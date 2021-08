Poly Network gate: El hacker cripto devuelve los u$s610 millones robados y le ofrecen trabajo a cambio

El pasado 10 de agosto, se conoció que un grupo de hackers, liderados por "White Hat", perpetró lo que probablemente sea el mayor robo en el mundo de las finanzas descentralizadas, o DeFi (por su sigla en inglés), al extraer alrededor de u$s610 millones en criptomonedas de un protocolo conocido como PolyNetwork, que permite a los usuarios intercambiar tokens en múltiples cadenas de bloques.

Sin embargo, la historia acaba de dar un completo giro a estribor: El ciberdelincuente compartió la clave para acceder al total de las criptomonedas que fueron robadas de la plataforma blockchain. El último monto de los fondos termino por ser devuelto a la firma este mismo martes 24, por un valor total de u$s141 millones, según informó el sitio Medium.

De esta forma, Poly Network "recuperó el control de los u$s610 millones en activos que se vieron afectados en general por este ataque", a excepción de u$s33 millones en tethers, congelados por el emisor, Tether Limited.

Sin embargo, desde la plataforma ya avisaron que "Tether está en proceso de confirmar el proceso de descongelación final con nosotros".

"El equipo de Poly Network procederá con la contabilidad precisa de los activos y los devolverá a los usuarios en el menor tiempo posible. (…) Solicitamos a los usuarios que sean pacientes en estos pasos finales restantes para lograr nuestro objetivo", explicó la compañía en un anuncio oficial.

De acuerdo a lo descrito, las intenciones del hacker fueron devolver el dinero desde el principio. Ya que luego de perpetrar el hurto, el mismo se puso en contacto inmediatamente con Poly Network para hacerlo.

Posteriormente, el atacante insistió en que no tenía intención de blanquear el dinero. "No estoy muy interesado en el dinero", deslizó, y reveló que perpetraron el ataque "por diversión".

Dear "Hacker", Thank You! We are ready for a new journey. Poly Network Teamhttps://t.co/djwsVJRXrN — Poly Network (@PolyNetwork2) August 23, 2021