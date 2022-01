Cuál sería el impacto en el mercado si PayPal lanzara su propia criptomoneda: la opinión de expertos

El vicepresidente senior de criptomonedas y monedas digitales de PayPal, José Fernández da Ponte, dijo en ese momento que si la compañía planea seguir adelante con la moneda estable, lo hará mientras trabaja en estrecha colaboración con los reguladores relevantes, un enfoque que podría ayudar a la firma fintech a evitar la ira de los senadores de Estados Unidos que condenaron el proyecto de criptomoneda Diem de Meta.

La compañía ha aclarado que el código fuente que se encuentra en su aplicación para iPhone se desarrolló en un hackathon interno.

El potencial impacto de una moneda estable de PayPal en los pagos en general y en la industria de las criptomonedas es difícil de estimar, y mientras algunos expertos ven el movimiento de la empresa como extremadamente positivo para el espacio, otros creen que la moneda estable sería más de lo mismo.

Está claro que una compañía financiera tradicional que ingresa al sector de las criptomonedas y lanza su propia moneda estable difiere de una empresa nativa de criptomonedas que lanza una moneda estable. Las compañías financieras tradicionales atienden a usuarios que no necesariamente están lidiando con billeteras de criptomonedas o la volatilidad en este espacio.

PayPal en sí tiene más de 350 millones de usuarios activos y ya permite a los usuarios en EE. UU. y el Reino Unido comprar, vender y mantener Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) y Litecoin (LTC) al tiempo que habilita los pagos en estos criptoactivos. Si bien no está claro cuántos de los usuarios de PayPal han pagado con criptomonedas, es bien sabido que las monedas estables son principalmente una herramienta utilizada para comerciar y aprovechar las oportunidades en el espacio financiero descentralizado.

PayPal avanza aún más en la industria de las criptomonedas a través del lanzamiento de una moneda estable y podría hacer que otras empresas bancarias y de pagos tradicionales exploren más la tecnología blockchain, según Marwan Forzley, director ejecutivo de la plataforma de pagos en línea Veem. Forzley dijo que las monedas estables "probablemente se convertirán en parte del esquema de pago global", ya que mover dinero en un entorno seguro con rampas de entrada y salida con diferentes aplicaciones "es una necesidad importante de las pequeñas empresas". Forzley agregó: "PayPal Coin podría impulsar el interés general en los pagos en conjunto. Tanto los consumidores como las pequeñas empresas buscan una alternativa segura y confiable a las monedas y redes de pago tradicionales".

Max Galka, CEO del motor de búsqueda de blockchain Elementus, pareció estar de acuerdo con la evaluación de Forzley, y señaló que con plataformas reconocidas a nivel mundial como PayPal que admiten criptomonedas, las monedas estables se colocan inmediatamente en un "reino confiable para una gran parte de la población".

Para Galka, el lanzamiento de su propia moneda estable por parte de PayPal "definitivamente abriría las criptomonedas a más personas" que "no han tenido la inclinación de descubrir realmente este nicho de mercado". Galka le dijo a Cointelegraph: "En este momento, no hay muchas organizaciones confiables y bien establecidas en este espacio donde la confianza es un componente tan crítico. PayPal sería una de las primeras grandes empresas financieras en adoptar las criptomonedas".

Dijo que es un "ajuste muy natural para PayPal desarrollar una moneda estable", ya que la medida coloca a la empresa "de lleno en el mapa como una empresa de criptomonedas", lo que podría impulsar sus otras ofertas de criptomonedas, mientras que la confianza que la gente tiene en la empresa podría ver PayPal Coin "sirve para muchos propósitos adicionales de lo que pueden ofrecer las monedas estables tradicionales al usar esa [confianza] como sus rieles de pago".

Arbel Arif, fundador y director ejecutivo del mercado de criptomonedas Shopping.io, dijo que aplaude el movimiento de PayPal hacia los sectores de las criptomonedas y agregó que tener "grandes actores que mejoran las transacciones de criptomonedas en el comercio electrónico nos acerca un paso más a la nueva era del comercio comercial".

Tim Frost, fundador y CEO de la plataforma de gestión patrimonial Yield App, dijo que los pagos de criptomonedas están "encontrando su camino hacia la corriente principal" ya que "una serie de empresas ahora permiten a los propietarios de activos digitales pagar con monedas digitales utilizando una Visa o Mastercard estándar".

