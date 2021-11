Estos terrenos virtuales ya se cotizan por sobre el precio más alto y exclusivo en Manhattan

Una parcela de tierra digital, ubicada en Axie Infinity, un videojuego en línea basado en tokens no fungibles (NFT), fue vendida este jueves por más de 2,3 millones dólares en criptomonedas.

"Una parcela en Genesis Land [una zona central que cuenta con un total de 220 parcelas] acaba de venderse por 550 ETH. Eso equivale a más de 2,3 millones de dólares estadounidenses. Nuestra nación digital, perteneciente a los jugadores, sigue asombrando al mundo", anunció Axie Infinity en su cuenta de Twitter.

?A Genesis Land Plot just sold for 550 ETH!That's over 2.3 M USD!Our player-owned Digital nation continues to shock the world ???? pic.twitter.com/SVvAtFNYUF — Axie Infinity???? (@AxieInfinity) November 24, 2021