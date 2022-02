¿Qué hacemos con los bonos soberanos en tiempos de Bitcoin y criptomonedas?

Damián Bourdieu, licenciado en Comercialización Founder Fidustrade.com Cripto Private Banking, explica por qué nunca es tarde para ingresar al mundo cripto

¿Qué hacemos con los bonos? Las siguientes palabras, sin lugar a dudas, son para aquellas personas "de a pie" que están en un estado de renuncia, entrega y total desolación en cuanto a qué hacer con su carterade bonos argentinos.

Me parece un gasto innecesario de bits ofrecer explicaciones técnicasy financieras para entender la proyección de los bonos soberanos. Hay miles de notas de prestigiosos economistas que se tomaron horas de estudio para explicarnos lo inexplicable.

Varios de nosotros, hace ya muchos años atrás, invertimos en este instrumento pensando que era lo más conservador del mercado bursátil. Luego nos encontramos mirando el precio del bono todo el día como si fuese una acción.

A esta altura ya es más un tema de estómago y piel que cualquier otra explicación cuasi científica. Solo un dato relevante para enmarcar el tema que estaremos tocando: para que cualquiera de nosotros recupere el capital perdido, la mayoría de los bonos deberían subir un 100% su valor.

Es decir,un 100%. Ahora que expusimos la base de la ridiculez a la cual nos enfrentamos, pasemos a analizar qué podemos hacer para salir de este "status quo". Creo que la opción que todos queremos escuchar sería "aguantemos que en algún momento tienen que subir".

¡Qué trampa mortal entraña esa posición! La única explicación que encuentro de porqué muchos aún pensamos así, es que no queremos asumir que nos equivocamos.

Como verán, hasta ahora, no me hizo falta mencionar ningún dato duro como el valor, la jurisdicción, la tasa, el plazo, etc para que todos podamos entenderese sentimiento de fracaso desde el maldito día que pensamos que un Bono de Argentina iba a resguardar mejor nuestro capital que tener los dólares en el colchón.

Y si, es un sinsabor amargo. Mucha gente, como vos y yo -simples mortales- que pusimos parte de nuestros ahorros en esa promesa patriótica, seguimos anhelando una solución mágica para no perder como hasta ahora.

Y es ahí cuando surge la gran incógnita; si vendo o los aguanto hasta que se recuperen. Si ya tomaste aire y estás dispuesto a seguirme en la siguiente aventura, te advierto que no va a ser fácil pero estimo que quizás -y es un gran quizás- podremos ver luz al final del túnel.

Sigamos. Levanten la mano todos los que piensan que Argentina se va para arriba como cohete a la luna. Perfecto. Mantengan sus bonos que prontito recuperan el 100%. Ahora, levanten la mano todos aquellos que piensan que Argentina no va para ningún lado en los próximos años.

Perfecto. "Salí de ahí Maravilla!" le salió del alma a Walter Nelson cuando su amigo el púgil Maravilla Martinez, en lugar de escaparse del castigo que estaba sufriendo en el último round, fue a enfrentar a quien se lo estaba aplicando.

¿Te suena la situación? ¿Cuántos rounds más te quedan? Ahora viene la parte en que nos ponemos creativos y agarramos todo con pinzas. Pero quien te dice puede ser una alternativa válida. Además, a esta altura de la película ¿que le hace otra mancha más al tigre? No sé ustedes, pero desde que me encontré que lo que valía 10 ahora vale 3 no paro de pensar como vuelvo a tener esos 10 invirtiendo los 3 queme quedan.

Hay varios caminos para lograrlo pero muy pocos de manera legal. El que más me gusta y me ha dado resultado es lo que hoy vengo a proponerles. No está tan lejos la alternativa, básicamente sería canjear una B de bonos por otra B de bitcoins. Listo, si después de esto todavía seguís ahí es porque ya estás harto de tus bonos y estás dispuesto a pensar "fuera de la caja".

Bien. Tampoco me voy a convertir en un evangelizador del Bitcoin. Muchos de ustedes ya escucharon varias campanas y tendrán una opinión formada acerca de los criptoactivos. Seguramente la mayoría no tiene la másmínima idea de lo que estoy hablando. Bienvenidos. Tampoco la voy a complicar con nuevos términos tecnológicos-financieros.

La propuesta es más bien práctica. No podemos dudar que las criptomonedas fueron de las mejores inversiones lícitas de los últimos años, logrando rendimientos anuales muy superiores al 100% que estamos necesitando.

Te tiro una cortita y al pie. Si hubieras canjeado en 2020 parte de tus bonos por bitcoins cuando el precio de la de los bonos cotizaban al 30% y el bitcoin rondaba los u$s7.000, hoy habrías recuperado el capital perdido y ganado una torta más (la cuenta te la dejo a vos,hoy el Bitcoin vale aprox u$s50.000 por unidad).

Con el diario del lunes somos todos Warren Buffet pero confío que al mercado cripto aún le queda mucho camino por recorrer y nunca es tarde para entrar. Si querés aventurarte a este nuevo mundo, encantado de acompañarte.

*Por Damián Bourdieu, Licenciado en Comercialización Founder Fidustrade.com Cripto Private Banking - Canje B2B Bonos por Bitcoins