ravikant dice: «Las criptomonedas son las personas más inteligentes del mundo saliendo a su propia economía». Esta idea aún no ha calado. ¿Y si el cripto es una economía diferente no controlada por las instituciones? ¿Y si la democracia se reinventa con los derechos de voto que permiten las cadenas de bloques?

Algunos incluso se atreven a decir que el cripto es un estado-nación (país).

A medida que el mundo se vuelve más digital, los países en el ciberespacio no son una idea tan radical. Tal vez ya estemos ahí y simplemente no nos demos cuenta.

No es necesario usar el nombre real

A mucha gente no le gusta utilizar su nombre real en Internet.

Usar un nombre real puede causar problemas en el trabajo o hacer que te cancelen. Lo entiendo. Mucha gente no sabe que la identidad en el mundo criptográfico puede ser anónima por defecto. No se necesitan soluciones ni herramientas especiales.

Los nombres inventados y los códigos de barras para los nombres de usuario son parte de la maravilla del espacio criptográfico. Los casos de uso del anonimato ni siquiera se han pensado todavía. Bastante épico.

La nueva función de Airbnb más solicitada

Brian Chesky, el director general de Airbnb, confirmó que la función más solicitada por los usuarios de Airbnb es pagar por el alojamiento y cobrar por el alquiler de sus casas utilizando cripto.

Hasta Airbnb acepta ahora pagos con cripto

Dice: «Al igual que la revolución en los viajes, está claro que se está produciendo una revolución en el cripto». Que Airbnb acepte cripto resuelve un problema mucho mayor. Es un dolor para hacer los pagos de las reservas de Airbnb a nivel internacional.

Es un proceso lento que incurre en altas tasas. Con el cripto, los costes se reducirían y los pagos instantáneos se convertirían en una característica.Cuando el dinero se mueve más rápido también lo hace la velocidad de la economía global.

Ahora es posible entender cómo valorar el cripto

La determinación del valor de una criptomoneda concreta solía basarse en el bombo y platillo

No había ninguna fórmula ni datos que respaldaran los precios. Lo mismo ocurría con las acciones tecnológicas. Es probable que hayas escuchado durante años a los bebés adultos que «los precios de las acciones tecnológicas son demasiado altos porque su relación PE (precio a ganancias) está muy lejos».

Pero recientemente hemos aprendido que las valoraciones tradicionales realizadas por los abuelos con trajes de pingüino en Wall Street no se aplican a la tecnología. El valor de la tecnología es igual al valor de la red. El crecimiento de la red determina cuál debe ser el precio.

Sin embargo, en las criptomonedas, las cosas son un poco más complicadas

El experto en cripto y finanzas tradicionales Raoul Pal ideó una fórmula:

EL VALOR DE UNA RED DE ACTIVOS DIGITALES SE RIGE POR EL VOLUMEN DE TRANSACCIONES DIARIAS (EN DÓLARES O UNIDADES DE VALOR)

X NÚMERO DE USUARIOS ACTIVOS

La fórmula significa que Bitcoin podría alcanzar los 600.000 dólares si la red sigue creciendo como lo está haciendo. Y Ethereum podría alcanzar las 5 cifras basándose en sus efectos de red. La gente inteligente del podcast Bankless incluso ha sido capaz de calcular el flujo de caja descontado de Ethereum, una métrica tradicional por la que juran los gurús de los negocios de la vieja escuela.

La conclusión es la misma: precios de Ethereum de 5 cifras.

Reflexión final

Lo que está ocurriendo en las criptomonedas es increíble, y es difícil de ignorar. No seas ingenuo. Este es el futuro de Internet y la tecnología que se está construyendo delante de tus ojos.

Lo más importante de este artículo es entender lo que pasará con Ethereum en 90 días, indicó Tim Denning, Blogger australiano con más de 500 millones de visitas.