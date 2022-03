¿Se desinfla el boom de los NFT?: 2 de cada 3 tokens son una "pesadilla para sus dueños"

Una investigación reveló que el presente de la mayoría de estos activos digitales no es como lo imaginaron quienes invirtieron en ellos

El 2021 fue el mejor de la historia para los Tokens no fungibles (NFT), al punto de ser considerada como la palabra del año para importantes instituciones y mover millones de dólares en operaciones.

Pero una investigación realizada por la firma de análisis Nansen revela que un tercio de los NFT estudiados tienen ningún o muy poco volumen de negociación.

Esto significa que el 33% de estas piezas digitales, salvo que se produzca un auge repentino en su popularidad, no tienen liquidez ni despiertan interés de reventa.

Además, Nansen también reveló que, de las 8.400 colecciones estudiadas, compuesta por un total de 19.3 millones de NFT en la blockchain de Ethereum, otro tercio se están negociando por debajo del valor por el que fueron comprados.

2 de cada 3 NFTs provocó pérdidas a sus dueños

¿NFT, con las horas contadas?

Para los especialistas, un porcentaje considerable del mercado de los tokens no fungibles está compuesto por proyectos carentes de sentido.

"El dinero fluye demasiado rápido y con demasiada ignorancia", explicó WhaleShark, uno de los mayores coleccionistas del mundo, en declaraciones a Bloomberg.

Según indica también Nansen, en los últimos 30 días, además, el volumen de transacciones con NFTs ha caído significativamente.

En OpenSea, la mayor plataforma del sector, el volumen se desplomó un 67%, según los datos de DappRadar recopilados por Bloomberg.

Casos a favor y en contra

Algunas situaciones concretas tampoco ayudan demasiado a la buena fama del sector. Hace dos semanas se iba a subastar en Sotheby's una colección de Cryptopunks que se pretendía que recaudara entre 20 y 30 millones de euros, pero apenas minutos antes de llevarse a cabo y con un auditorio lleno, la subasta se canceló.

Lo más inquietante es que ni la casa ni el vendedor explicaron a las claras los motivos de la cancelación repentina, aunque ha habido rumores de que dichos NFT se podrían haber adquirido en un primer momento de forma ilícita, indicó Business Insider España.

Aun así, algunas colecciones no se están viendo afectadas, incluso están creciendo. Las NFT de Bored Ape Yacht Club han visto cómo las ventas se disparaban un 59% en la última semana, según DappRadar.

En España, el criptoartista Javier Arrés ya anticipaba esta situación de posible crisis a finales de enero: "Se trata de una mezcla de tecnología y arte que hoy no todos comprenden. En el criptoarte lo que hay que entender es que no todo lo que tú subas se va a vender. Se piensan que funciona el continente y no el contenido, es decir, hago lo que sea y se va a vender, pero eso es un error muy grande y crea mucha saturación y mucha burbuja"

En contrapunto, Arrés también subrayaba cuáles iban a ser los retos de los NFT a corto plazo para poder sobreponerse a situaciones como la actual. "Creo que sería hacerse todavía más comprensible. Es una tecnología muy incomprendida porque hay mucho tramposillo, tiene que darse a conocer y cuáles son sus ventajas y posibilidades".