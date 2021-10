Experto asegura que Estados Unidos será el líder mundial en criptomonedas y blockchain

EEUU está adoptando rápidamente las finanzas descentralizadas, el sector de las criptomonedas y la innovadora industria de la tecnología blockchain

Este mes nos llegan grandes noticias de Estados Unidos sobre el sector de las criptomonedas, y es posible que se produzcan más novedades hacia finales del año. El 6 de octubre, Gary Gensler, jefe de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), confirmó durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que el regulador no prohibirá las criptomonedas, abriendo potencialmente el camino para que la mayor economía del mundo se convierta en el líder mundial en el desarrollo de las finanzas descentralizadas (DeFi) y la tecnología blockchain.

Gensler, que impartió una clase sobre criptomonedas en el MIT, también dijo que prohibir las criptomonedas no entra en el mandato de la SEC y que la única forma de prohibir legalmente los activos digitales sería a través del Congreso. "Es una cuestión de cómo conseguimos este campo dentro de la protección de los consumidores, de los inversores que tenemos y también trabajar con los reguladores bancarios y otros: cómo nos aseguramos de que el Departamento del Tesoro lo tiene dentro de la lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento de los impuestos", dijo Gensler. También añadió: "Muchos de estos tokens sí cumplen la prueba de ser un contrato de inversión, una nota, o un valor".

Los reguladores estadounidenses no prohibirán las criptomonedas

El anuncio de la SEC se produce después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijera el 30 de septiembre que el regulador no tiene planes de prohibir a Bitcoin (BTC) ni a otras criptomonedas durante su testimonio en el Congreso. Cuando le preguntó el representante Ted Budd, un veterano defensor del sector de las criptomonedas y miembro del Caucus Blockchain del Congreso, si tenía intención de "prohibir o limitar el uso de las criptomonedas", Powell respondió con un rotundo "No. [No tengo] ninguna intención de prohibirlas."

La mayoría de los medios de comunicación que he estado leyendo titulan "Estados Unidos no prohibirá las criptomonedas". Esto es cierto, pero también significa algo mucho más significativo: Los Estados Unidos permitirán que la criptomoneda crezca y aceptarán que la comunidad se involucre en el proceso de discusión de mejores formas para regular la industria, indicó Cointelegraph.

Cuando la mayor economía del mundo anuncia que permitirá que las criptomonedas existan con su actual industria financiera —por supuesto, con la regulación adecuada— todas las demás naciones deberían tomar nota y empezar a considerar la posibilidad de abrir sus puertas y regular la industria de una manera justa que estimule la innovación y ayude a crear nuevos puestos de trabajo.

Estados Unidos permite las criptomonedas a medida que aumenta su adopción

Como hemos visto, los reguladores estadounidenses están incorporando la industria de las criptomonedas a su sistema financiero, permitiendo que el sistema bancario tradicional funcione junto con el nuevo sistema financiero descentralizado de rápido crecimiento. Esto podría permitir que Estados Unidos se convierta en un país puntero en el desarrollo de fintech, tecnología blockchain e incluso en las partes menos convencionales de las finanzas descentralizadas, como los seguros, la financiación del comercio y la recaudación de fondos.

Desde el punto de vista de la regulación, hay mucho trabajo que todavía tiene que hacer la comunidad de las criptomonedas y el gobierno de los Estados Unidos para determinar dónde se alinean sus intereses y cómo pueden trabajar más estrechamente, por lo tanto, tomar una decisión inteligente juntos sobre cómo regular la industria, incluyendo la regulación de las stablecoins, los exchanges descentralizados, los derivados de criptomonedas y el yield farming, solo por nombrar algunos.

Estados en norteamérica con más usuarios cripto

También es muy posible que la SEC apruebe hasta cuatro futuros de Bitcoin este trimestre, según el recuento de Bloomberg Intelligence. El 3 de octubre, el analista puso las posibilidades de que la SEC apruebe un fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de Bitcoin en un 75%, con ProShares y Valkyrie ya liderando la carrera, obteniendo sus aprobaciones el 19 y 22 de octubre, respectivamente.

Estados Unidos se prepara para liderar la tecnología blockchain

También es agradable observar que incluso los legisladores estadounidenses están comprando Bitcoin. La senadora estadounidense Cynthia Lummis reveló que adquirió de la mayor criptomoneda del mundo el 16 de agosto, con un valor de entre 50.001 y 100.000 dólares.

Dado que el gobierno de Estados Unidos no va a prohibir las criptomonedas y los políticos estadounidenses están invirtiendo en ellas, sería una buena idea que todos reevaluáramos nuestros portafolios de inversión y echáramos un vistazo a Bitcoin, Ether (ETH) y otras nuevas tecnologías blockchain.

Estados Unidos está indicando claramente que adoptará y regulará a Bitcoin, la tecnología blockchain y otras criptomonedas, lo cual, desde una perspectiva geopolítica, no podría haber sido más inteligente: posicionarse para recibir inversiones extranjeras masivas y atraer a los mejores talentos del planeta. Espero que Estados Unidos se convierta en el líder de las finanzas descentralizadas en los próximos años a medida que los reguladores sigan trabajando con la comunidad de criptomonedas para construir una industria sostenible y segura.