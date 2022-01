Apuesta por Bitcoin: campeón UFC invertirá la mitad de su premio en la criptomoneda más popular

Por diversas razones, cada vez más personas optan por recibir su salario mensual en criptomonedas. Esta tendencia ha llegado hasta los atletas profesionales, pues algunos ya han negociado contratos millonarios con la directiva de su club. El último caso notable es el de Rusell Okung, quien publicó en su perfil de Twitter "paguenme en Bitcoin", revelándose tiempo después que la mitad de su contrato de 13 millones de dólares americanos con "Carolina Panthers" se cancelará con la famosa criptodivisa

Ahora es el turno de Francis Ngannou, campeón de peso pesado de UFC, quien realizó un impactante anuncio referido a la bolsa que se llevará por su próxima pelea: invertirá la mitad del monto en comprar Bitcoin (BTC).

El deportista, que tiene un premio asegurado por u$s750.000 para su combate del 23 de enero, realizó el anuncio en sus redes sociales, donde explicó que estudió el comportamiento de la criptomoneda más famosa de todas antes de tomar la decisión

"Después de investigar mucho sobre Bitcoin, realmente creo que es el futuro del dinero, hombre. Bitcoin es valioso, seguro y nadie puede meterse con él", manifestó en Twitter.

I believe bitcoin can empower people everywhere. So I’m excited to partner w/ @CashApp to take half my #UFC270 purse in bitcoin. I want to make bitcoin more accessible to my fans, so I’m giving out $300K in bitcoin! Follow @CashApp + drop your $cashtag w/ #PaidInBitcoin pic.twitter.com/8JEvJ1UYu1 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) January 18, 2022