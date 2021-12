Este gigante de los videojuegos da el salto al mundo de los NFT y quiere desarrollar su propio metaverso

La compañía, desarrolladora de éxitos como Assassin’s Creed y Far Cry, será la primera de su segmento en abrir sus puertas a la tecnología blockchain

La compañía Ubisoft, una de las más exitosas dentro del mundo de los videojuegos y responsable de exitosas franquicias como Assassin’s Creed, Far Cry, Just Dance, The Division, Watch Dogs y Ghost Recon, entre otras, dará el salto a los tokens no fungibles (NFT).

Así lo anunció la desarrolladora francesa, jugada que le permitirá convertirse en la primera de su segmento en apostar por esta tecnología blockchain para la cual creó la plataforma especial "Quartz".

"Ubisoft Quartz es el primer pilar de nuestra ambiciosa visión de desarrollar un verdadero metaverso", explicó Nicolas Pouard, vicepresidente del laboratorio de innovación de la compañía.

Los primeros pasos

En esta primera etapa Ubisoft se centrará en el juego multijugador Ghost Recon, donde vehículos, armas y piezas de equipo funcionarán como objetos coleccionables y que desde hoy empezarán a llegar al mercado.

Pero a diferencia de los tradicionales modelos de pago o freemium, los NFT, al ser objetos únicos, pueden venderse o intercambiarse con otros jugadores, creando así en la práctica un mercado de objetos únicos en el que los usuarios podrán actuar.

Se espera que en los próximos meses Ubisoft amplíe su oferta de NFTs como las cartas colecciones de fútbol One Shot League.

Además desde la compañía informaron que como medida para evitar la especulación aplicarán una serie de barreras para asegurarse de que los compradores y usuarios de los "digits" (tal como denominan a los NFT en Quartz) como ser mayor de edad y llegar a cierto nivel en el juego.

La tecnología detrás de los NFT de Ubisoft

La blockchain de la compañía francesa estará basada en la criptomoneda Tezos, al igual que ocurre con otras compañías de diferentes partes del mundo.

Y uno de los motivos que la llevó a decidirse por esta opción es que solamente tecnologías de bajo consumo energético.

Por su parte, EA, otra de las grandes compañías del mundo de los videojuegos, anunció a sus inversores que los NFT son una parte ineludible del futuro del ocio digital, así que con total seguridad durante el año que viene habrá anuncios similares al que ahora hace Ubisoft.