Hashrate de Bitcoin vuelve a los máximos históricos: cómo podría afectar a las criptomonedas

Tras derrumbarse en junio pasado por las medidas aplicadas por China contra la minería, volvió a la órbita de su récord y entusiasma a los especialistas

En medio de un periodo de alta volatilidad en la cotización de Bitcoin y las principales criptomonedas, la tasa hash global (es decir, el poder computacional combinado para que los mineros puedan minar y procesar transacciones) ha aumentado en un 108% desde junio, según informó Blockchain.com, cifra que genera entusiasmo en los especialistas del sector.

Este índice se derrumbó en junio pasado tras las medidas implementadas por China contra la minería de BTC y luego de estar varios meses a la baja retornó valores valores para la red BTC de una media de siete días de 175 EH/s.

Y si bien la cifra aún está aproximadamente un 3% por debajo de los niveles máximos del anterior ciclo alcista en mayo, sugiere que puede haber alguna acción positiva de precios en el horizonte de estos activos digitales.

Según los datos revelados por BitInfoCharts, el ATH en mayo alcanzó 197 EH/s antes de caer a la marca de 68 EH/s en junio.

¿Qué es la tasa de hash?

Se trata de uno de los términos más usados en el mundo de la minería cripto. Es un valor que indica la cantidad de operaciones computacionales que un minero o la red de mineros en todo su conjunto es capaz de efectuar en un determinado momento.

Se relaciona con el precio del Bitcoin, en que este último necesita una gran potencia eléctrica para ser creado. Este proceso es realizado por máquinas "mineras" y son ellas quienes demandan sistemas de refrigeración y electricidad para funcionar.

Minar monedas digitales es el "acto" de crear las monedas a cambio de ganarlas. A modo de recompensa, los mineros pueden recibirlas y no tienen que comprarlas ni realizar ningún tipo de operación para hacerse con ellas. Es decir que, básicamente, sin mineros no hay Bitcoin y sin electricidad no hay mineros.

La tasa de hash se desplomó casi a la mitad debido a un apagón masivo en la provincia china de Xinjiang, donde se encuentra un gran número de mineros, que comenzó hace dos días. El hecho repercutió duramente en instalaciones de minería y, por lo tanto, en la red blockchain.

Es tan influyente la minería en ese país para el precio de la moneda digital, que la actividad minera en China representa un 65% del total de hash rate de Bitcoin, mientras que el porcentaje de la provincia de Xinjiang está entre 20% y 36% del total de hash.

Varios especialistas en el ecosistema destacan que el hash rate, aparte de un indicador de potencia, sirve para medir la seguridad de la red. Es decir que, a mayor hash, más difícil es atacar a Bitcoin. Esto también tiene el efecto contrario.

No hay hash sin blockchain

Para entender el funcionamiento de la tasa hash primero hay que saber cómo funciona la red blockchain: La cadena de bloques es una lista de información en constante crecimiento.

Esa información se encuentra en bloques, y todos estos bloques están unidos entre sí. Cada bloque encaja con el precedente y el siguiente, y la información que el bloque del medio contiene se encuentra cifrada por un algoritmo mediante una función criptográfica denominada hash.

Esto hace que esta información sea inviolable. Se trata de una base de datos segura, abierta y pública.

Para ilustrar el funcionamiento de la cadena de bloques, se suele usar la metáfora de un libro contable distribuido entre muchas personas. Se trataría de un gran libro donde se registran acontecimientos digitales. Lo fundamental aquí es que ese libro se encuentra "distribuido", o sea, compartido entre muchas partes diferentes (nodos).

Solo puede ser actualizado a partir del consenso de la mayoría de participantes del sistema y, una vez introducida, la información nunca puede ser borrada. La cadena de bloques de Bitcoin, por ejemplo, contiene un registro certero y verificable de todas las transacciones que se han hecho en su historia.

Todo bloque almacena información de la transacción en criptomonedas. A la vez, este bloque es generado por equipos de hardware conocidos como los "mineros" que participan de la generación de la propia red.

Entonces, la tasa de hash es la velocidad en la que los mineros escriben y generan los bloques en la cadena de bloques o blockchain.