Canceladas las tarjetas de crédito, las fintech salen al rescate: esto ofrecen para que financies tus gastos

Luego del comunicado del BCRA que prohíbe financiar compras al exterior en cuotas, las fintech aparecen como una gran alternativa para los argentinos

Tomó a todos por sorpresa, incluídos a las agencias de turismo y los usuarios. En la tarde de ayer el Banco Central (BCRA) prohibió la posibilidad de que los turistas argentinos compren pasajes, alojamientos o servicios en el exterior en cuotas con su tarjeta de crédito.

Las redes estallaron con nueva medida realizada por el gobierno de Alberto Fernández, que ante la falta de divisas extranjeras, decidió remover la opción de realizar cuotas en la compra de pasajes y otros servicios.

A través de la Comunicación 7407, el organismo precedida por Miguel Pesce informó a las entidades financieras y a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito que desde hoy, 26 de noviembre, no se podrán financiar en cuotas las compras de pasajes hacia otros países y de servicios turísticos en el exterior.

En un contexto golpeado por una inflación del 50% interanual, las cuotas sin interés fueron un "salvavidas" históricos para todos los argentinos que decidían viajar al exterior.

Asimismo, esta medida ataca de lleno a uno de los sectores más golpeados durante la pandemia.

En agosto de 2021 el INDEC informaba que el nivel de ocupación hotelera en la Argentina durante los primeros seis meses del año fue de 57,8% más bajo que durante el mismo período de 2019, mientras que el número de viajeros cayó 62,4%.

En este escenario, uno de los "brotes verdes" argentinos aparecen las fintech como un aliado clave para que el consumo financiado siga su curso.

¿Préstamos para salir de vacaciones?

Con el crecimiento y aceleración del sector fintech, sus herramientas se convirtieron en opciones más ágiles porque permiten, por ejemplo, acceder a préstamos con procesos simples, menos burocracia y gestionables remotamente, sin que esto genere cargos adicionales y se dan de forma inmediata.

Para mejorar la experiencia de buscar la mejor opción, Alprestamo, el marketplace de productos financieros, desarrolló una solución que permite en forma on line encontrar en segundos la mejor opción para cada perfil de usuario.

Una vez contactada la persona con la empresa que le ofrece el servicio, continúa la gestión de acuerdo a las condiciones de otorgamiento establecidas por cada entidad.

Al momento de analizar los diferentes instrumentos para la compra de un bien o servicio lo central es considerar las diferentes formas en que la persona puede acceder al servicio, utilizando como regla de decisión la que tenga menor valor actual.

Pablo Blanco, CFO de Alprestamo ofrece algunas recomendaciones a la hora de asumir un consumo importante como son las vacaciones: "Para empezar debemos analizar el monto del consumo, no es lo mismo si estamos ante la posibilidad de realizar un viaje especial, de alto costo, que no lo hacemos habitualmente, frente a la evaluación de cómo vamos a financiar una semana de vacaciones, por un monto no tan alto. De acuerdo con ese esquema se toman las decisiones sobre cómo pagar".

"En situaciones normales es importante tener en cuenta que el plazo al que solicité el préstamo no sea mayor en tiempo de lo que disfrutaré el viaje. Si tomo un préstamo para financiar mis vacaciones de verano no debería encontrarme la próxima temporada aún pagando las cuotas del viaje del año pasado. Con altos niveles de inflación esto se distorsiona un poco ya que puedo encontrar financiamiento con intereses más bajos que la tasa de inflación, pero en general llegar a las próximas vacaciones todavía pagando las anteriores no es conveniente ni financiera ni emocionalmente", agrega.

Al momento de tomar decisiones relacionadas a mis finanzas personales hay que tener en cuenta tres elementos:

Disponibilidad de liquidez (dinero ahorrado, inversiones, etcétera);

(dinero ahorrado, inversiones, etcétera); Expectativas de ingreso futuro ;

; Obligaciones asumidas, estas deberán ser restadas a los ingresos que se esperan obtener. "

Estas tres variables me van a dar como resultado lo que llamamos ingreso disponible. Este es el ingreso que yo tengo para consumir por sobre mis consumos y obligaciones habituales" explica Blanco. Lo que sugiere a partir de esto es evaluar si hay consumos que se pueden evitar para con esto incrementar el dinero disponible futuro para, por ejemplo, usarlo para vacaciones.

Buy now, pay later

Por otra parte, una de las opciones que brinda Ualá es financiar consumos realizados con su tarjeta prepaga. La "cuotificación" permite pasar pagos efectuados a cuotas y disponer del dinero en el momento.

Según explican a iProUP desde la fintech, para acceder a esta modalidad el usuario:

Buscar en la app los consumos realizados que tengan un "círculo verde"

Seleccionar los que se buscan cuotificar

Elegir la cantidad de pagos (de 1 a 5) y el día del mes en que se desee abonar la cuota

El monto de ese gasto, cuyo tope es de $5.000, se acredita en la cuenta del usuario

Los tres principales requisitos para acceder son mínimos: ser ciudadano argentino o residente en el país, tener 18 años o más y no poseer deudas con atrasos registrados en los últimos 24 meses.

Las tasas varían según perfil crediticio del solicitante del préstamo y el plazo elegido. En todos los casos, los créditos son a tasa fija, en pesos y otorgados bajo el sistema de amortización francés con cuotas mensuales y consecutivas. El costo financiero total se ubica entre 144% y 280%.

Mercado Libre también propone la posibilidad de financiar sin tarjeta. A través de Mercado Crédito, se puede comprar hasta en 12 cuotas fijas. Para hacerlo hay que:

Activar la opción de Mercado Crédito

Ingresar datos personales para validar la identidad

Seleccionar un producto del marketplace y elegir la cantidad de cuotas

El límite disponible dependerá de cada usuario y aumentará a medida que utilice la plataforma y cancele sus cuotas en tiempo y forma. Las tasas para "Línea de Consumo" y "Préstamos Personales" parten del 40% y van hasta el 140%.