Para Frost, no está claro si el lanzamiento de su propia moneda estable por parte de PayPal impulsaría o no una transición hacia un mundo más centrado en los pagos con criptomonedas, aunque cree que tiene el potencial para hacerlo.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo en que PayPal Coin podría ser revolucionario. Rytis Bieliauskas, director de tecnología de la pasarela de pago de criptomonedas CoinGate, dijo que no ve cómo una moneda estable de PayPal es "fundamentalmente diferente de lo que ya hace PayPal", asumiendo que está "controlada centralmente" y tiene su valor garantizado por la empresa. .

Bielauskas agregó que es "interesante ver que PayPal desea usar las criptomonedas como un movimiento de relaciones públicas positivo", lo que, para él, sugiere que el público ahora ve las criptomonedas como algo positivo, en lugar de negativo.

Si bien PayPal dejó en claro que trabajaría con los reguladores relevantes en su moneda estable cuando avance con el proyecto, aún tendrá que superar los desafíos regulatorios debido al alcance de su negocio.

Eso es según Eli Taranto, director de desarrollo comercial de EQIBank, un banco digital con licencia que trabaja con corporaciones y personas de alto patrimonio neto. Taranto le dijo a Cointelegraph que la huella geográfica de PayPal lo enfrentará a "problemas regulatorios mundiales" en lo que respecta a las criptomonedas, lo que "será bastante interesante y un desafío necesario".

Para Taranto, los ingresos de PayPal provenientes de las transacciones significan que "tendrá que conectar tantos tokens y cadenas como sea posible, construyendo instrumentos de cadena cruzada más rápidos, mejores y completamente automatizados en el camino". Añadió: "Esto eventualmente puede servir como un catalizador para la adaptación masiva de las criptomonedas y dar un impulso a la industria de procesamiento de criptomonedas, ya que el capital de riesgo comenzará a fluir hacia este sector relativamente nuevo".

Taranto dijo que si PayPal logra apaciguar a los reguladores, afectará a otras instituciones, que "lo verán como una señal de que se ha creado un camino hacia el cumplimiento normativo global".

Los emisores de monedas estables no solo se han enfrentado al escrutinio de los reguladores, ya que la comunidad de criptomonedas a menudo los presiona para que sean lo más transparentes posible sobre el respaldo de sus monedas estables. El lanzamiento de una moneda estable hará que PayPal se enfrente a un mayor escrutinio, por lo que vale la pena preguntarse: ¿Qué hay para ellos?

En última instancia, que PayPal emita su propia moneda estable es una mejora en su balance final. Caleb Silver, editor en jefe del portal de información financiera Investopedia, señaló que en el tercer trimestre de 2021, los gastos relacionados con las transacciones le costaron a PayPal u$s 2,7 mil millones según su presentación trimestral más reciente.

El uso de una cadena de bloques de alto rendimiento de transacciones como Solana podría hacer que PayPal ahorre una cantidad muy significativa en gastos relacionados con transacciones. Actualmente, la empresa no permite que los usuarios compren o vendan Solana (SOL) en su plataforma, y ​​no está claro en qué cadena de bloques desplegaría su moneda estable.

Jerald David, presidente de la firma de inversión en activos digitales Arca, dijo que PayPal está "en una posición única para adoptar las criptomonedas debido a su audiencia de clientes cautivos y porque esta oferta potencial de productos es una mejora para su negocio principal existente". David agregó: "Al unir las eficiencias de la tecnología blockchain con su modelo comercial existente, pueden ayudar a inculcar y consolidar la confianza de las personas y las pequeñas empresas en la industria de activos digitales".

Para el presidente de Arca, es probable que si algún día la gente acaba adoptando activos digitales, lo haga a través de un tercero que se haya ganado su confianza, como PayPal.

Lo que se sabe sobre los planes de monedas estables de PayPal es muy poco. Steve Moser, el desarrollador que encontró el código de PayPal Coin en la aplicación para iPhone de la compañía, reveló más tarde que PayPal tenía referencias a monedas estables vinculadas a la libra y el euro dentro de la aplicación, lo que sugiere que PayPal lanzaría varias monedas estables vinculadas a diferentes monedas fiduciarias.

What if PayPal Coin is something separate from Paypal’s USD stable coin? What if PayPal was also working on stable coins for the Pound and the Euro? #PayPalCoin $PYPL $PYPLUSD https://t.co/vyBmMCmp7f pic.twitter.com/qRJ0IrbBBJ — Steve Moser (@SteveMoser) January 10, 2022