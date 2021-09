Para este experto Bitcoin es como "Kenny", en "South Park": parece morir pero siempre reaparece

Ejecutivo de Morgan Stanley afirma que Bitcoin sigue resucitando ante cada a ataque o problema, como el personaje de dibujos animados Kenny en South Park

Dennis Lynch, de Morgan Stanley, compartió una alegre analogía durante un debate en la conferencia anual de inversión de Morningstar, afirmando que la insaciable capacidad de Bitcoin para desafiar las probabilidades y levantarse de la adversidad tanto técnica como fundamental se asemeja a la del personaje de dibujos animados de South Park, Kenny.

La serie de 24 episodios se ha ganado una audiencia mundial por su extraño y descabellado sentido del humor, personificado por el viejo chiste de que Kenny muere en cada episodio, sólo para renacer y ser alegremente inconsciente de su brutal desaparición en el siguiente.

Lynch, director de la empresa de gestión de activos Counterpoint -filial de Morgan Stanley- y gran defensor del programa, expresó su convicción en la resistencia del principal criptoactivo, Bitcoin, desde su creación hace más de una década.

Tras experimentar y sobrevivir a numerosos ciclos bajistas, Bitcoin se ha consolidado como un método de pago moderno y un depósito de valor ampliamente reconocido y respetado en el mercado general.

Kenny muere en todos los capítulos en los que participa, pero vuelve a resucitar

Grandes empresas como Microstrategy, Tesla y Galaxy Digital Holdings han revelado públicamente que han invertido miles de millones de dólares en este activo, esta última con una cifra de u$s 5.300 millones.

En su discurso inspirado en Kenny, Lynch declaró: "Me gusta decir que bitcoin es como Kenny de South Park: muere en cada episodio y vuelve a aparecer".

Los datos técnicos de Cointelegraph Markets revelan que Bitcoin (BTC) ha caído un 14,04% a lo largo de la semana a raíz de una nueva ofensiva china contra las criptomonedas.

El Banco Popular de China, o PBoC, anunció esta semana una nueva estrategia para combatir la adopción de criptomonedas en el país. Los departamentos jurídicos y gubernamentales se esforzarán por mejorar las prácticas de coordinación y comunicación para reprimir eficazmente las actividades relacionadas con las criptomonedas.

Sin embargo, según Lynch, Bitcoin ya posee algunos de los mismos rasgos antifrágiles -presenciados en el monopolio de las grandes empresas tecnológicas, el floreciente establishment político, los mercados financieros de Wall Street ávidos de capital y el monstruo mitológico griego Hydra, que se rejuvenece a sí mismo- para contrarrestarlo.

Para este ejecutivo en bitcoin se comporta como el personaje de South Park

"Creo que (bitcoin) demuestra algunas cualidades 'antifrágiles' durante este periodo de tiempo".

El término antifrágil fue acuñado por el estimado autor Nassim Nicholas Taleb en su libro de 2012 para expresar la definición de lo opuesto a la fragilidad, en el sentido de algo que gana con el caos.

En el libro, Taleb escribió: "La antifragilidad está más allá de la resiliencia o la robustez. Lo resiliente resiste los choques y permanece igual; lo antifrágil mejora".

Un ejemplo bien documentado de esto fue el anterior máximo histórico de Bitcoin, de u$s 20.000 dólares, una cifra aparentemente insuperable durante el duro mercado bajista de 2018-19 -y especialmente tras el desplome financiero de la pandemia hasta los u$s 4.000 dólares-, pero un nivel que un año después fue más que triplicado con u$s 65.000 dólares.

