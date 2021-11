Globant organizará una nueva edición de Converge, evento global sobre nuevos horizontes tecnológicos

Participarán las mentes más brillantes se reunirán en CONVERGE para discutir el impacto de la tecnología en la humanidad y analizar nuevas tendencias

El unicornio argentino Globant confirmó oficialmente "Converge: "The Power of Reinvention", una nueva edición de su conferencia anual para líderes de negocios, inversores y talento global.

El anfitrión de "Converge: The Power of Reinvention" será James Corden, del Late Late Show with James Corden y contará con la presencia de Will.i.am, innovador creativo, artista & emprendedor tecnológico; Prof. Yuval Noah Harari, historiador, filósofo y autor bestseller que hablará sobre cómo la tecnología puede ayudar a que los seres humanos prosperen; Martín Migoya, Co-fundador de Globant y CEO; Guibert Englebienne, Co-fundador y Presidente de Globant X y Patricia Pomies, Chief Operating Officer de Globant.

La edición de este año será transmitida virtualmente el próximo 10 de noviembre, a partir de las 12 PM.

Más detalles

Adicionalmente, Cathy Hackl, CEO de Futures Intelligence Group y conocida globalmente como La Madrina del Metaverso; Ted Schilowitz, futurista en Paramount Pictures; y Kasper Weber, co-fundador y CEO de BeyondCreative, compartirán sus puntos de vista y sus últimas reflexiones sobre el "metaverso" en un panel dedicado al tema.

Se viene Converge

"Esta nueva edición de Converge llega en un tiempo donde la IA, el blockchain y el metaverso están ganando popularidad y los expertos deben colaborar a desmitificarlos y orientar a las empresas sobre cómo implementar estas nuevas tecnologías en experiencias relevantes para el consumidor", remarcó Martín Migoya, CEO y Co-fundador de Globant.

"Una selección exquisita de ponentes de CONVERGE compartirán puntos de vista e historias para inspirarnos a nosotros, a nuestros clientes y a muchas compañías y líderes en sus procesos de reinvención", añadió.

Guibert Englebienne, Co-fundador y Presidente de Globant X, resaltó que "estamos viviendo en un tiempo donde enfrentamos grandes cambios en la tecnología, los negocios y el clima y esta nueva realidad afecta todo lo que hacemos". Y agregó: "Nunca ha sido más importante que las empresas, sociedades y la humanidad avancen. Solo las organizaciones con la habilidad de adaptarse y reinventarse prosperarán".

Para agenda el 10 de noviembre

El año pasado, Globant realizó dos ediciones de Converge, una en junio titulada "A New Era of Collaboration" que unió a expertos reconocidos para discutir cómo las organizaciones pueden utilizar la tecnología para formar los lugares de trabajo del futuro y "Converge+" en septiembre, donde los expertos debatieron sobre la reinvención de la Experiencia de Desarrollo de Software y Globant presentó Augmented Coding.

Ambos reunieron a reconocidos ponentes como Steve Wozniak, Guy Kawasaki, Pascal Finette, Madeline Di Nonno, Michael Feathers, James Taylor, y Tan Le, entre otros.

Para obtener más información sobre este evento y registrarse para Converge: The Power of Reinvention, visite https://converge.globant.com/en/the-power-of-reinvention.