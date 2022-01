Palabra autorizada: autor de "Padre rico, padre pobre" cree que la caída de Bitcoin es una "gran noticia"

Robert Kiyosaki aboga por recurrir a BTC aún en este momento de declive del mercado. "Llegó el momento de hacerse más rico", anticipó

El autor del bestseller "Padre rico, padre pobre", Robert Kiyosaki, se convirtió en un enérgico defensor de Bitcoin (BTC). Desde el inicio de la pandemia, el gurú de las finanzas no para de recomendar invertir por la criptomoneda como una alternativa de refugio de valor ante el escenario económico de crisis global.

Incluso en este momento bajista que esta atravesando el mercado, el empresario, de hecho, se mostró entusiasta por la caída, definido en anteriores ocasiones por él como el "momento ideal para entrar".

Tan así, que aseguró en su cuenta de Twitter que comprará más Bitcoin si su precio baja a u$s20.000.

WOW:Words of Wisdom. "Your profits are made when you buy, not when you sell." Price of Bitcoin crashing. Great news. I bought BC at $6K and 9K. I will buy more if and when BC tests $20k. Time to get richer is coming. Silver best bargain today. Silver still 50% below high. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 24, 2022

"Los beneficios se obtienen cuando se compra, no cuando se vende". La caída del precio de Bitcoin son buenas noticias. Compré a 6,000 y 9,000. Compraré más si y cuando pruebe los 20,000 dólares", escribió el gúru, haciendo alusión a una frase muy utilizada por los inversores inmobiliarios.

En ese sentido, para el escritor la bajada del precio de la principal criptodivisa representa una "gran noticia". Y agregó que "se acerca el momento de hacerse más rico".

Robert Kiyosaki es un empresario, inversor, escritor, conferencista y orador estadounidense que escribió el bestseller "Padre rico, padre pobre"

Así, el escritor dio a entender que no pretende vender los bitcoins que adquirió a pesar del derrumbe, sino todo lo contrario, está dispuesto a comprar más.

Un día antes, el controvertido autor dejaba claro en otra publicación que su "apetito alcista" y sus consejos de inversión para comprar BTC y otros activos no saldrían al paso de los debates sobre la dirección del mercado: "No enseñes a cantar a los cerdos. Eso te hace perder el tiempo y molesta al cerdo. Si discutes con un idiota, hay dos idiotas. La sabiduría es escasa. La estupidez es infinita. No es momento de discutir con los cerdos. Sé prudente. Compra oro, plata y Bitcoin".

WOW: Words of Wisdom. 1: "Don’t teach pigs to sing. It wastes your time and it annoys the pig." 2: "If you argue with an idiot there are two idiots." 3: "Wisdom is scarce. Stupidity is infinite." This is not the time to be arguing with pigs. Be wise. Buy gold, silver & Bitcoin. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 22, 2022

Según datos de CoinMarketCap, Bitcoin cotiza alrededor de los u$s34.200 por unidad, lo que representa su nivel más bajo desde julio de 2021, habiendo alcanzado su máximo histórico desde entonces de u$68.500 en noviembre pasado, para luego volver a caer.

Pronostico de un colapso financiero

La postura pro Bitcoin de Kiyosaki lleva ya un tiempo fortaleciendosé en la red social "del pajarito", al tiempo que se aleja de las inversiones tradcionales y las politícas de actual presidencia de los Estados Unidos.

Robert Kiyosaki es un destacado inversor pro Bitcoin

En diciembre pasado, opinó que la economía de los Estados Unidos técnicamente ya se encuentra en una depresión y que se avecina un colapso de los mercados financieros.

En una nota dada al canal Stansberry Research de YouTube, Kiyosaki argumentó que su pronóstico sobre una "depresión técnica" se basa en datos de la actual inflación frente al crecimiento económico.

Según las cifras oficiales, la inflación acumulada de EE.UU. en 2021 es de 6,7 %, mientras que el Producto Interno Bruto real se desaceleró, alcanzando una tasa anual de 2,1% en el tercer trimestre del año, cuando en el segundo trimestre fue del 6,7%.

Respecto a los mercados financieros, el experto en economía dijo que la caída de los mismos se puede apreciar con la curva de rendimiento de la cotización de las divisas euro/dólar, que se "ha invertido".

"El mercado del euro/dólar es el más grande del mundo y está invertido", precisó y recordó que "cada vez que eso ha ocurrido" después siguió una crisis, como la de 2008.

Oro, plata y bitcoin

Además, culpó de la inflación a las políticas monetarias que vienen implementando la Reserva Federal y el gobierno de EE.UU.

Kiyosaki cree que es "un buen momento" para invertir en activos como el oro, la plata o el Bitcoin (BTC) con el fin de protegerse ante los riesgos de una potencial nueva crisis.

Oro, plata y Bitcoin, las inversiones preferidas de Kiyosaki

Y para cerrar el economista dejó una frase contundente: "no estoy comprando oro porque me guste ese activo, compro oro porque no confío en la Reserva Federal", según una nota del sitio mdzol.com.